Экономика
В Росморречфлоте подготовили план развития Северного морского путиВести.Ru вчера в 19:33
Согласно документу, на развитие и поддержку Северного морского пути (СМП) в 2019–2024 годах требуется 905,6 млрд руб, из них государство должно выделить треть.
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Согласно плану, на развитие и поддержку СМП в 2019 – 2024 годах требуется 905,6 млрд руб. Из них государство должно выделить 305 млрд руб. Дополнительная потребность в госсредствах в 2019 – 2021 годах оценивается в 139,5 млрд руб. Остальные 600,6 млрд руб. — внебюджетное финансирование.Коммерсантъвчера в 17:35
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Армия и оружие
Сирийская ПВО отразила авиаудар Израиля по аэропорту в Дамаске
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Политика
В Японии признали невозможность получения большей части Южных Курил
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Обновлено вчера в 15:15
Армия и оружие
Израиль нанес по Сирии еще один удар
Армия обороны Израиля снова нанесла ракетный удар по Сирии. Целью стали иранские подразделения «Аль-Кудс» на территории страны.
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Роскосмос сформирует отряд женщин-космонавтов
В воскресенье, 20 января, источник в ракетно-космической отрасли сообщил сотрудникам ТАСС, что Роскосмос займется формированием отряда женщин-космонавтов.
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Общество
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Экономика
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Число миллиардеров в мире за последние 10 лет удвоилось, в 2018 г. оно составило 2208 человек.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Филарет нашел способ отобрать Киево-Печерскую Лавру
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Транспорт
ГИБДД намерены обязать автовладельцев получать госномера по прописке
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Обновлено вчера в 21:02
Общество
Малоимущей семье в Таганроге выдали 47,5 рубля пособия
Управление социальной защиты Таганрога выдало многодетной малоимущей семье, в которой только один родитель, пособие в размере 47,5 руб. Об этом сообщает местный портал "Панорама".
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
«Интерфакс» сообщил о вызове режиссера Красовского на допрос в полицию
Режиссера фильма «Праздник» Алексея Красовского вызвали на допрос в полицию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 11:56
Культура
Скончался бывший агент ЦРУ Тони Мендес
Бывший агент ЦРУ Тони Мендес скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 18:36
Общество
В России введут автоматическую регистрацию рождения и смерти
В настоящее время регистрация рождения или смерти человека оформляется либо в центрах госуслуг (МФЦ), либо в отделах ЗАГСов.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия
В Магнитогорске снесли стену взорвавшегося дома
В Магнитогорске проводят демонтаж поврежденного при взрыве газа дома. В воскресенье снесли стену между седьмым и восьмым подъездами.
Обновлено вчера в 08:59
Происшествия
Авиарейс из Новосибирска в Москву задержан по техническим причинам
Задержка рейса из Новосибирска в Москву на три часа произошла в аэропорту Толмачево по техническим причинам.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия
Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике выросло до 85
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Экономика
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Поставщики просят новых ограничений для торговых сетей Практика перепродажи торговыми сетями небольшим магазинам продуктов, полученных от производителей со скидкой до 50%, может прекратиться.
Обновлено вчера в 17:35
Культура
Композитора Вячеслава Овчинникова госпитализировали в столице
Вечером 20 января появилась информация о госпитализации российского композитора Вячеслава Овчинникова.
Обновлено вчера в 12:31
Здоровье
В поликлиниках Петербурга прекратили выдачу лекарств пациентам с ВИЧ
Многим приходится отказываться от терапии из-за тяжелого состояния здоровья, удаленности места жительства от центра или отсутствия возможности совмещать график работы с графиком выдачи лекарств.
Обновлено вчера в 19:05
Интернет
Папа Римский Франциск запустил сайт для молодежи «Кликни и молись»
Обновлено вчера в 11:38
Происшествия
Землетрясение произошло в Тибете
Магнитуда землетрясения достигла отметки в 5 баллов. Эпицентр находился на глубине 10 километров, пишет РИА Новости.
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Происшествия
Теплоход врезался в причал на Софийской набережной в Москве
Всепогодный теплоход «Рэддисон ройал» врезался в причал на Софийской набережной в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 15:49
Здоровье
Эксперты рассказали о влиянии лунного затмения на здоровье человека
«С точки зрения физики, химии и медицины, прямого влияния лунного затмения на здоровье человека не существует», — цитирует кандидата медицинских наук, заместителя главного врача по консультативно-диагностической работе Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского Руслана Кошелева РИА Новости.
Обновлено вчера в 20:49
Кино
Умер продюсер «Терминатора» и «Рэмбо» Эндрю Вайна
Живший и работавший в США продюсер венгерского происхождения Эндрю Вайна умер в Будапеште в итоге длительной болезни.
Обновлено вчера в 11:20
Общество
В Египте обнаружили могилы эпохи Древнего царства
Могилы, относящиеся к эпохе Древнего царства (середина XXIII — середина XXI века до н.э.), обнаружены на юге Египта, заявило в воскресенье Министерство по делам памятников древности арабской республики.
Обновлено вчера в 10:54
Здоровье
Минздрав намерен вдвое снизить норму суточного потребления соли
Минздрав намерен снизить норму суточного потребления соли в два раза — до 5 г. Соответствующий приказ будет опубликован в ближайшее время, рассказал «Известиям» замглавы ведомства Олег Салагай.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия
В Одинцово машина упала с третьего этажа многоярусной парковки в ТЦ
В подмосковном Одинцово водитель автомобиля Land Rover Freelander-2 выпал с третьего этажа многоярусной парковки.
Обновлено вчера в 10:09
Общество
В 2018 году население Китая достигло 1,395 млрд человек
Обновлено вчера в 23:15
Авто
«АВТОВАЗ» показал созданный в СССР электрокар «Рапан»
В музее "АВТОВАЗа" представили единственный электромобиль российского автопроизводителя под названием "Рапан" с весьма необычной футуристичной внешностью.
Обновлено вчера в 09:52