с чего всё началось

Напомним, в годовом отчете было указано, что средняя месячная зарплата 605 сотрудников госкорпорации составляет 396 тысяч рублей. Впрочем, в расчет не вошли доходы работников предприятий, входящих в состав "Роскосмоса". В этом случае средняя зарплата была бы равна около 60 тысяч рублей.

Политика Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.

Политика Режимный морской район вокруг Крыма хотят создать на Украине Государственное учреждение "Госгидрография" планирует создать морской режимный район вокруг Крымского полуострова.

Космос «Роскосмос» сообщил о прогрессе в создании ядерного «буксира» Госкорпорация «Роскосмос» разработала конструкторскую документацию и провела испытания составных частей макета транспортно-энергетического модуля на основе ядерной электродвигательной установки мегаваттного класса (проект ТЭМ), сказано в отчете (*pdf) «Роскосмоса» за 2018 год.

Общество Украинская компания претендует на «Турецкий поток» в Болгарии Консорциум с участием украинской компании предложил выполнить болгарский проект за $ 210 млн, превысив тем самым установленную планку, и, очевидно, уступит другому консорциуму — DZZD FERROSTAAL BALKANGAZ.

Технологии Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".

Футбол Почему «Матч ТВ» не показывает матч «Краснодара» в Порту Телеканал «Матч ТВ» в 22:00 мск объявил об отмене трансляции ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар» буквально перед стартовым свистком.

Общество Пользователь Reddit выбил себе перерыв на медитацию на рабочем месте Пользователь англоязычного портала Reddit рассказал о том, как ему удалось получить дополнительный перерыв на работе.

Армия и оружие Россия поможет Кубе в модернизации военной техники ИА «Ореанда-Новости» Заместитель главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук сообщил, что Россия и Куба заключили ряд договоров, касающихся модернизации кубинской военной техники.

Шоу-бизнес Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.

Армия и оружие НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.

Футбол Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов Раунд плей-офф "Динамо" Загреб (Хорватия) — "Русенборг" (Норвегия) АПОЭЛ (Кипр) — "Аякс" (Голландия) ЛАСК (Австрия) — "Брюгге" (Бельгия) "Олимпиакос" (Греция) — "Краснодар" (Россия) ЧФР Клуж (Румыния) — "Славия" Прага (Чехия) "Янг Бойз" (Швейцария) — "Црвена Звезда" (Сербия) Первые матчи пройдут 20 – 21 августа, ответные — 27 – 28 августа.

Происшествия Женщина бросила дочь в кафе с запиской на Кубани В Краснодарском крае в Белореченске женщина бросила в кафе своего четырехлетнего ребенка, оставив с ним пакет с вещами и записку.

Здоровье Хроническая усталость женщины оказалась раком головного мозга 32-летняя жительница города Милтон-Кинс, графство Бакингемшир, Великобритания, целых десять лет принимала симптомы рака головного мозга за хроническую усталость.

Шоу-бизнес Появилось еще одно доказательство беременности Ксении Собчак Всё гадала, как Ксения Собчак уговорит своего Богомола взять её замуж.

Здоровье Врачи предупредили об опасностях четырехдневной рабочей недели В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.

Армия и оружие Зенитчики из Приморья отразят воздушный налёт противника в Бурятии Зенитчики Восточного военного округа из Приморья примут участие в тактических учениях на полигоне Телемба в Бурятии.

Армия и оружие ВВС США отработали быструю переброску своих F-35 в Прибалтику Военно-воздушные силы США отработали на прошедших этим летом в Европе учениях быструю переброску новейших американских истребителей F-35 в Прибалтику, а также комплексную противовоздушную и противоракетную обороны.

Теннис Теннисистка Касаткина вышла во второй круг турнира в Цинциннати Российская теннисистка Дарья Касаткина победила чешку Барбору Стрыцову в матче первого круга турнира в Цинциннати (США).

Шоу-бизнес Катя Лель вылечила руками знакомую после серьезной травмы У Кати Лель произошла неприятная ситуация с костюмером. Женщина упала с велосипеда и повредила плечевой сустав.

Общество В России упростят порядок проверки электронных полисов ОСАГО Согласно требованиям закона водитель, который приобрел электронный полис ОСАГО, может предъявлять для проверки как копию такого полиса на бумажном носителе, так и электронный документ.

Гаджеты Авиавласти США запретили провоз некоторых моделей MacBook Pro По данным издания, решение авиавластей США последовало после заявления компании Apple об отзыве части ноутбуков MacBook Pro, которые были доступны к продаже в 2015-2017 годах.