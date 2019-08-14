Экономика
Названа средняя зарплата сотрудника РоскосмосаВечерняя Москва вчера в 17:47
Госкорпорация «Роскомос» подсчитала, что средняя зарплата сотрудника компании составляет 396 тысяч рублей. Для сравнения: в 2017 году показатель составлял 382 тысячи рублей.
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Шоу-бизнес
В Сети опубликовано фото располневшей Аллы Пугачевой
Обновлено в 02:12
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Политика
Депутаты Верховной рады устроили перепалку из-за русского языка
Депутаты Верховной рады устроили словесную перепалку в ходе заседания подготовительной депутатской группы, которое прошло в среду, 14 августа.
Обновлено в 06:10
Авто
Обнародованы первые фото нового Kia Mohave
Южнокорейское подразделение компании Kia опубликовало первые фотографии нового внедорожника Mohave 2020 модельного года на своей странице в Facebook.
Обновлено в 03:43
Политика
Правительство Украины отказалось увольнять Кличко
Кабинет министров Украины решил не рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с позиции главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 03:37
Авто
В России вновь отзывают пикапы Mercedes-Benz X-Class
Обновлено в 02:59
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Экономика
В России зафиксировали снижение продаж мяса
Снижение продаж зафиксировано во всех категориях мясных продуктов, от птицы и свинины до колбасы и сосисок.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Блогер-лихач насмерть сбил пешехода в Махачкале
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Политика
Украина передала Нидерландам материалы дела по крушению МН17
Украина передала Нидерландам материалы уголовного дела против трех россиян и одного украинца, которых Киев подозревает в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:12
Политика
Российский дипломат объявлен на Украине персоной нон грата
Российский дипломат объявлен Киевом персоной нон грата.
Обновлено вчера в 07:53
Общество
Роскачество назвало признаки плохого вина
Если на Западе допускается содержание "винного камня" — кристалликов темно-красного цвета (более того, они считаются естественными для хорошего красного вина), — то согласно российскому ГОСТу в напитке их также не должно быть.
Обновлено в 02:00
Общество
Супруги из Англии стали миллионерами из-за своего кота
В английском графстве Ноттингемшир муж и жена выиграли 1 млн фунтов стерлингов лишь благодаря тому, что забыли купить своему домашнему питомцу поесть.
Обновлено в 03:45
Общество
Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах
Обновлено вчера в 01:48
Экономика
Сбербанк не увидел угрозы кредитного «пузыря» в России
Рост кредитования в России обусловлен объективными причинами, угрозы появления "пузыря" нет.
Обновлено в 05:52
Политика
«Левада-центр»: рейтинг «Единой России» опустился до 28%
Рейтинг «Единой России» снизился после пенсионной реформы, однако рейтинги других партий не повышаются, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».
Обновлено в 03:38
Политика
Китай потребовал от США «не совать нос» в дела Гонконга
Пекин после слов президента США Дональда Трампа о стягивании китайской армии к границе с Гонконгом настоятельно призвал Вашингтон не вмешиваться в дела этого района.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Силовики пришли с обыском в офис НКО «Правовая инициатива»
В офисное здание в центре Москвы, где находится отделение нидерландской некоммерческой организации «Правовая инициатива», пришли с обыском сотрудники правоохранительных органов, сообщила пресс-секретарь проекта Ксения Бабич в Facebook.
Обновлено в 06:36
Экономика
МИБ увеличил лимит кредитования для ГТЛК до 90 млн евро на закупку самолетов Л-410
В 2018 году ГТЛК заключила с Международным инвестиционным банком договор кредитования с лимитом в 75 млн евро с целью приобретения и передачи в лизинг воздушных судов производства Уральского завода гражданской авиации, вертолетов производства компании "Вертолеты России" и крупнотоннажной техники марки "БелАЗ".
Обновлено в 06:42
Футбол
«Матч ТВ» не покажет игру «Порту» – «Краснодар»
Телеканал «Матч ТВ» не покажет ответную игру 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».
Обновлено вчера в 15:09
Происшествия
В Ростове фельдшер «скорой» пнул ногой пожилую пациентку и уехал
В Ростове-на-Дону фельдшер бригады "скорой помощи", прибывший на вызов к женщине, которой внезапно стало плохо на улице, вместо того, чтобы оказать ей помощь, пнул пациентку ногой, а после сел в машину и уехал.
Обновлено в 06:07
Технологии
Мошенники научились воровать деньги с карт с помощью приложения
Чтобы заблокировать попытку списания средств, "сотрудник банка" предложил сверить устройства, имеющие доступ к личному кабинету.
Обновлено вчера в 02:33
Общество
В Госдуме объяснили предложение запретить старые машины
Рекомендации запретить эксплуатацию старых машин, направленные думским комитетом по промышленности в профильные министерства, не касаются личного транспорта, заявила автор письма, заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Альфия Когогина.
Обновлено в 05:41
Политика
В Крыму назвали сумасшествием планы Киева организовать морскую блокаду
Попытка Киева устроить морскую блокаду Крыма обречена на провал, считает первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Обновлено в 00:52
Политика
Зеленский упростил выдачу украинского гражданства россиянам
Президент Украины Владимир Зеленский разрешил давать украинское гражданство тем россиянам, которые подверглись политическим преследованиям.
Обновлено вчера в 05:24
Происшествия
Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что у австралийца Брентона Тарранта, обвиняемого в совершении терактов в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч, не должно было быть возможности отправить письмо в Россию, сообщает местный портал Newshub.
Обновлено в 06:44
Баскетбол
Прохоров может продать «Бруклин Нетс» за рекордную сумму
Отмечается, что Цай планирует выкупить оставшиеся активы «Бруклин Нетс». Сумма сделки может составить $2,35 млрд.
Обновлено в 05:54
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Обновлено в 02:50