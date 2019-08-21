Экономика

В Рослесхозе оценили ущерб от лесных пожаровRT на русском 09:38

Экономический ущерб от природных пожаров с начала 2019 года составил 7 млрд рублей. Об этом заявил временно исполняющий обязанности руководителя Рослесхоза Михаил Клинов.
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Названа сумма ущерба от лесных пожаров в России

Взгляд.ру08:50

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Московский Комсомолец09:09

В Рослесхозе оценили ущерб от лесных пожаров

RT на русском09:38

Ущерб от лесных пожаров составил 7 миллиардов рублей

Комсомольская правда09:30

Россельхознадзор оценил ущерб от лесных пожаров в 7 миллиардов рублей

Говорит Москва09:23

В Рослесхозе оценили экономический ущерб от лесных пожаров

РИА Новости09:15

Рослесхоз оценил ущерб от лесных пожаров

Телеканал 360°09:54
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 10:11, Ашберн
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