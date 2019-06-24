В Роскачестве рассказали, как защитить машину от угонаЭкономика сегодня 02:44

с чего всё началось

Специалисты Роскачества поговорили с автовладельцами, правоохранителями, а также изучили опыт западных автоэкспертов и составили список советов, которые помогут защитить машину от угона.

В Роскачестве рассказали, как защитить машину от угона

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Финансы Официальный курс евро на вторник вырос до 71,6 рубля Официальный курс евро на вторник вырос на 24,83 копейки - до 71,5973 рубля, курс доллара уменьшился на 22 копейки, до 62,9095 рубля, следует из данных Банка России.

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Происшествия В США нашли тела россиянки и ее двоих детей Огонь устранили, после чего в квартире нашли тела 37-летней россиянки и ее детей двух и трет лет.

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Происшествия Во Владивостоке лженаркополицейские похитили 22 человека Всего членами организованной группы в 2014-2015 годах в крае были похищены 22 человека.

Политика Лавров назвал Грузию примером последствий геополитической инженерии «Еще один пример последствий геополитической инженерии, которой наши западные коллеги занимаются, это Грузия, где западные кураторы готовы закрывать глаза на бесчинства ультранационалистов, на русофобию, лишь бы порвать все связи народа Грузии с нашей страной», — заявил он.

Футбол В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.

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Политика Плахотнюк ушел с поста главы Демократической партии Молдавии Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк подал в отставку с поста председателя ДПМ в понедельник, 24 июня.