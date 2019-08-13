Экономика
В «Роскосмосе» объяснили суммы зарплат сотрудниковРоссийская газета вчера в 18:00
Напомним, в годовом отчете было указано, что средняя месячная зарплата 605 сотрудников госкорпорации составляет 396 тысяч рублей. Впрочем, в расчет не вошли доходы работников предприятий, входящих в состав "Роскосмоса". В этом случае средняя зарплата была бы равна около 60 тысяч рублей.
Читать в источнике
Оценить122
с чего всё началось
Средняя зарплата сотрудника госкорпорации «Роскосмос» составляет 396 тыс. рублей, следует из отчета госкорпорации за 2018 год, опубликованного на сайте «Роскосмоса».БИЗНЕС Onlineвчера в 11:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Средняя зарплата в Роскосмосе в прошлом году составила 396 тысяч рублей в месяц
Говорит Москвавчера в 09:47
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 02:20, Ашберн
Авто
Стало известно, когда появится Lada Vesta с вариатором
Обновлено вчера в 05:17
Футбол
«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»
«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено вчера в 15:43
Гаджеты
75-дюймовый 4K-телевизор Xiaomi Mi TV 4S подешевел до 693 долларов
Обновлено вчера в 03:24
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено вчера в 16:33
Армия и оружие
НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу
Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.
Обновлено вчера в 13:08
Происшествия
В Алматы перекрыли несколько микрорайонов из-за угрозы селя
Полиция перекрыла ряд микрорайонов Алматы из-за угрозы селя.
Обновлено в 01:49
Экономика
США отложат введение пошлины на часть китайских товаров
Напомним, президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 сентября будет введена дополнительная пошлина 10% на китайские товары из-за провала переговоров, которая затронет продукты на общую сумму $300 млрд.
Обновлено вчера в 13:47
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Обновлено вчера в 20:50
Общество
В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары
В дневные часы столбики термометров дотянутся до отметки +26 градусов, уточнил руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александр Голубев.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Виновника ДТП на Малышева — Московской задержали до обвинения
Виновника резонансного ДТП на Малышева — Московской, случившегося ранним утром 4 августа, задержали после допроса в ГСУ ГУ МВД на Степана Разина.
Обновлено вчера в 07:28
Происшествия
Женщина бросила дочь в кафе с запиской на Кубани
В Краснодарском крае в Белореченске женщина бросила в кафе своего четырехлетнего ребенка, оставив с ним пакет с вещами и записку.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия
Ремонт подводного аппарата «Лошарик» начнется осенью
Обновлено в 01:18
Армия и оружие
Взрыв в Белом море разбросал военную тайну. Об утонувших «изотопах» никому не расскажут
Все же тотальный контроль и официальное молчание не сумели сохранить тайну.
Обновлено в 02:02
Футбол
Уткин о срыве трансляций: «Вспоминается, как в СССР решили из говна повидло делать. Доработали до половины – мазать можно было»
Журналист и блогер Василий Уткин выразил мнение о проблемах с трансляциями футбольных матчей в последние дни.
Обновлено вчера в 16:18
Шоу-бизнес
Ксения Собчак косвенно подтвердила свою беременность
Ксения Собчак опубликовала в личном «Инстаграм» видео, на котором, если внимательно присмотреться, можно разглядеть признаки беременности Ксении.
Обновлено в 02:15
Футбол
Алексей Миранчук: «Достаточно было взгляда Кучука»
Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук в интервью «СЭ» рассказал о требованиях Леонида Кучука, возглавлявшего железнодорожников с июня 2013 года по октябрь 2014 года.
Обновлено в 01:31
Кино
Козловский завершил съемки фильма об аварии на Чернобыльской АЭС
Режиссер Данила Козловский завершил съемки своего фильма под рабочим названием «Когда падали аисты» о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС).
Обновлено вчера в 11:26
Общество
В Госдуме одобрили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю
Переход на сокращённую рабочую неделю даст людям больше свободного времени, которое можно потратить на семью, самообразование или заботу о здоровье, например, пройти диспансеризацию, сообщил глава комитета по труду Андрей Исаев.
Обновлено вчера в 11:19
Политика
Путин встретился с детьми из Академии хореографии Севастополя
Президент России Владимир Путин встретился с детьми, которые прошли отбор в Академию хореографии Севастополя, а также пообщался с ее ректором — премьером Баварского национального балета Сергеем Полуниным.
Обновлено вчера в 16:23
Армия и оружие
Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском
Обновлено вчера в 16:41
Политика
Митрохина зарегистрируют кандидатом в депутаты Мосгордумы
Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы.
Обновлено вчера в 13:03
Политика
В РСТ сообщили о снижении турпотока из России в Грузию на 70%
«К концу года, полагаю, будут конкретные цифры, но как минимум на 70% турпоток из России в Грузию снизился», — заявил он.
Обновлено 12 августа в 18:18
Гаджеты
Авиавласти США запретили провоз ряда ноутбуков MacBook Pro
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) вводит запрет на провоз в самолетах некоторых моделей ноутбуков MacBook Pro 2015-2017 годов после заявления компании Apple о риске возгорания батарей этих компьютеров, сообщает газета Hill со ссылкой на заявление управления.
Обновлено вчера в 21:28
Религия
Почему на Медовый спас лакомились блинами с медом и маком
Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес
Певицу Кэти Перри обвинили в сексуальных домогательствах
Актер и модель Джош Клосс, сыгравший главную роль в клипе Кэти Перри "Teenage Dream" (2010), обвинил артистку в сексуальном домогательстве.
Обновлено вчера в 02:44
Футбол
Ловчев считает, что «Краснодар» проявил характер в матче с «Порту»
Ранее тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал победу команды над «Порту» в квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено в 01:33
Происшествия
Нашелся пропавший в Сирии россиянин
Лидер движения по борьбе с рабством «Альтернатива» Олег Мельников, который, по одной из версий, находится в плену в Сирии, оказался жив.
Обновлено в 00:24