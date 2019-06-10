Общество
В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки квасаRT на русском 03:48
Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
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Общество
Рейтинг самых богатых губернаторов России возглавил Денис Паслер
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Американское издание The National Interest сообщило о перевооружении ракетного комплекса «Утес» в Крыму дальнобойными и маневренными ракетами новых модификаций.
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Жену Джигарханяна избили в эфире НТВ на глазах у Прохора Шаляпина
Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская пришла на студию ток-шоу НТВ вместе со своим новым спутником Прохором Шаляпиным - и из-за шуток певца на нее напала бывшая подруга Эвелина Мазур.
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Суд признал полковника Захарченко виновным в коррупции
Пресненский суд Москвы вынес обвинительный приговор по делу бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко, признав его виновным в двух эпизодах крупных взяток и воспрепятствовании правосудию, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
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От переживаний и нервных потрясений спасут растительные настойки — пустырника и валерианы.
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Последний стала «Люди Икс: Темный Феникс», режиссером которой выступил Саймон Кинберг. Фильм вышел в российский прокат 6 июня.
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Роскомнадзор назвал утечку данных банковских клиентов вопиющей
Роскомнадзор анализирует ситуацию с утечкой данных клиентов российских банков, заявил пресс-секретарь регулятора Вадим Ампелонский.
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Украинская исполнительница Настя Каменских стала женой Потапа. На протяжении долгого времени их связывала дружба и рабочие отношения.
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Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря
«Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.
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YouTube заблокировал видео с Шамилем Басаевым
Администрация видеохостинга YouTube заблокировала доступ к роликам с заявлениями лидеров бандформирований, в частности, чеченского террориста Шамиля Басаева.
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Президент Украины Владимир Зеленский ответил на обвинения администрации Петра Порошенко в том, что он заимствовал слова своего предшественника для речи в Брюсселе.
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Спортивный бизнес Наташи Королевой и Тарзана потерпел крах
Аналогичная история произошла и со спортивным бизнесом Наташи Королевой и ее мужа Сергея Глушко.
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Спорт
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Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене призвала руководство Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) уйти в отставку.
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Армия и оружие
В небе над Севастополем произошло ЧП с истребителем
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Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл гонку седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады.
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В Москве наоборот – наблюдается прирост жилищного строительства: если в январе-апреле 2018 года в столице было введено 358 тысячи квадратных метров жилья, то в январе-апреле 2019-го – уже 1,8 тысячи квадратов.
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Фура врезалась в ехавшую разминировать Керчь колонну МЧС
Четыре машины МЧС ехали в Керчь для проведения плановых работ по разминированию. Во время технической остановки в колонну врезалась фура.
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ФСБ начала обыски в домах предполагаемых террористов в Крыму
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В предстоящем учебном году Московский университет открывает четыре новых направления подготовки: медиакоммуникация, публичная политика и соцнауки, химические технологии, педагогическое образование.
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Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца
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