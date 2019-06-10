В «Роскачестве» рассказали об итогах проверки квасаRT на русском 03:48

Специалисты «Роскачества» проверили качество семи образцов пастеризованного кваса. Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».

В «Роскачестве» рассказали об итогах проверки кваса

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