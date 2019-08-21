Экономический ущерб от природных пожаров с начала 2019 года составил 7 млрд рублей. Об этом заявил временно исполняющий обязанности руководителя Рослесхоза Михаил Клинов.

В Рослесхозе оценили ущерб от лесных пожаров

Футбол «Спартак» объявил об уходе из команды коммерческого директора Московский «Спартак» объявил об уходе со своего поста коммерческого директора клуба Александра Атаманенко.

Происшествия Медики рассказали о состоянии пострадавшей в Турции девочки Пострадавшая в турецком Бодруме российская девочка находится в глубокой коме, перевезти ее в Россию в ближайшее время невозможно, сообщил в среду главный внештатный специалист городского комитета по здравоохранению, детский анестезиолог-реаниматолог Владимир Копылов.

Экономика «Сухой» объяснил стоимость перелетов SSJ 100 политикой авиакомпаний «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), производитель самолетов SSJ 100, ответил на выводы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о стоимости перелетов, объяснив ценообразование политикой авиакомпаний.

Политика Президенты США и Румынии выступили против «Северного потока – 2» Президенты США и Румынии подтвердили свою оппозицию проекту "Северный поток – 2", заявили в Белом доме по итогам встречи двух лидеров.

Теннис Сборная России сыграет с Румынией в отборе Кубка Федерации в 2020 году Как сообщает пресс-служба Федерации тенниса России, российская сборная в квалификации Кубка Федерации-2020 встретится с командой Румынии.

Политика Захарова назвала фейком платные документы после украинской тюрьмы Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о распространении неверной информации о требовании денег с гражданина России Евгения Мефёдова, которого отпустили под залог из украинской тюрьмы.

Политика Пост Макрона на русском языке вызвал критику на Украине На пост в Facebook президента Франции Эммануэля Макрона, опубликованном на русском языке после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, негативно отреагировали политики Украины.

Футбол Рибери официально перешел в «Фиорентину» Французский полузащитник Франк Рибери перешел в "Фиорентину", сообщается на официальном сайте итальянской команды.

Происшествия В Москве задержали подозреваемого в поджоге мужчины Полиция в Москве задержала двух человек, подозреваемых в поджоге мужчины на Касимовской улице.

Политика Порошенко улетел рыбачить в Норвегию Бывший президент Украины Петр Порошенко улетел на отдых вместе со своей семьей в норвежский город Олесунн.

Политика Россия и Украина подготовились к обмену моряков и заключенных Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленным, списки лиц сейчас уточняются.

Футбол «Зенит» опубликовал архивное фото Семака и Кругового «Зенит» на своей страничке в Twitter разместил архивную фотографию, на которой запечатлены главный тренер команды Сергей Семак и защитник Данил Круговой.

Экономика Группа ЛСР купит завод газобетона в Ленобласти мощностью 400 тыс куб м ПАО "Группа ЛСР" купит завод по производству газобетона в Ленобласти мощностью 400 тысяч кубометров в год, говорится в сообщении на сайте компании.

Политика В правительстве ФРГ оценили возможность возвращения России в G8 Представитель кабмина отметил, что там состоится обсуждение этого вопроса. Накануне Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8.

Шоу-бизнес Королева и Глушко отмечают 16-летие совместной жизни Поклонники присоединились к поздравлениям и пожелали кумирам "кайфовать и дальше". Это уже второй брак для Королевой.

Экономика В России снизились потребительские цены вторую неделю подряд Ранее Росстат отметил снижение потребительских цен в России с 6 по 12 августа 2019 года на 0,1%.

Политика Лавров откроет в Москве выставку о начале Второй мировой войны На сайте дипведомства говорится, что экспозиция состоит из уникальных материалов, в том числе из Архива Министерства, воссоздающие подлинную картину событий того времени, выявляющие истинные причины мирового конфликта и его виновников.

Политика Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Кино Вачовски перезапустит «Матрицу» с Киану Ривзом и Кэрри-Энн Мосс В ленте среди прочих сыграют Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, которые вернутся к ролям Нео и Тринити соответственно.

Здоровье В Курской области обнаружили очаг африканской чумы свиней Поголовье из 2,5 тысяч свиноматок в Беляевском свинокомплексе будет уничтожено В Курской области проводятся мероприятия по недопущению распространения АПЧ, очаг вируса уже обнаружен – сообщает пресс-служба администрации области.

Армия и оружие Британские истребители перехватили два российских Су-30 над Балтикой Представители Министерства обороны Великобритании опубликовали в «Твиттере» сообщение, согласно которому ВВС страны вчера, 19 августа, осуществили перехват двух истребителей Су-30 ВКС РФ.

Происшествия Парашютист разбился во время прыжка в Подмосковье Парашютист насмерть разбился во время прыжка в авиаклубе в Коломне.