Общество
В Росконтроле изучили популярные наборы шоколадных конфет
В Росконтроле изучили популярные наборы шоколадных конфетREGNUM02:10
Эксперты Росконтроля и организации «Ростест-Москва» исследовали состав шоколадных конфет семи популярных брендов. В четырех случаях продукция признана соответствующей указанному в маркировке стандарту, говорится в отчете на сайте Росконтроля.
REGNUM02:10
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Общество
Госдума приняла закон о запрете порошкового алкоголя в РФ
Речь идет о порошковых смесях, которые при смешивании с жидкостью становятся алкогольным напитком.
Обновлено в 05:20
Общество
Четверть работодателей намерены сократить сотрудников в 2019 году
Порядка 23% работодателей в 2019 году намерены сократить штат сотрудников.
Обновлено в 01:26
Общество
Суд решил заблокировать сайт Навального «Умное голосование»
Обновлено в 04:20
Общество
Число тоскующих по СССР россиян достигло максимума за десятилетие
Число россиян, которые сожалеют о распаде СССР, достигло максимума за последние десять лет.
Обновлено в 01:56
Транспорт
С января в Москве и области подорожает проезд на электричках
"С Нового года тариф на проезд в электропоездах пригородного сообщения в пределах Москвы составит 36 рублей, стоимость проезда одной зоны в межсубъектном сообщении по территории столицы и Подмосковья - 23 рубля", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 04:15
Общество
В Кемеровской области снежную горку закрасили белой краской
Обновлено вчера в 23:48
Путешествия
Рейс с 24 российскими туристами прибыл с Хайнаня в Хабаровск
Группа туристов, которые не могли вернуться домой с китайского острова Хайнань из-за проблем с туроператором, доставлена в среду в Хабаровск рейсом российской авиакомпании NordStar.
Обновлено вчера в 21:49
Общество
Программа реновации начнется в Новой Москве в 2019 году
Строительство домов по программе реновации жилищного фонда столицы начнется в Новой Москве со следующего года, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.
Обновлено в 05:00
Общество
Госдума приняла закон о борьбе с фиктивными браками
Депутаты Госдумы РФ одобрили поправки, направленные на снижение количества фиктивных браков, которые иностранцы заключают с россиянами для получения разрешения на временное проживание в России.
Обновлено в 05:44
Общество
«Роскачество» проверило детские конструкторы на безопасность
Детские конструкторы 20 торговых марок прошли проверку в «Роскачестве», специалисты закупили изделия 20 брендов в рамках веерного исследования.
Обновлено в 01:23
Общество
Мемориальную доску Людмиле Алексеевой установят на Арбате
Как уточняется, мемориальная доска будет установлена на фасаде дома на Арбате, где проживала Алексеева.
Обновлено в 05:24
Общество
Главную новогоднюю елку страны доставили в Кремль
Главную новогоднюю ель страны доставили в Московский Кремль из Щелковского района Подмосковья.
Обновлено вчера в 14:03
Общество
Депутаты Петербурга устроили себе месяц новогодних каникул
Депутаты петербургского Заксобрания ушли на новогодние каникулы длинною в месяц, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 05:29
Общество
В китайском городе Ланфан запретили Рождество
В китайском городе Ланфан в провинции Хэбэй под Пекином власти запретили рождественские украшения и мероприятия, сообщает в среду газета South China Morning Post.
Обновлено вчера в 22:29
Общество
Каток на Фестивальной площади в «Лужниках» откроется 22 декабря
Каток на Фестивальной площади в «Лужниках» откроется 22 декабря 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) со ссылкой на главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.
Обновлено в 03:54