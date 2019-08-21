Лесные пожары
В Рослесхозе оценили ущерб от лесных пожаровRT на русском 09:38
Экономический ущерб от природных пожаров с начала 2019 года составил 7 млрд рублей. Об этом заявил временно исполняющий обязанности руководителя Рослесхоза Михаил Клинов.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 11:22, Ашберн
Футбол
«Спартак» объявил об уходе из команды коммерческого директора
Московский «Спартак» объявил об уходе со своего поста коммерческого директора клуба Александра Атаманенко.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Медики рассказали о состоянии пострадавшей в Турции девочки
Пострадавшая в турецком Бодруме российская девочка находится в глубокой коме, перевезти ее в Россию в ближайшее время невозможно, сообщил в среду главный внештатный специалист городского комитета по здравоохранению, детский анестезиолог-реаниматолог Владимир Копылов.
Обновлено в 11:05
Экономика
«Сухой» объяснил стоимость перелетов SSJ 100 политикой авиакомпаний
«Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), производитель самолетов SSJ 100, ответил на выводы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о стоимости перелетов, объяснив ценообразование политикой авиакомпаний.
Обновлено в 10:13
Политика
Президенты США и Румынии выступили против «Северного потока – 2»
Президенты США и Румынии подтвердили свою оппозицию проекту "Северный поток – 2", заявили в Белом доме по итогам встречи двух лидеров.
Обновлено вчера в 18:52
Теннис
Сборная России сыграет с Румынией в отборе Кубка Федерации в 2020 году
Как сообщает пресс-служба Федерации тенниса России, российская сборная в квалификации Кубка Федерации-2020 встретится с командой Румынии.
Обновлено в 10:15
Политика
Захарова назвала фейком платные документы после украинской тюрьмы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о распространении неверной информации о требовании денег с гражданина России Евгения Мефёдова, которого отпустили под залог из украинской тюрьмы.
Обновлено в 10:53
Политика
Пост Макрона на русском языке вызвал критику на Украине
На пост в Facebook президента Франции Эммануэля Макрона, опубликованном на русском языке после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, негативно отреагировали политики Украины.
Обновлено в 08:20
Футбол
Рибери официально перешел в «Фиорентину»
Французский полузащитник Франк Рибери перешел в "Фиорентину", сообщается на официальном сайте итальянской команды.
Обновлено в 08:18
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в поджоге мужчины
Полиция в Москве задержала двух человек, подозреваемых в поджоге мужчины на Касимовской улице.
Обновлено в 10:40
Политика
Порошенко улетел рыбачить в Норвегию
Бывший президент Украины Петр Порошенко улетел на отдых вместе со своей семьей в норвежский город Олесунн.
Обновлено в 11:10
Политика
Россия и Украина подготовились к обмену моряков и заключенных
Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленным, списки лиц сейчас уточняются.
Обновлено в 11:09
Футбол
«Зенит» опубликовал архивное фото Семака и Кругового
«Зенит» на своей страничке в Twitter разместил архивную фотографию, на которой запечатлены главный тренер команды Сергей Семак и защитник Данил Круговой.
Обновлено в 11:00
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Экономика
Группа ЛСР купит завод газобетона в Ленобласти мощностью 400 тыс куб м
ПАО "Группа ЛСР" купит завод по производству газобетона в Ленобласти мощностью 400 тысяч кубометров в год, говорится в сообщении на сайте компании.
Обновлено в 09:43
Политика
В правительстве ФРГ оценили возможность возвращения России в G8
Представитель кабмина отметил, что там состоится обсуждение этого вопроса. Накануне Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8.
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес
Королева и Глушко отмечают 16-летие совместной жизни
Поклонники присоединились к поздравлениям и пожелали кумирам "кайфовать и дальше". Это уже второй брак для Королевой.
Обновлено в 07:54
Экономика
В России снизились потребительские цены вторую неделю подряд
Ранее Росстат отметил снижение потребительских цен в России с 6 по 12 августа 2019 года на 0,1%.
Обновлено в 09:04
Политика
Лавров откроет в Москве выставку о начале Второй мировой войны
На сайте дипведомства говорится, что экспозиция состоит из уникальных материалов, в том числе из Архива Министерства, воссоздающие подлинную картину событий того времени, выявляющие истинные причины мирового конфликта и его виновников.
Обновлено 19 августа в 23:33
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Кино
Вачовски перезапустит «Матрицу» с Киану Ривзом и Кэрри-Энн Мосс
В ленте среди прочих сыграют Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, которые вернутся к ролям Нео и Тринити соответственно.
Обновлено в 04:59
Происшествия
В Вологодской области вертолёт упал в реку
Обновлено в 11:18
Здоровье
В Курской области обнаружили очаг африканской чумы свиней
Поголовье из 2,5 тысяч свиноматок в Беляевском свинокомплексе будет уничтожено В Курской области проводятся мероприятия по недопущению распространения АПЧ, очаг вируса уже обнаружен – сообщает пресс-служба администрации области.
Обновлено в 11:00
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее слов о Гренландии
Обновлено вчера в 20:33
Авто
Skoda изменила цены на три модели в РФ
Обновлено в 00:49
Армия и оружие
Британские истребители перехватили два российских Су-30 над Балтикой
Представители Министерства обороны Великобритании опубликовали в «Твиттере» сообщение, согласно которому ВВС страны вчера, 19 августа, осуществили перехват двух истребителей Су-30 ВКС РФ.
Обновлено вчера в 02:38
Армия и оружие
Сирийские войска ведут ожесточенные бои с террористами в Южном Идлибе
Обновлено в 08:00
Футбол
Малком: «„Зенит“ приложил усилия, чтобы подписать меня»
«Зенит» приложил усилия, чтобы подписать меня, они сделали хорошее предложение.
Обновлено в 09:10
Происшествия
Парашютист разбился во время прыжка в Подмосковье
Парашютист насмерть разбился во время прыжка в авиаклубе в Коломне.
Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес
Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы
У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50