Общество

В Росмолодежи рассказали о возможном снижении возраста совершеннолетияИзвестия 00:31

Глава Росмолодежи Александр Бугаев рассказал о предпосылках к снижению возраста совершеннолетия с 18 лет до более молодого возраста. Об этом 26 июня сообщает «РИА Новости».
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В Росмолодежи не исключили возможности снижения возраста совершеннолетия

Глава Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодежь) Александр Бугаев считает, что есть предпосылки для снижения возраста совершеннолетия. В России 27 июня отмечается День молодёжи.
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Глава Росмолодежи допустил снижение возраста совершеннолетия

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RT на русскомвчера в 23:41

В России могут снизить возраст совершеннолетия

Газета.Ruвчера в 22:45

Глава Росмолодежи Александр Бугаев рассказал о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия в России с 18 лет

Эхо Москвы00:45
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 02:25, Ашберн
Общество

Суд в США отказался отклонить иск миллиардера Рыболовлева к Sotheby’s

Федеральный суд в Нью-Йорке отказался отклонить иск российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева к аукционному дому Sotheby's на 380 миллионов долларов, говорится в решении судьи Джесси Фурмана.
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Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

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На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.
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Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
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Два американских конгрессмена предложили поправку к военному бюджету, запрещающие президенту США Дональду Трампу начинать военную операцию против Ирана, говорится в официальном заявлении одного из инициаторов поправки демократа Ро Ханны.
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Усадебные участки подтопило в Тайшетском районе и Нижнеудинске

В реках Бирюса и Уда резко поднялась вода, из-за чего в населенных пунктах уже подтапливает приусадебные участки.
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Назвали стоимость нового Changan CS35 для российского рынка

Обновлено вчера в 05:00
Происшествия

Жертвами московского отравителя стали десять человек

Более десяти человек пострадали от рук предполагаемого отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено вчера в 15:20
Политика

Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено вчера в 17:39
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Вин Дизель поделился видео со съемок фильма «Форсаж-9»

Американский актер Вин Дизель в своем Instagram поделился видео со съемок фильма "Форсаж-9".
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Скончался режиссер Валерий Харченко

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Вода в Байкале оказалась токсичной

Концентрации выделяющих токсины бактерий в Байкале достигли предельных значений, теперь эта вода опасна.
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Лекарства от недержания мочи могут спровоцировать деменцию

Лекарства от недержания мочи могут спровоцировать развитие деменции у людей старше 55 лет.
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Взрывы боеприпасов в Казахстане: число жертв возросло до трех

Обновлено в 01:56
Общество

В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов

В Шанхайский предметный рейтинг Academic Ranking of World Universities (ARWU) – Global Ranking of Academic Subjects вошло 15 российских вузов России, сообщили в пресс-службе Проекта "5-100".
Обновлено вчера в 20:22
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«Аэрофлот» намерен открыть шесть новых рейсов из Красноярска

Авиакомпания "Аэрофлот", которая планирует запустить хаб в Красноярске, планирует открыть к 2020 году из Красноярска новые рейсы - Сочи, Игарку, Иркутск, Норильск, Омск и Екатеринбург.
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Названа главная опасность для женщин до 50 лет

Кардиологи выяснили, что женщины младше 50 лет, страдающие зависимостью от сигарет, в 13 раз больше подвержены риску развития сердечного приступа.
Обновлено в 00:36
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Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки

Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено вчера в 06:18
Происшествия

В Харькове поменяли табличку на переименованном проспекте

Неизвестные в ночь на среду поменяли таблички с названием проспекта Григоренко на проспект маршала Жукова в Харькове, передает местное издание "UA:Харьков".
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Сговор Скрипаля с Лондоном допустила его племянница

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что он мог пойти на сделку с властями Великобритании.
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Организатор концерта Аллы Пугачевой в Минске рассказал о ее райдере

Никаких особых пожеланий Алла Борисовна не выдвигает. Концерт в Минске будет похожим на юбилейный концерт Пугачевой в Москве.
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Новый кроссовер Toyota появится в России в 2020 году

Модель поделит платформу с хэтчбеком Yaris и станет самым маленьким SUV бренда. Мировая премьера новинки запланирована на конец 2019 года.
Обновлено вчера в 10:50
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Саша Савельева получила звание «Мама года»

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Медсестра ударила и связала бинтами ребенка в Москве

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В Новосибирске неизвестный застрелил мужчину на улице

Полиция и следователи в Новосибирске разыскивают неизвестного, застрелившего мужчину на улице Гоголя, сообщает СУСК по области.
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Общество

Американка заплатила $135 тысяч за «борьбу с русскими хакерами»

Жительница США заплатила мошенникам около $136 тыс. после того, как ее убедили в том, что в ее компьютер вторглись "русские хакеры".
Обновлено в 02:14
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