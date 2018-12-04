Политика

В «Роскосмосе» рассказали об информационной атаке на компанию
РИА Новости
01:09

"Роскосмос" подвергся информационной атаке, затеянной, чтобы помешать стране вернуть лидерство в космосе и создать образ "пожирающей федеральные деньги" госкорпорации.
РИА Новости01:09
с чего всё началось

В «Роскосмосе» рассказали об информационной атаке на компанию

"Роскосмос" подвергся информационной атаке, затеянной, чтобы помешать стране вернуть лидерство в космосе и создать образ "пожирающей федеральные деньги" госкорпорации. Такое заявление в интервью РИА Новости сделал руководитель пресс-службы компании Владимир Устименко.
РИА Новости01:09

Подробнее о событии

«Роскосмос» заявил об информационных атаках «извне и внутри страны»

URA.Ru02:11

«Роскосмос» заявил об информационной атаке

Коммерсантъ02:08

В «Роскосмосе» заявили об информационной атаке на госкорпорацию

RT на русском01:27

«Роскосмос» заявил об информационной атаке с целью оставить его без денег

РБК01:21

В Роскосмосе пожаловались на информационную атаку

Газета.Ru01:16

В «Роскосмосе» рассказали об информационной атаке на компанию

РИА Новости01:09

«Роскосмос» пожаловался на информационную атаку

Эхо Москвы03:04
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Политика

Украина готовит иск в суд ООН из-за инцидента в Керченском проливе

Киев обратится в Международный суд ООН в связи с инцидентом в Керченском проливе, заявил президент Украины Пётр Порошенко в эфире телеканала ICTV.
Обновлено в 04:02
Политика

Во Франции введут мораторий на рост топливных налогов после протестов

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп вскоре объявит о введении моратория на повышение налогов на топливо.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие

Минобороны Армении потеряло связь с Су-25, вылетевшим из Гюмри

Министерство обороны Армении сообщает о потере связи с боевым самолетом Су-25, выполнявшим учебно-тренировочный полет в соответствии с ежедневным планом боевой подготовки.
Обновлено в 04:21
Политика

Мадуро намерен обсудить с Путиным двусторонние отношения

Обновлено в 04:11
Политика

Сенаторы-демократы призвали Трампа отказаться от выхода США из ДРСМД

Группа американских сенаторов в Конгрессе в понедельник направила президенту США Дональду Трампу открытое письмо с призывом отказаться от планов вывести Соединенные Штаты из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 04:10
Армия и оружие

Пушков рассказал, к чему приведет отправка кораблей НАТО в Черное море

Баррассо заявил, что США должны объединиться с другими странами НАТО и направить свои военные корабли в Черное море.
Обновлено в 04:15
Политика

Иран пригрозил США прекращением экспорта нефти из Персидского залива

«США должны знать, что в случае препятствования Ирану в продаже нашего топлива, никакая нефть не пойдет на экспорт из Персидского залива», — заявил Рухани, добавив, что Вашингтон не сможет остановить экспорт иранской нефти.
Обновлено в 04:16
Армия и оружие

Израиль начал операцию «Северный щит» на границе с Ливаном

Израильские военные объявили о начале операции "Северный щит".
Обновлено в 04:22
Армия и оружие

Шойгу назвал сроки проведения военных учений «Центр-2019»

Проведение стратегических командно-штабных учений «Центр-2019» запланировано на сентябрь следующего года, заявил 4 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Обновлено в 04:09
Политика

NBC: США проиграли России гонку за Арктику

Ранее сообщалось, что США планируют увеличить военное присутствие в Арктике.
Обновлено в 04:21
Политика

Украинский омбудсмен упала в обморок во время речи Порошенко

Уполномоченная Верховной рады по правам человека, народный депутат Людмила Денисова потеряла сознание в ходе выступления президента страны Петра Порошенко в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV.
Обновлено в 04:16
Армия и оружие

CNN рассказал о самоубийстве командующего Пятым флотом ВМС США

Обновлено в 04:05
Политика

Трамп прибыл в Капитолий, чтобы почтить память Буша-старшего

Президент США Дональд Трамп прибыл в здание конгресса, чтобы почтить память экс-президента Джорджа Буша-старшего, гроб с телом которого лежит в ротонде Капитолия.
Обновлено в 03:35
Политика

Песков рассказал о рабочем графике Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече со студентами МГИМО рассказал о рабочем графике Владимира Путина.
Обновлено в 04:05
Политика

СМИ узнали о поставках Эр-Рияду оружия из Германии в обход эмбарго

Германия помимо рестрикций в области поставок вооружений закрыла въезд 18 подданным Саудовской Аравии, которые, возможно, причастны к преступлению.
Обновлено в 04:19
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