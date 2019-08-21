Лесные пожары
Рослесхоз оценил ущерб от лесных пожаровРоссийская газета 10:40
Пожарами охвачены труднодоступные территории. Ранее Счетная палата оценила потери от лесных пожаров, произошедших в России с начала года, в 2,4 млрд рублей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 11:39, Ашберн
Происшествия
Аварийно севший в Подмосковье Аirbus A321 приподняли с грунта
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия
В Турции девочку из России засосало в трубу бассейна
В турецком отеле 12-летняя девочка из России застряла в трубе бассейна. Когда ребенка вытащили, он впал в кому.
Обновлено вчера в 01:52
Политика
Паспорт РФ фигуранту дела о событиях в Одессе восстановят бесплатно
Дипломаты оказывают помощь в восстановлении паспорта россиянину Евгению Мефедову, который является фигурантом дела о событиях 2 мая 2014 года в Одессе.
Обновлено в 10:59
Шоу-бизнес
Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы
У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
Политика
Самолет главы МИД Германии сломался перед вылетом в Москву
Обновлено в 11:30
Происшествия
Неизвестный поджег мужчину на юге Москвы
Неизвестный поджег мужчину в районе Восточное Бирюлево в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 09:23
Кино
Человек-паук покидает киновселенную Marvel
Обновлено в 04:25
Политика
Путин прибыл во дворец к президенту Финляндии
Президент РФ Владимир Путин в среду, 21 августа, прибыл во дворец своего финского коллеги Саули Ниинисте в Хельсинки, где пройдут переговоры двух лидеров.
Обновлено в 10:46
Происшествия
В Греции погиб основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов
В посольстве РФ в Греции сообщили, что при крушении частного вертолёта близ острова Порос погибли двое россиян.
Обновлено в 06:45
Политика
Суд оставил украинских моряков в СИЗО
Мосгорсуд отклонил апелляционные жалобы защиты на постановления Лефортовского районного суда о продлении срока арестаукраинским морякам, которые были задержаны в Керченском проливе.
Обновлено в 09:12
Энергетика
Нефть «взяла курс» на отметку $61
Сегодня на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется выше психологического уровня $60 за баррель.
Обновлено в 00:12
Политика
В правительстве ФРГ оценили возможность возвращения России в G8
Представитель кабмина отметил, что там состоится обсуждение этого вопроса. Накануне Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8.
Обновлено в 07:45
Происшествия
В Петербурге на улице Дыбенко взорвалась труба с горячей водой
Около станции метро на улице Дыбенко произошел разрыв трубы с горячей водой в ходе работ по подготовке к отопительному сезону, сообщает пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".
Обновлено в 09:24
Футбол
Семак дисквалифицирован на два матча чемпионата России
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера санкт-петербургского "Зенита" Сергея Семака на два матча чемпионата России, один из которых - условно, за оскорбление арбитров матча шестого тура премьер-лиги с грозненским "Ахматом", заявил глава КДК Артур Григорьянц.
Обновлено в 11:13
Интернет
Chrome и Firefox запретят властям Казахстана следить за пользователями
Компании Google и Mozilla намерены добавить в свои браузеры Chrome и Firefox функции, которые позволят пользователям из Казахстана избежать слежки со стороны властей.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Следователи признали сестер Хачатурян жертвами насилия со стороны отца
Сотрудники Следственного комитета России передали адвокатам сестер Хачатурян официальное постановление об отказе возбудить уголовное дело против их отца в связи с его смертью.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Летевший в Ухту самолет Utair вернулся во Внуково из-за неисправности
Самолет авиакомпании Utair, летевший в Ухту, вернулся в аэропорт Внуково спустя почти полтора часа после вылета.
Обновлено в 10:47
Хоккей
«Йокерит» обыграл «Северсталь» на турнире имени Пучкова
Финский хоккейный клуб "Йокерит" оказался сильнее череповецкой "Северстали" в стартовом матче петербургского турнира имени Николая Пучкова, встреча завершилась со счётом 2:1.
Обновлено в 10:21
Культура
Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер»
Российские летчики из аэроклуба «Первый полет» репетирует новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер».
Обновлено в 10:58
Общество
Терминатор и Джокер стали частью сезонного пропуска Mortal Kombat 11
Как обычно, обладатели сезонного пропуска получат доступ к героям за неделю до их появления в продаже отдельно: Т-800 из «Терминатор: Тёмные судьбы» — 8 октября Синдел — 26 ноября Джокер — 28 января Спаун — 17 марта.
Обновлено в 09:00
Здоровье
Российских туристов предупредили о вспышке листериоза в Испании
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке листериоза в Испании. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:55
Политика
Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию
Обновлено в 10:12
Происшествия
Подростка ударило током на детской площадке в Москве
Подростка ударило током, когда он взялся за фонарный столб на детской площадке в столице.
Обновлено в 10:03
Политика
Идею Киева о расширении «нормандского формата» окончательно отвергли
Чеснаков указал, что на встрече было заявлено «о бесспорной важности «нормандского формата» (Украина, Россия, Германия, Франция) для урегулирования украинского конфликта», что значит – идея Порошенко и Зеленского о ликвидации данного формата путем его расширения «окончательно отвергнута», передает издание «Актуальные комментарии».
Обновлено в 04:15
Общество
РФ закупит за рубежом 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детей
Отмечается, что федеральное предприятие "Московский эндокринный завод" уже направило запрос зарубежным производителям о возможности поставки "не менее 10 тыс. упаковок" четырех психотропных препаратов.
Обновлено в 10:09
Наука
Карта мозга показала различие между чтением и прослушиванием книг
Используя функциональную МРТ, исследователи визуализировали мозги людей во время прослушивания и чтения одних и тех же текстов и сравнили их.
Обновлено вчера в 01:55
Технологии
«ВКонтакте» запустила сервис AliExpress
Обновлено в 09:52
Кино
Стали известны название и дата выхода нового фильма о Джеймсе Бонде
Новый фильм об агенте британской разведки Джеймсе Бонде получил название No time to die («Не время умирать»).
Обновлено вчера в 16:35