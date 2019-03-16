Космос
В Роскосмосе подтвердили увольнение разработчика новых модулей для МКСНародные новости 05:39
Разработчик новых модулей для МКС оставил свой пост в РКК Энергия и перешел в Главкосмос. Стало известно об увольнении Сергея Савельева — главного разработчика новейших российских модулей для Международной космической станции.
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с чего всё началось
Главный разработчик новых российских модулей для МКС в Ракетно-космической корпорации "Энергия" (оператор МКС, входит в "Роскосмос") Сергей Савельев уволился незадолго до обсуждения судьбы Многофункционального лабораторного модуля, который создается для российского сегмента МКС уже 15 лет, сообщил РИА Новости источник.РИА Новости01:05
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