Общество

В Росконтроле изучили популярные наборы шоколадных конфет
REGNUM
02:10

Эксперты Росконтроля и организации «Ростест-Москва» исследовали состав шоколадных конфет семи популярных брендов. В четырех случаях продукция признана соответствующей указанному в маркировке стандарту, говорится в отчете на сайте Росконтроля.
REGNUM02:10

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Росконтроль назвал худшие шоколадные конфеты

Московский Комсомолец05:22

Вкусняшки с трансжирами. На прилавках нашли опасные шоколадные конфеты

Life.ru03:25

«Росконтроль» назвал марку самых вкусных шоколадных конфет

RT на русском02:55

Росконтроль назвал самые вкусные конфеты

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«Росконтроль» назвал самые «опасные» шоколадные конфеты

Вечерняя Москва01:08

Названы лучшие шоколадные конфеты

Lenta.ru00:16

Названы самые полезные новогодние сладости для детей

Национальная служба новостей17 декабря в 16:01
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Общество

Госдума приняла закон о запрете порошкового алкоголя в РФ

Речь идет о порошковых смесях, которые при смешивании с жидкостью становятся алкогольным напитком.
Обновлено в 05:20
Общество

Четверть работодателей намерены сократить сотрудников в 2019 году

Порядка 23% работодателей в 2019 году намерены сократить штат сотрудников.
Обновлено в 01:26
Общество

Суд решил заблокировать сайт Навального «Умное голосование»

Обновлено в 04:20
Общество

Число тоскующих по СССР россиян достигло максимума за десятилетие

Число россиян, которые сожалеют о распаде СССР, достигло максимума за последние десять лет.
Обновлено в 01:56
Транспорт

С января в Москве и области подорожает проезд на электричках

"С Нового года тариф на проезд в электропоездах пригородного сообщения в пределах Москвы составит 36 рублей, стоимость проезда одной зоны в межсубъектном сообщении по территории столицы и Подмосковья - 23 рубля", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 04:15
Общество

В Кемеровской области снежную горку закрасили белой краской

Обновлено вчера в 23:48
Путешествия

Рейс с 24 российскими туристами прибыл с Хайнаня в Хабаровск

Группа туристов, которые не могли вернуться домой с китайского острова Хайнань из-за проблем с туроператором, доставлена в среду в Хабаровск рейсом российской авиакомпании NordStar.
Обновлено вчера в 21:49
Общество

Программа реновации начнется в Новой Москве в 2019 году

Строительство домов по программе реновации жилищного фонда столицы начнется в Новой Москве со следующего года, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.
Обновлено в 05:00
Общество

Госдума приняла закон о борьбе с фиктивными браками

Депутаты Госдумы РФ одобрили поправки, направленные на снижение количества фиктивных браков, которые иностранцы заключают с россиянами для получения разрешения на временное проживание в России.
Обновлено в 05:44
Общество

«Роскачество» проверило детские конструкторы на безопасность

Детские конструкторы 20 торговых марок прошли проверку в «Роскачестве», специалисты закупили изделия 20 брендов в рамках веерного исследования.
Обновлено в 01:23
Общество

Мемориальную доску Людмиле Алексеевой установят на Арбате

Как уточняется, мемориальная доска будет установлена на фасаде дома на Арбате, где проживала Алексеева.
Обновлено в 05:24
Общество

Главную новогоднюю елку страны доставили в Кремль

Главную новогоднюю ель страны доставили в Московский Кремль из Щелковского района Подмосковья.
Обновлено вчера в 14:03
Общество

Депутаты Петербурга устроили себе месяц новогодних каникул

Депутаты петербургского Заксобрания ушли на новогодние каникулы длинною в месяц, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 05:29
Общество

В китайском городе Ланфан запретили Рождество

В китайском городе Ланфан в провинции Хэбэй под Пекином власти запретили рождественские украшения и мероприятия, сообщает в среду газета South China Morning Post.
Обновлено вчера в 22:29
Общество

Каток на Фестивальной площади в «Лужниках» откроется 22 декабря

Каток на Фестивальной площади в «Лужниках» откроется 22 декабря 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) со ссылкой на главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.
Обновлено в 03:54
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