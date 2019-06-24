В Роскачестве рассказали, как защитить машину от угонаЭкономика сегодня 02:44

с чего всё началось

Специалисты Роскачества поговорили с автовладельцами, правоохранителями, а также изучили опыт западных автоэкспертов и составили список советов, которые помогут защитить машину от угона.

В Роскачестве рассказали, как защитить машину от угона

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