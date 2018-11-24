Политика

В «Роскосмосе» прокомментировали слова Рогозина об американцах на Луне
Российская газета
15:33

В "Роскосмосе" прокомментировали слова главы корпорации Дмитрия Рогозина о полете американских астронавтов на Луну. "Шутка, конечно", - ответил официальный представитель "Роскосмоса" на соответствующий вопрос, передает РИА Новости. Рогозин провел встречу с президентом Молдавии Игорем Додоном.
Российская газета15:33
Дмитрий Рогозин
Мы такую задачу поставили: полететь проверить, были они там или не были. Они говорят, что были. Но мы проверим.
— Дмитрий Рогозин, российский политикГоворит Москва 03:45

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