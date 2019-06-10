Общество

В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки квасаRT на русском 03:48

Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
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Назван самый вкусный квас

Газета.Ru05:26

«Росконтроль» определил самый вкусный квас

Телеканал 360°03:02

В Союзе потребителей оценили итоги проверки кваса

Известия05:47

В Союзе потребителей оценили результаты проверки кваса

RT на русском04:52

Популярные марки кваса не прошли проверку в России

URA.Ru05:18

«Росконтроль» выявил нарушения во всех известных брендах кваса

Вечерняя Москва01:21

Назван самый вкусный квас

Lenta.ru01:14
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Общество

Рейтинг самых богатых губернаторов России возглавил Денис Паслер

Долгие годы Олег Кожемяко удерживал статус самого "богатого" губернатора на Дальнем Востоке, однако в прошлом году с этой позиции его сместили новые главы его предыдущих субъектов – Сахалина и Приамурья.
Обновлено вчера в 20:27
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ВСУ вновь сорвали отвод сил в районе Станицы Луганской, заявили в ЛНР

Обновлено в 05:40
Армия и оружие

Ракетный комплекс «Утес» в Крыму окрестили «убийцей кораблей»

Американское издание The National Interest сообщило о перевооружении ракетного комплекса «Утес» в Крыму дальнобойными и маневренными ракетами новых модификаций.
Обновлено вчера в 14:13
Шоу-бизнес

Жену Джигарханяна избили в эфире НТВ на глазах у Прохора Шаляпина

Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская пришла на студию ток-шоу НТВ вместе со своим новым спутником Прохором Шаляпиным - и из-за шуток певца на нее напала бывшая подруга Эвелина Мазур.
Обновлено в 05:33
Происшествия

Суд признал полковника Захарченко виновным в коррупции

Пресненский суд Москвы вынес обвинительный приговор по делу бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко, признав его виновным в двух эпизодах крупных взяток и воспрепятствовании правосудию, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Пропавшего в Петербурге дагестанца нашли расчлененным в Ленобласти

Экспертиза показала, что части тела принадлежат 41-летнему уроженцу Дагестана. Мужчину искал брат в Невском районе города.
Обновлено в 02:38
Здоровье

Москвичам дали рекомендации перед отпуском

От переживаний и нервных потрясений спасут растительные настойки — пустырника и валерианы.
Обновлено в 02:50
Армия и оружие

В США заявили о плачевном состоянии флота бомбардировщиков B-1B Lancer

Обновлено в 00:48
Происшествия

Тувинец откусил напавшему на него медведю язык

Обновлено в 04:36
Кино

Фильм «Люди Икс: Темный Феникс» стал лидером в российском прокате

Последний стала «Люди Икс: Темный Феникс», режиссером которой выступил Саймон Кинберг. Фильм вышел в российский прокат 6 июня.
Обновлено в 06:10
Экономика

Роскомнадзор назвал утечку данных банковских клиентов вопиющей

Роскомнадзор анализирует ситуацию с утечкой данных клиентов российских банков, заявил пресс-секретарь регулятора Вадим Ампелонский.
Обновлено в 04:49
Происшествия

В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено 08 июня в 11:30
Шоу-бизнес

Потап был вынужден молчать о романе с Каменских из-за супруги

Украинская исполнительница Настя Каменских стала женой Потапа. На протяжении долгого времени их связывала дружба и рабочие отношения.
Обновлено в 05:24
Происшествия

Сотрудницу АЛРОСА арестовали за кражу алмазов на миллионы долларов

Обновлено в 03:21
Происшествия

Аскольд Запашный с детьми попал в ДТП

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Транспорт

Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря

«Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.
Обновлено в 00:59
Политика

YouTube заблокировал видео с Шамилем Басаевым

Администрация видеохостинга YouTube заблокировала доступ к роликам с заявлениями лидеров бандформирований, в частности, чеченского террориста Шамиля Басаева.
Обновлено в 05:57
Политика

Зеленский прокомментировал скандал с речью в Брюсселе

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на обвинения администрации Петра Порошенко в том, что он заимствовал слова своего предшественника для речи в Брюсселе.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес

Спортивный бизнес Наташи Королевой и Тарзана потерпел крах

Аналогичная история произошла и со спортивным бизнесом Наташи Королевой и ее мужа Сергея Глушко.
Обновлено в 03:24
Спорт

Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене призвала руководство Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) уйти в отставку.
Обновлено вчера в 22:16
Шоу-бизнес

Молодая жена Игоря Николаева резко похудела

Обновлено в 03:07
Армия и оружие

В небе над Севастополем произошло ЧП с истребителем

Обновлено в 04:56
Автоспорт

Хэмилтон выиграл гонку в Канаде благодаря штрафу Феттеля

Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл гонку седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады.
Обновлено вчера в 16:09
Энергетика

Силуанов видит риск обвала нефти до $30 за баррель

Антон Силуанов Цены на нефть ждет существенное падение, если ныне действующее соглашение ОПЕК + по ограничению добычи не будет продлено, заявил первыйвице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, для которого прогнозирование цены нефти — наиважнейший вопрос при формировании бюджета.
Обновлено в 05:46
Экономика

В России стали строить меньше жилья

В Москве наоборот – наблюдается прирост жилищного строительства: если в январе-апреле 2018 года в столице было введено 358 тысячи квадратных метров жилья, то в январе-апреле 2019-го – уже 1,8 тысячи квадратов.
Обновлено в 05:30
Происшествия

Фура врезалась в ехавшую разминировать Керчь колонну МЧС

Четыре машины МЧС ехали в Керчь для проведения плановых работ по разминированию. Во время технической остановки в колонну врезалась фура.
Обновлено в 04:15
Происшествия

ФСБ начала обыски в домах предполагаемых террористов в Крыму

Силовики нагрянули с обысками в квартиры и дома предполагаемых сторонников «Хизб ут-Тахрир»*.
Обновлено в 02:51
Происшествия

Суд арестовал восьмого фигуранта дела об убийстве экс-бойца ГРУ

Красногорский городской суд арестовал на два месяца восьмого фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей суда.
Обновлено в 05:41
Общество

В МГУ откроют 4 новых направления подготовки

В предстоящем учебном году Московский университет открывает четыре новых направления подготовки: медиакоммуникация, публичная политика и соцнауки, химические технологии, педагогическое образование.
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца

Обновлено в 00:33
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