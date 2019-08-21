Лесные пожары

В Рослесхозе оценили ущерб от лесных пожаровRT на русском 09:38

Экономический ущерб от природных пожаров с начала 2019 года составил 7 млрд рублей. Об этом заявил временно исполняющий обязанности руководителя Рослесхоза Михаил Клинов.
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Ущерб от лесных пожаров в России составил 7 млрд рублей

Коммерсантъ10:59

Рослесхоз подсчитал ущерб от лесных пожаров в 2019 году

РБК10:14

Назван экономический ущерб России от лесных пожаров

Московский Комсомолец09:09

В Рослесхозе оценили ущерб от лесных пожаров

RT на русском09:38

В Рослесхозе оценили экономический ущерб от лесных пожаров

РИА Новости09:15

Рослесхоз оценил экономический ущерб от лесных пожаров

ТАСС08:49

Оценен масштаб экономического ущерба от лесных пожаров в России

Lenta.ru10:10
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 11:22, Ашберн
Футбол

«Спартак» объявил об уходе из команды коммерческого директора

Московский «Спартак» объявил об уходе со своего поста коммерческого директора клуба Александра Атаманенко.
Обновлено в 10:32
Происшествия

Медики рассказали о состоянии пострадавшей в Турции девочки

Пострадавшая в турецком Бодруме российская девочка находится в глубокой коме, перевезти ее в Россию в ближайшее время невозможно, сообщил в среду главный внештатный специалист городского комитета по здравоохранению, детский анестезиолог-реаниматолог Владимир Копылов.
Обновлено в 11:05
Экономика

«Сухой» объяснил стоимость перелетов SSJ 100 политикой авиакомпаний

«Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), производитель самолетов SSJ 100, ответил на выводы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о стоимости перелетов, объяснив ценообразование политикой авиакомпаний.
Обновлено в 10:13
Политика

Президенты США и Румынии выступили против «Северного потока – 2»

Президенты США и Румынии подтвердили свою оппозицию проекту "Северный поток – 2", заявили в Белом доме по итогам встречи двух лидеров.
Обновлено вчера в 18:52
Теннис

Сборная России сыграет с Румынией в отборе Кубка Федерации в 2020 году

Как сообщает пресс-служба Федерации тенниса России, российская сборная в квалификации Кубка Федерации-2020 встретится с командой Румынии.
Обновлено в 10:15
Политика

Захарова назвала фейком платные документы после украинской тюрьмы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о распространении неверной информации о требовании денег с гражданина России Евгения Мефёдова, которого отпустили под залог из украинской тюрьмы.
Обновлено в 10:53
Политика

Пост Макрона на русском языке вызвал критику на Украине

На пост в Facebook президента Франции Эммануэля Макрона, опубликованном на русском языке после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, негативно отреагировали политики Украины.
Обновлено в 08:20
Футбол

Рибери официально перешел в «Фиорентину»

Французский полузащитник Франк Рибери перешел в "Фиорентину", сообщается на официальном сайте итальянской команды.
Обновлено в 08:18
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в поджоге мужчины

Полиция в Москве задержала двух человек, подозреваемых в поджоге мужчины на Касимовской улице.
Обновлено в 10:40
Политика

Порошенко улетел рыбачить в Норвегию

Бывший президент Украины Петр Порошенко улетел на отдых вместе со своей семьей в норвежский город Олесунн.
Обновлено в 11:10
Политика

Россия и Украина подготовились к обмену моряков и заключенных

Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленным, списки лиц сейчас уточняются.
Обновлено в 11:09
Футбол

«Зенит» опубликовал архивное фото Семака и Кругового

«Зенит» на своей страничке в Twitter разместил архивную фотографию, на которой запечатлены главный тренер команды Сергей Семак и защитник Данил Круговой.
Обновлено в 11:00
Происшествия

В Челябинской области депутат расстрелял жену

Обновлено в 02:48
Экономика

Группа ЛСР купит завод газобетона в Ленобласти мощностью 400 тыс куб м

ПАО "Группа ЛСР" купит завод по производству газобетона в Ленобласти мощностью 400 тысяч кубометров в год, говорится в сообщении на сайте компании.
Обновлено в 09:43
Политика

В правительстве ФРГ оценили возможность возвращения России в G8

Представитель кабмина отметил, что там состоится обсуждение этого вопроса. Накануне Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8.
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес

Королева и Глушко отмечают 16-летие совместной жизни

Поклонники присоединились к поздравлениям и пожелали кумирам "кайфовать и дальше". Это уже второй брак для Королевой.
Обновлено в 07:54
Экономика

В России снизились потребительские цены вторую неделю подряд

Ранее Росстат отметил снижение потребительских цен в России с 6 по 12 августа 2019 года на 0,1%.
Обновлено в 09:04
Политика

Лавров откроет в Москве выставку о начале Второй мировой войны

На сайте дипведомства говорится, что экспозиция состоит из уникальных материалов, в том числе из Архива Министерства, воссоздающие подлинную картину событий того времени, выявляющие истинные причины мирового конфликта и его виновников.
Обновлено 19 августа в 23:33
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Кино

Вачовски перезапустит «Матрицу» с Киану Ривзом и Кэрри-Энн Мосс

В ленте среди прочих сыграют Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, которые вернутся к ролям Нео и Тринити соответственно.
Обновлено в 04:59
Происшествия

В Вологодской области вертолёт упал в реку

Обновлено в 11:18
Здоровье

В Курской области обнаружили очаг африканской чумы свиней

Поголовье из 2,5 тысяч свиноматок в Беляевском свинокомплексе будет уничтожено В Курской области проводятся мероприятия по недопущению распространения АПЧ, очаг вируса уже обнаружен – сообщает пресс-служба администрации области.
Обновлено в 11:00
Происшествия

В Краснодаре задержали четырех участников ночной перестрелки

Обновлено в 07:36
Политика

Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее слов о Гренландии

Обновлено вчера в 20:33
Авто

Skoda изменила цены на три модели в РФ

Обновлено в 00:49
Армия и оружие

Британские истребители перехватили два российских Су-30 над Балтикой

Представители Министерства обороны Великобритании опубликовали в «Твиттере» сообщение, согласно которому ВВС страны вчера, 19 августа, осуществили перехват двух истребителей Су-30 ВКС РФ.
Обновлено вчера в 02:38
Армия и оружие

Сирийские войска ведут ожесточенные бои с террористами в Южном Идлибе

Обновлено в 08:00
Футбол

Малком: «„Зенит“ приложил усилия, чтобы подписать меня»

«Зенит» приложил усилия, чтобы подписать меня, они сделали хорошее предложение.
Обновлено в 09:10
Происшествия

Парашютист разбился во время прыжка в Подмосковье

Парашютист насмерть разбился во время прыжка в авиаклубе в Коломне.
Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес

Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы

У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
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