Энергетика

Путин одобрил льготы для Приобского месторождения «Роснефти»Ведомости вчера в 09:37

Президент Владимир Путин одобрил предоставление льгот для Приобского месторождения «Роснефти», заявил первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров. С развитием Приобского месторождения связано развитие крупнейшего актива госкомпании – «Юганскнефтегаза», сказал Федоров.
Читать в источнике
Комментировать16
с чего всё началось

За льготы для Приобского месторождения может заплатить вся отрасль

«Роснефть» предлагает предоставить ей десятилетний вычет по НДПИ на 46 млрд руб. в год, «Газпром нефть» — вычет на 13,5 млрд руб. в год с 2020 года. По мнению Минфина, выпадающие доходы от этой меры за десять лет составят 600 млрд руб.
Коммерсантъвчера в 19:00

Подробнее о событии

В «Роснефти» назвали троллингом идею Минфина о налоге на попутный газ

РБК10:24

«Ъ»: Минфин может повысить налоговую нагрузку на нефтяную отрасль

ТАСС00:26

Минфин подтвердил предложение ввести НДПИ на попутный газ

Коммерсантъ09:15

Минфин объяснил, зачем увеличивать налоги для нефтяников

Ведомости09:33

Нефтяники вряд ли захотят оплачивать льготы «Роснефти» и «Газпром нефти»

ПРАЙМ07:42

Минфин допустил повышение налоговой нагрузки на нефтяников, пишет «Ъ»

РИА Новости01:38

Минфин назвал безальтернативным повышение налогов для компенсации льгот «Роснефти»

Интерфакс08:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 11:59, Ашберн
Происшествия

При пожаре в цехе по производству свечей в Петербурге пострадали двое

Обновлено в 11:42
Политика

Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме

Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Происшествия

Пропавшую в лесу под Нижним Новгородом девочку нашли живой

Обновлено в 02:14
Политика

Путин потребовал модернизировать первичное звено здравоохранения

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить план модернизации первичного звена здравоохранения.
Обновлено 20 августа в 22:41
Футбол

«Астана» разгромила БАТЭ в плей-офф квалификации Лиги Европы

В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы казахстанская «Астана» принимала БАТЭ из Беларуси.
Обновлено в 11:51
Кино

Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes

Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
Гаджеты

Samsung подшутила над владельцами устройств Apple

Компания Samsung выпустила набор странных анимированных изображений с целью подшутить над владельцами устройств Apple из-за проблемы так называемых «зеленых пузырей».
Обновлено в 07:04
Политика

Зеленский обсудил с Джонсоном возвращение России в G7

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора заверил президента Украины Владимира Зеленского, что будет выступать против возвращения России в G7 («Большую семерку»).
Обновлено в 09:07
Общество

Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Культура

Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу

Обновлено в 10:57
Происшествия

Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар

Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено в 10:01
Общество

«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году

Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника

Муниципального депутата Константина Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал административный арест.
Обновлено в 10:35
Армия и оружие

Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р»

Минобороны России на своем официальном канале в YouTube опубликовало кадры первого полета беспилотного летательного аппарата (БЛА) "Форпост-Р", который начнет поступать в войска с 2020 года.
Обновлено в 10:52
Происшествия

МАК закончил расшифровывать черные ящики аварийно севшего в поле А321

В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) закончили расшифровывать черные ящики, взятые с аварийно приземлившегося в кукурузном поле Подмосковья А321 "Уральских авиалиний".
Обновлено в 10:36
Происшествия

Трех полицейских заподозрили в изнасиловании девушки в Екатеринбурге

Обновлено в 09:17
Политика

Песков заявил, что возвращение России в G8 не является самоцелью

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для России не является самоцелью возвращение к формату G8, сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:44
Происшествия

У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрд

Обновлено в 19:57 Генпрокуратура направила в Головинский суд столицы иск об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, у которого при обысках нашли рекордную сумму в 12 млрд рублей.
Обновлено вчера в 08:24
Происшествия

Челябинский депутат арестован за убийство супруги

Обновлено в 10:14
Происшествия

Российские врачи прибыли в Турцию на помощь пострадавшей девочке

«Специалисты из Санкт-Петербурга в сопровождении сотрудника генконсульства в Анталье прибыли в университетскую больницу Памуккале для анализа состояния 12-летней россиянки, пострадавшей на отдыхе в Бодруме, и определения во взаимодействии с турецкими врачами оптимальных методов лечения», — сказала РБК Касимова.
Обновлено в 09:13
Происшествия

Суд не продлил арест счетов Абызова

Обновлено в 10:54
Политика

Песков назвал возможную причину изменения данных Путина в Росреестре

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, в связи с чем могли быть изменены имя и фамилия Владимира Путина в выписке из Росреестра, о чем сообщалось в СМИ, но допускает, что это могло быть сделано в интересах безопасности главы государства.
Обновлено в 09:20
Происшествия

Дальнобойщик из Саратова проехал 800 километров ради спасения котенка

Обновлено в 11:14
Экономика

В Госдуме предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей

Депутат Государственной думы Виктор Зубарев направил депутатский запрос (есть в распоряжении "Российской газеты") первому зампреду правительства - министру финансов РФ Антону Силуанову с просьбой рассмотреть возможность снижения ставки налога на доходы физических лиц с 13 до 4 процентов для многодетных матерей.
Обновлено в 02:16
Общество

ФБК утверждает, что обнаружил у главы департамента региональной безопасности Москвы квартиру за 200 миллионов рублей

В декларации за прошлый год сказано, что главе департамента региональной безопасности Москвы принадлежит квартира площадью 88 кв. метров.
Обновлено в 10:03
Киберспорт

В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и Minecraft

Эксперты Института развития интернета обратились в Минпросвещения РФ с предложением ввести в школьную программу в качестве факультативов уроки по компьютерным играм.
Обновлено в 03:17
Политика

Грузия обвинила Россию в создании «атмосферы отчаяния»

Госминистр Грузии по примирению Кетеван Цихелашвили заявила, что Россия пытается создать в ее стране «атмосферу отчаяния», однако Тбилиси получает полномасштабную и солидарную поддержку международного сообщества, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 10:19
Происшествия

Росстандарт проверит безопасность автобусов из-за большого числа ДТП

Росстандарт начал комплексную проверку систем безопасности автобусов категорий М2 и М3 из-за большого числа ДТП.
Обновлено в 07:21
Наука

Ученые учатся диагностировать приближение смерти по анализу крови

Ученые пытаются по анализу крови рассчитать риск смерти человека в течение 10 лет.
Обновлено в 11:34
Футбол

«Спартак» на выезде сыграет с «Брагой» в Лиге Европы

Московский «Спартак» сыграет с португальской «Брагой» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
Обновлено в 04:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Приобское нефтяное месторождение
Гигантское нефтяное месторождение в России. Расположено в Ханты-Мансийском автономном округе, вблизи села Селиярово. Открыто в 1982 году. Разделено рекой Обь на две части - лево- и правобережное. Освоение левого берега началось в 1988 году, правого - в 1999 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное