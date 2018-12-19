Общество

В Росконтроле изучили популярные наборы шоколадных конфет
REGNUM
02:10

Эксперты Росконтроля и организации «Ростест-Москва» исследовали состав шоколадных конфет семи популярных брендов. В четырех случаях продукция признана соответствующей указанному в маркировке стандарту, говорится в отчете на сайте Росконтроля.
REGNUM02:10

Подробнее о событии

Вкусняшки с трансжирами. На прилавках нашли опасные шоколадные конфеты

Life.ru03:25

«Росконтроль» назвал марку самых вкусных шоколадных конфет

RT на русском02:55

Росконтроль назвал самые вкусные конфеты

Телеканал 360°02:11

Росконтроль назвал лучшие шоколадные конфеты с орехами

Взгляд.ру02:10

«Росконтроль» назвал самые «опасные» шоколадные конфеты

Вечерняя Москва01:08

Названы лучшие шоколадные конфеты

Lenta.ru00:16

Названы самые полезные новогодние сладости для детей

Национальная служба новостей17 декабря в 16:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 04:26, Ашберн
Общество

Суд решил заблокировать сайт Навального «Умное голосование»

Таганский суд Москвы по требованию Роскомнадзора заблокировал сайт основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального 2019.vote («Умное голосование»).
Обновлено в 04:20
Общество

Четверть работодателей начнет 2019 год с сокращений сотрудников

Почти четверть работодателей собираются начать новый год с увольнения сотрудников.
Обновлено в 01:11
Общество

Число тоскующих по СССР россиян достигло максимума за десятилетие

Число россиян, сожалеющих о распаде СССР, достигло максимума за последние десять лет.
Обновлено вчера в 21:22
Общество

В Кемеровской области снежную горку закрасили белой краской

Глава города Мыски в Кемеровской области отчитал начальника коммунального предприятия, подчиненные которого покрасили снежную горку белой водоэмульсионной краской.
Обновлено вчера в 23:48
Путешествия

Рейс с 24 российскими туристами прибыл с Хайнаня в Хабаровск

Группа туристов, которые не могли вернуться домой с китайского острова Хайнань из-за проблем с туроператором, доставлена в среду в Хабаровск рейсом российской авиакомпании NordStar.
Обновлено вчера в 21:49
Общество

Роскачество протестировало детские конструкторы

Роскачество провело исследование безопасности детских конструкторов, реализуемых в крупных торговых сетях и специализированных магазинах, и пришло к заключению, что опасения по поводу свойств пластика таких игрушек, произведенных в Китае, беспочвенны.
Обновлено в 00:00
Общество

В китайском городе Ланфан запретили Рождество

В китайском городе Ланфан в провинции Хэбэй под Пекином власти запретили рождественские украшения и мероприятия, сообщает в среду газета South China Morning Post.
Обновлено вчера в 22:29
Общество

В Екатеринбурге назначен новый директор «Спецавтобазы»

В Екатеринбурге муниципальное предприятие «Спецавтобаза» обрело нового директора.
Обновлено в 03:39
Транспорт

Стоимость проезда в электричках Москвы вырастет с 1 января

В Москве с 1 января 2019 года изменится стоимость проезда в электропоездах, сообщили ИА REGNUM 19 декабря в пресс-службе департамента экономической политики и развития столицы.
Обновлено в 04:13
Общество

Назван город России с самой высокой новогодней ёлкой

Красноярск стал городом, в котором установлена самая высокая в России новогодняя ёлка, сообщает аналитическое агентство ТурСтат.
Обновлено вчера в 19:48
Общество

Москвичей пригласили встретить Новый год в парках

Москвичи смогут весело встретить Новый год в столичных парках — 25 площадок подготовили для жителей города праздничные программы на новогоднюю ночь.
Обновлено в 03:54
Транспорт

Общественный транспорт Москвы прибавил 2% скорости

Обновлено в 02:08
Транспорт

Метро Екатеринбурга планирует купить восемь новых вагонов

Екатеринбургский метрополитен в будущем году намерен обновить подвижной состав и закупить восемь вагонов - поровну головных и промежуточных - на общую сумму более 562 миллионов рублей.
Обновлено в 04:01
Общество

Московский парк Дружбы благоустроят в 2019 году

Обновлено в 01:56
Общество

ЗакС Петербурга поддержал введение штрафов для руферов

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в первом чтении поддержали законопроект, который предусматривает наказание для организаторов нелегальных экскурсий по крышам городских домов.
Обновлено в 01:20
Главное