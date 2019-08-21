Лесные пожары

Рослесхоз оценил ущерб от лесных пожаровРоссийская газета 10:40

Пожарами охвачены труднодоступные территории. Ранее Счетная палата оценила потери от лесных пожаров, произошедших в России с начала года, в 2,4 млрд рублей.
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Ущерб от лесных пожаров в России составил 7 млрд рублей

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РИА Новости09:15

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РБК10:14

Назван экономический ущерб России от лесных пожаров

Московский Комсомолец09:09
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 11:39, Ашберн
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