В Росмолодежи рассказали о возможном снижении возраста совершеннолетияИзвестия 00:31

Глава Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодежь) Александр Бугаев считает, что есть предпосылки для снижения возраста совершеннолетия. В России 27 июня отмечается День молодёжи.

с чего всё началось

Глава Росмолодежи Александр Бугаев рассказал о предпосылках к снижению возраста совершеннолетия с 18 лет до более молодого возраста. Об этом 26 июня сообщает «РИА Новости».

В Росмолодежи рассказали о возможном снижении возраста совершеннолетия

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