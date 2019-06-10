Общество

В «Роскачестве» рассказали об итогах проверки квасаRT на русском 03:48

Специалисты «Роскачества» проверили качество семи образцов пастеризованного кваса. Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
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«Росконтроль» выявил серьёзную ошибку производителей кваса

Life.ru04:26

Назван самый вкусный квас

Lenta.ru01:14

Росконтроль назвал самый вкусный квас

ФАН03:29

«Росконтроль» определил самый вкусный квас

Телеканал 360°03:02

Эксперты назвали самый вкусный квас

Известия02:27

«Росконтроль» выявил нарушения во всех известных брендах кваса

Вечерняя Москва01:21

В «Роскачестве» рассказали об итогах проверки кваса

RT на русском03:48
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Общество

В Москве 12 июня пройдет марш в поддержку Ивана Голунова

Группа журналистов решила организовать в Москве марш в поддержку корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом по обвинению в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ).
Обновлено в 04:43
Происшествия

Тувинец откусил напавшему на него медведю язык

В Туве мужчина спасся от медведя, откусив ему язык. Об этом сообщает телеканал ТВК.
Обновлено в 04:36
Происшествия

Пропавшего в Петербурге дагестанца нашли расчлененным в Ленобласти

Экспертиза показала, что части тела принадлежат 41-летнему уроженцу Дагестана. Мужчину искал брат в Невском районе города.
Обновлено в 02:38
Происшествия

В анализах Голунова не нашли следов наркотиков

Тест на наркотики корреспондента "Медузы" Ивана Голунова показал отрицательный результат, сообщил РИА Новости главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Обновлено в 04:13
Армия и оружие

ЧП с истребителем над Севастополем попало на видео

Обновлено в 04:14
Здоровье

В поликлинике Челябинска родители недосчитались врачей

Жительница Челябинска считает, что виной всему оптимизация, которая происходит в медицинских учреждениях области.
Обновлено в 03:32
Происшествия

В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено 08 июня в 11:30
Политика

Глава правительства Астраханской области подал в отставку

Президент РФ Владимир Путин 5 июня принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив в тот же день временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина.
Обновлено в 04:06
Происшествия

Убийца расстрелял парня и девушку в центре Уфы

Обновлено вчера в 12:22
Армия и оружие

Польша и США завершили переговоры о повышении военного присутствия

Польша и США закончили переговоры об увеличении военного присутствия, и теперь решение должны принять президенты двух стран, заявил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский в эфире Польского радио.
Обновлено в 02:46
Происшествия

В Екатеринбурге совершил вынужденную посадку рейс Москва-Томск

Самолет "Уральских авиалиний", следовавший рейсом из Москвы в Томск, в понедельник совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за неисправности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.
Обновлено в 03:00
Космос

Названа дата запуска индийской станции «Чандраян-2» к Луне

Сообщается, что запуск индийской миссии к Луне состоится с 9 по 16 июля 2019 года.
Обновлено в 04:04
Происшествия

Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе

Пять спасателей пострадали в ДТП с участием фуры, водитель которой не совладал с управлением и протаранил колонну МЧС в Тульской области.
Обновлено в 04:22
Транспорт

В Москве водителей предупреждают об ожидающихся грозе и сильном ветре

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы призвал автолюбителей быть внимательными и не оставлять машины под деревьями из-за грозы и сильного ветра, которые ожидаются в столице в понедельник.
Обновлено в 04:45
Происшествия

Около сотни горняков эвакуированы из шахты в Кузбассе

Обновлено в 01:32
Происшествия

«Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть

Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.
Обновлено в 01:50
Авто

Появились первые фото нового Renault Duster без камуфляжа

Индийский филиал издания Autocar опубликовал первую фотографию обновленного Renault Duster без камуфляжа.
Обновлено в 04:03
Экономика

ПФР протестирует технологию автоматического определения бедных

В России собираются запустить технологию, которая будет автоматически выявлять граждан, живущих за чертой бедности.
Обновлено в 04:37
Политика

Глава Роскомнадзора назвал печальной ситуацию с Facebook в России

В интервью РБК Александр Жаров рассказал, что представители Facebook уровня вице-президентов приезжают в Россию, ведут переговоры, «но не принимают никаких решений, уезжают обратно, и дальше наступает тишина».
Обновлено в 01:00
Происшествия

Появилось видео с места аварии туристических автобусов в Сочи

В Сочи в районе Олимпийского парка произошло ДТП с участием двух туристических автобусов, в котором пострадали 26 человек, в том числе - трое детей.
Обновлено вчера в 07:34
Политика

МИД высказался по обращению в арбитраж в Гааге по Крыму

МИД России отреагировал на обращение Украины и заявил, что у морского арбитража в Гааге нет компетенции для рассмотрения вопросов о принадлежности суши, передает RT.
Обновлено вчера в 15:23
Происшествия

Рыбаки выловили в море тело бывшего российского мэра

На Сахалине рыбаки обнаружили в море тело бывшего мэра города Шахтерска Владимира Хапалова.
Обновлено в 03:05
Футбол

Артем Дзюба: «Пусть хоть весь мир отвернется. Ничего страшного»

Пусть хоть весь мир отвернется, а такое уже случалось со мной не раз.
Обновлено в 04:23
Происшествия

Пенсионер расстрелял семью из трех человек в Якутии

В Якутии 60-летний житель поселка Угольный в воскресенье расстрелял семью из трех человек.
Обновлено вчера в 23:33
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца

У Бари Алибасова начались осложнения после отравления, рассказал его сын "Комсомольской правде".
Обновлено в 00:33
Политика

Токаев побеждает на выборах президента Казахстана с 70% голосов

По данным экзит-полов, на состоявшихся в воскресенье выборах президента Казахстана победил Касым-Жомарт Токаев, который получил более 70% голосов избирателей, пришедших на участки.
Обновлено вчера в 16:12
Космос

Россияне выберут имя для звезды в созвездии Большой Медведицы

Россиянам предстоит выбрать имя для оранжевого карлика HAT-P-3 и вращающейся вокруг него планеты HAT-P-3 b в созвездии Большой Медведицы.
Обновлено 08 июня в 08:31
Космос

Опубликован список самых опасных астероидов для Земли

Европейское космическое агентство составило и опубликовало список астероидов, потенциально опасных для Земли, а также возможность их столкновения с нашей планетой и предполагаемые даты.
Обновлено 08 июня в 07:16
Интернет

«Яндекс» заверит аудиторию

Интернет-компания возобновит сотрудничество с Mediascope "Яндекс" согласился снова начать делиться с измерителем Mediascope данными о своей аудитории, которые не предоставлял последние полгода.
Обновлено вчера в 18:57
Шоу-бизнес

Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин

40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.
Обновлено вчера в 08:12
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