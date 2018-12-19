Общество
В Росконтроле изучили популярные наборы шоколадных конфет
В Росконтроле изучили популярные наборы шоколадных конфетREGNUM02:10
Эксперты Росконтроля и организации «Ростест-Москва» исследовали состав шоколадных конфет семи популярных брендов. В четырех случаях продукция признана соответствующей указанному в маркировке стандарту, говорится в отчете на сайте Росконтроля.
REGNUM02:10
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Общество
Суд решил заблокировать сайт Навального «Умное голосование»
Таганский суд Москвы по требованию Роскомнадзора заблокировал сайт основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального 2019.vote («Умное голосование»).
Обновлено в 04:20
Общество
Четверть работодателей начнет 2019 год с сокращений сотрудников
Почти четверть работодателей собираются начать новый год с увольнения сотрудников.
Обновлено в 01:11
Общество
Число тоскующих по СССР россиян достигло максимума за десятилетие
Число россиян, сожалеющих о распаде СССР, достигло максимума за последние десять лет.
Обновлено вчера в 21:22
Общество
В Кемеровской области снежную горку закрасили белой краской
Глава города Мыски в Кемеровской области отчитал начальника коммунального предприятия, подчиненные которого покрасили снежную горку белой водоэмульсионной краской.
Обновлено вчера в 23:48
Путешествия
Рейс с 24 российскими туристами прибыл с Хайнаня в Хабаровск
Группа туристов, которые не могли вернуться домой с китайского острова Хайнань из-за проблем с туроператором, доставлена в среду в Хабаровск рейсом российской авиакомпании NordStar.
Обновлено вчера в 21:49
Общество
Роскачество протестировало детские конструкторы
Роскачество провело исследование безопасности детских конструкторов, реализуемых в крупных торговых сетях и специализированных магазинах, и пришло к заключению, что опасения по поводу свойств пластика таких игрушек, произведенных в Китае, беспочвенны.
Обновлено в 00:00
Общество
В китайском городе Ланфан запретили Рождество
В китайском городе Ланфан в провинции Хэбэй под Пекином власти запретили рождественские украшения и мероприятия, сообщает в среду газета South China Morning Post.
Обновлено вчера в 22:29
Общество
В Екатеринбурге назначен новый директор «Спецавтобазы»
В Екатеринбурге муниципальное предприятие «Спецавтобаза» обрело нового директора.
Обновлено в 03:39
Транспорт
Стоимость проезда в электричках Москвы вырастет с 1 января
В Москве с 1 января 2019 года изменится стоимость проезда в электропоездах, сообщили ИА REGNUM 19 декабря в пресс-службе департамента экономической политики и развития столицы.
Обновлено в 04:13
Общество
Назван город России с самой высокой новогодней ёлкой
Красноярск стал городом, в котором установлена самая высокая в России новогодняя ёлка, сообщает аналитическое агентство ТурСтат.
Обновлено вчера в 19:48
Общество
Москвичей пригласили встретить Новый год в парках
Москвичи смогут весело встретить Новый год в столичных парках — 25 площадок подготовили для жителей города праздничные программы на новогоднюю ночь.
Обновлено в 03:54
Транспорт
Общественный транспорт Москвы прибавил 2% скорости
Обновлено в 02:08
Транспорт
Метро Екатеринбурга планирует купить восемь новых вагонов
Екатеринбургский метрополитен в будущем году намерен обновить подвижной состав и закупить восемь вагонов - поровну головных и промежуточных - на общую сумму более 562 миллионов рублей.
Обновлено в 04:01
Общество
Московский парк Дружбы благоустроят в 2019 году
Обновлено в 01:56
Общество
ЗакС Петербурга поддержал введение штрафов для руферов
Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в первом чтении поддержали законопроект, который предусматривает наказание для организаторов нелегальных экскурсий по крышам городских домов.
Обновлено в 01:20