Гаджеты
Роскачество призвало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбукахПолит.ру 02 августа в 02:23
«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет "полезную нагрузку", заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — отметил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
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с чего всё началось
Что касается смартфонов, как отмечают эксперты, даже если вы убираете ненужные разрешения на доступ к камере или микрофону, сами гаджеты постоянно шпионят за своими владельцами, будь то геолокация или мониторинг аудио в фоне.Роскачество02 августа в 01:00
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В Роскачестве посоветовали заклеивать камеры и микрофоны в ноутбуках
Российская газета02 августа в 01:00
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 05:15, Ашберн
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