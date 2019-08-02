Что касается смартфонов, как отмечают эксперты, даже если вы убираете ненужные разрешения на доступ к камере или микрофону, сами гаджеты постоянно шпионят за своими владельцами, будь то геолокация или мониторинг аудио в фоне.

с чего всё началось

«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет "полезную нагрузку", заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — отметил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.

Роскачество призвало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках

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