Космос
Уволился разработчик новых модулей МКСГазета.Ru 01:45
Уволился главный разработчик новых российских модулей для МКС в Ракетно-космической корпорации "Энергия" Сергей Савельев, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник. Подчеркивается, что он ушел со своего поста незадолго до обсуждения судьбы Многофункционального лабораторного модуля.
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с чего всё началось
Главный разработчик новых российских модулей для МКС в Ракетно-космической корпорации "Энергия" (оператор МКС, входит в "Роскосмос") Сергей Савельев уволился незадолго до обсуждения судьбы Многофункционального лабораторного модуля, который создается для российского сегмента МКС уже 15 лет, сообщил РИА Новости источник.РИА Новости01:05
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