Общество
В «Роскачестве» рассказали об итогах проверки квасаRT на русском 03:48
Специалисты «Роскачества» проверили качество семи образцов пастеризованного кваса. Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 04:52, Ашберн
Общество
В Москве 12 июня пройдет марш в поддержку Ивана Голунова
Группа журналистов решила организовать в Москве марш в поддержку корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом по обвинению в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ).
Обновлено в 04:43
Происшествия
Тувинец откусил напавшему на него медведю язык
В Туве мужчина спасся от медведя, откусив ему язык. Об этом сообщает телеканал ТВК.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Пропавшего в Петербурге дагестанца нашли расчлененным в Ленобласти
Экспертиза показала, что части тела принадлежат 41-летнему уроженцу Дагестана. Мужчину искал брат в Невском районе города.
Обновлено в 02:38
Происшествия
В анализах Голунова не нашли следов наркотиков
Тест на наркотики корреспондента "Медузы" Ивана Голунова показал отрицательный результат, сообщил РИА Новости главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Обновлено в 04:13
Армия и оружие
ЧП с истребителем над Севастополем попало на видео
Обновлено в 04:14
Здоровье
В поликлинике Челябинска родители недосчитались врачей
Жительница Челябинска считает, что виной всему оптимизация, которая происходит в медицинских учреждениях области.
Обновлено в 03:32
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено 08 июня в 11:30
Политика
Глава правительства Астраханской области подал в отставку
Президент РФ Владимир Путин 5 июня принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив в тот же день временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Убийца расстрелял парня и девушку в центре Уфы
Обновлено вчера в 12:22
Армия и оружие
Польша и США завершили переговоры о повышении военного присутствия
Польша и США закончили переговоры об увеличении военного присутствия, и теперь решение должны принять президенты двух стран, заявил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский в эфире Польского радио.
Обновлено в 02:46
Происшествия
В Екатеринбурге совершил вынужденную посадку рейс Москва-Томск
Самолет "Уральских авиалиний", следовавший рейсом из Москвы в Томск, в понедельник совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за неисправности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.
Обновлено в 03:00
Космос
Названа дата запуска индийской станции «Чандраян-2» к Луне
Сообщается, что запуск индийской миссии к Луне состоится с 9 по 16 июля 2019 года.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе
Пять спасателей пострадали в ДТП с участием фуры, водитель которой не совладал с управлением и протаранил колонну МЧС в Тульской области.
Обновлено в 04:22
Транспорт
В Москве водителей предупреждают об ожидающихся грозе и сильном ветре
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы призвал автолюбителей быть внимательными и не оставлять машины под деревьями из-за грозы и сильного ветра, которые ожидаются в столице в понедельник.
Обновлено в 04:45
Происшествия
Около сотни горняков эвакуированы из шахты в Кузбассе
Обновлено в 01:32
Происшествия
«Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть
Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.
Обновлено в 01:50
Авто
Появились первые фото нового Renault Duster без камуфляжа
Индийский филиал издания Autocar опубликовал первую фотографию обновленного Renault Duster без камуфляжа.
Обновлено в 04:03
Экономика
ПФР протестирует технологию автоматического определения бедных
В России собираются запустить технологию, которая будет автоматически выявлять граждан, живущих за чертой бедности.
Обновлено в 04:37
Политика
Глава Роскомнадзора назвал печальной ситуацию с Facebook в России
В интервью РБК Александр Жаров рассказал, что представители Facebook уровня вице-президентов приезжают в Россию, ведут переговоры, «но не принимают никаких решений, уезжают обратно, и дальше наступает тишина».
Обновлено в 01:00
Происшествия
Появилось видео с места аварии туристических автобусов в Сочи
В Сочи в районе Олимпийского парка произошло ДТП с участием двух туристических автобусов, в котором пострадали 26 человек, в том числе - трое детей.
Обновлено вчера в 07:34
Политика
МИД высказался по обращению в арбитраж в Гааге по Крыму
МИД России отреагировал на обращение Украины и заявил, что у морского арбитража в Гааге нет компетенции для рассмотрения вопросов о принадлежности суши, передает RT.
Обновлено вчера в 15:23
Происшествия
Рыбаки выловили в море тело бывшего российского мэра
На Сахалине рыбаки обнаружили в море тело бывшего мэра города Шахтерска Владимира Хапалова.
Обновлено в 03:05
Футбол
Артем Дзюба: «Пусть хоть весь мир отвернется. Ничего страшного»
Пусть хоть весь мир отвернется, а такое уже случалось со мной не раз.
Обновлено в 04:23
Происшествия
Пенсионер расстрелял семью из трех человек в Якутии
В Якутии 60-летний житель поселка Угольный в воскресенье расстрелял семью из трех человек.
Обновлено вчера в 23:33
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца
У Бари Алибасова начались осложнения после отравления, рассказал его сын "Комсомольской правде".
Обновлено в 00:33
Политика
Токаев побеждает на выборах президента Казахстана с 70% голосов
По данным экзит-полов, на состоявшихся в воскресенье выборах президента Казахстана победил Касым-Жомарт Токаев, который получил более 70% голосов избирателей, пришедших на участки.
Обновлено вчера в 16:12
Космос
Россияне выберут имя для звезды в созвездии Большой Медведицы
Россиянам предстоит выбрать имя для оранжевого карлика HAT-P-3 и вращающейся вокруг него планеты HAT-P-3 b в созвездии Большой Медведицы.
Обновлено 08 июня в 08:31
Космос
Опубликован список самых опасных астероидов для Земли
Европейское космическое агентство составило и опубликовало список астероидов, потенциально опасных для Земли, а также возможность их столкновения с нашей планетой и предполагаемые даты.
Обновлено 08 июня в 07:16
Интернет
«Яндекс» заверит аудиторию
Интернет-компания возобновит сотрудничество с Mediascope "Яндекс" согласился снова начать делиться с измерителем Mediascope данными о своей аудитории, которые не предоставлял последние полгода.
Обновлено вчера в 18:57
Шоу-бизнес
Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин
40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.
Обновлено вчера в 08:12