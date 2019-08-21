Экономика

В Рослесхозе оценили ущерб от лесных пожаровRT на русском 09:38

Экономический ущерб от природных пожаров с начала 2019 года составил 7 млрд рублей. Об этом заявил временно исполняющий обязанности руководителя Рослесхоза Михаил Клинов.
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Россельхознадзор оценил ущерб от лесных пожаров в 7 миллиардов рублей

Говорит Москва09:23

Названа сумма ущерба от лесных пожаров в России

Взгляд.ру08:50

В Рослесхозе оценили ущерб от лесных пожаров

RT на русском09:38

Ущерб от лесных пожаров составил 7 миллиардов рублей

Комсомольская правда09:30

Названа сумма ущерба от лесных пожаров в России

БИЗНЕС Online08:59

В Рослесхозе оценили экономический ущерб от лесных пожаров

РИА Новости09:15

Назван экономический ущерб России от лесных пожаров

Московский Комсомолец09:09
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 09:53, Ашберн
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Терминатор и Джокер стали частью сезонного пропуска Mortal Kombat 11

Как обычно, обладатели сезонного пропуска получат доступ к героям за неделю до их появления в продаже отдельно: Т-800 из «Терминатор: Тёмные судьбы» — 8 октября Синдел — 26 ноября Джокер — 28 января Спаун — 17 марта.
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После ночной перестрелки в Краснодаре в розыск объявлен житель Чечни

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Экономика

Потребительские цены в России падают вторую неделю подряд

Росстат вторую неделю подряд фиксирует в России снижение потребительских цен.
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Происшествия

Три ребенка пострадали при обвале штукатурки в детсаду Благовещенска

Пострадали от обрушения штукатурки трое детей. Двое уже получили медицинскую помощь, один из них находится дома, другой — в больнице.
Обновлено в 05:46
Здоровье

Названы продукты, которые могут вывести никотин из организма

Людям, которые решили бросить курить, стоит добавить в свой рацион несколько продуктов, которые, по словам медиков, могут ускорить выведение из организма человека вредных веществ.
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Суд на Украине обязал открыть дело против Порошенко и Климкина

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить уголовное дело в отношении бывшего президента Петра Порошенко и министра иностранных дел Павла Климкина.
Обновлено в 04:31
Технологии

«ВКонтакте» запустила приложение AliExpress

Приложение AliExpress на базе платформы «ВКонтакте» начнет развивать экосистему, в которой пользователи смогут поделиться своим опытом покупок и находить интересные товары.
Обновлено в 05:31
Политика

Глава МИД Германии выступил за открытый диалог с Москвой

Необходим прямой и открытый диалог, заявил 21 августа министр иностранных дел Германии Хайко Маас перед вылетом в Москву для встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Обновлено в 02:11
Баскетбол

Боломбой точно не поедет на чемпионат мира

Как рассказал «СЭ» врач сборной России по баскетболу Роман Абжелилов, Джоэл Боломбой точно не примет участия на чемпионате мира в Китае.
Обновлено в 09:27
Кино

Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel

Одна из самых громких новостей минувшей ночи - помимо названия нового фильма про Джеймса Бонда и возвращения Киану Ривза в "Матрицу" - расставание Человека-паука с Киновселенной Marvel.
Обновлено в 03:20
Политика

Трамп и Макрон собираются обсудить Украину на саммите G7

На первой сессии G7, которая открывается 24 августа во французском Биаррице, президент США Дональд Трамп и глава Пятой Республики Эммануэль Макрон планируют обсудить вопрос Украины.
Обновлено в 05:45
Происшествия

Неизвестный поджег мужчину на юге Москвы

Неизвестный поджег мужчину в районе Восточное Бирюлево в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 09:23
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Общество

В Пскове археологи нашли холодильную установку XVII века

Установка для хранения продуктов в условиях низкой температуры находилась у Поганкиных палат.
Обновлено в 09:15
Политика

Королевская семья Дании допускает продажу Гренландии США

Обновлено вчера в 15:39
Происшествия

Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян

Следственный комитет РФ признал достоверными факты морального и сексуального насилия над сестрами Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца.
Обновлено в 02:26
Происшествия

В Челябинской области депутата заподозрили в убийстве жены

Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении члена собрания депутатов Локомотивного городского округа по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Обновлено в 03:29
Политика

Порошенко вместе с семьей улетел на отдых в Норвегию

Бывший президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей отправился на отдых в Норвегию.
Обновлено в 06:29
Происшествия

В шахте на Урале произошло обрушение породы

Один человек заблокирован в шахте "Ново-Кальинской" в Североуральске Свердловской области после обрушения породы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
Обновлено в 08:46
Кино

В Красноярске пройдет ночь сериалов

В Красноярске пройдет ночь сериалов. Смотрите афишу, узнаете, как любимые многосерийки посмотреть на большом экране.
Обновлено в 09:38
Футбол

Роналду заявил, что может закончить карьеру в следующем году

Возможно, что закончу карьеру в следующем году, хотя и не исключаю, что могу играть и до 40 лет.
Обновлено в 05:08
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Компания IBM представила новый интерфейс памяти, альтернативу DDR

На мероприятии Hot Chips компания IBM представила интерфейс памяти Open Memory Interface (OMI), который позволит увеличить объем и пропускную способность оперативной памяти серверов по сравнению с используемым сейчас интерфейсом DDR.
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Авто

Раскрыт дизайн интерьера нового Kia Mohave

Неделю назад Kia показала, как будет выглядеть обновлённый Mohave 2020 модельного года, оставив на самое вкусное интерьер внедорожника: представление о внешности мы составили ещё в апреле, когда корейцы презентовали прототип, а вот салон оставался до сегодняшнего дня секретом.
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Вышел новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»

На официальном YouTube-канале Lionsgate Movies опубликован новый трейлер очередного фильма про неутомимого ветерана Вьетнама Джона Рэмбо с обманчивым заголовком "Рэмбо: Последняя кровь".
Обновлено в 05:50
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Volkswagen вывел в продажу недорогой кроссовер Jetta VS5

Компания Volkswagen объявила старт продаж нового недорогого кроссовера Jetta VS5.
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Технологии

Сбербанк запустил сервис по проверке сотрудников перед наймом

Сбербанк разработал новый сервис «Проверка сотрудника», говорится в сообщении банка.
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Экономика

ФАС: билеты на рейсы SSJ100 оказались дороже остальных

Стоимость билетов на маршрутах, обслуживаемых Sukhoi Superjet 100, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранными самолетами, сообщает РБК со ссылкой на письмо ФАС в правительство.
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Здоровье

В Ленобласти появятся пять новых онкоцентров

В ближайшие два года в Ленобласти планируется создать пять центров амбулаторной онкологической помощи на базе окружных больниц.
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Политика

Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа

Группа «Первый полет» на Международном авиационно-космическом салоне 2019 года (МАКС-2019), который пройдет в Жуковском (Московская область) с 27 августа по 1 сентября, представит новую фигуру высшего группового пилотажа, получившую название «Пропеллер».
Обновлено в 08:02
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