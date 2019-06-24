Авто
В Роскачестве рассказали, как защитить машину от угонаЭкономика сегодня 02:44
Специалисты Роскачества поговорили с автовладельцами, правоохранителями, а также изучили опыт западных автоэкспертов и составили список советов, которые помогут защитить машину от угона.
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с чего всё началось
Как отмечается, рисунок станет первым доказательством принадлежности транспортного средства его владельцу, что гарантированно снизит его привлекательность для воров.RT на русском03:44
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Политика
МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20
У Министерства иностранных дел Японии нет информации о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где с 28 по 29 июня пройдет саммит G20.
Обновлено в 04:08
Политика
Песков рассказал о русофобской истерии в Грузии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в Грузии, отметил, что там царит русофобская истерия, которая искусственно подогревается.
Обновлено в 05:49
Политика
Зеленский уволил губернаторов трёх областей Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил губернаторов Житомирской, Ровенской и Черкасской областей.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Депутат Госдумы Герасименко попал в ДТП с мотоциклистом в Москве
Депутат Госдумы Николай Герасименко сообщил, что в воскресенье на Ленинском проспекте в Москве в его машину врезался мотоциклист.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Взрывы боеприпасов в Казахстане попали на видео
В сети появилась видеозапись взрывов на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие
В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
В России началась внезапная проверка боеготовности Центрального военного округа (ЦВО), заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания с руководящим составом ВС РФ.
Обновлено в 07:07
Авто
Ford назвал дату премьеры нового кроссовера Ford Puma
Ford представил предварительную версию Puma 2020 года в начале этого года в рамках отдельного мероприятия в Амстердаме, где к презентации присоединились Kuga следующего поколения и европейская версия Explorer PHEV.
Обновлено в 05:38
Футбол
Грузинские футболисты надели майки с антироссийскими лозунгами
Грузинские футболисты надели майки с антироссийскими лозунгами Команда "Торпедо Кутаиси" вышла на поле в политизированной форме.
Обновлено вчера в 09:13
Общество
В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
ЖКХ
В Симферополе около 100 тысяч человек остались без электроснабжения
Около 100 тысяч симферопольцев остались без электроснабжения из-за аварии на одной из линий электропередачи, сообщил министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов.
Обновлено в 07:41
Армия и оружие
Новые снаряды «Свинец-2» и «Манго-М» покажут на «Армии-2019»
Снаряды повышенной пробиваемости "Свинец-2" и "Манго-М" могут поржать самые различные бронированные цели.
Обновлено в 08:57
Политика
ПЦУ лишила Филарета канонических прав
Новообразованная Православная церковь Украины (ПЦУ) на заседании синода лишила своего почетного патриарха Филарета «канонического права» управления епархией, однако не исключила его из состава епископата.
Обновлено в 08:13
Происшествия
СК в Курске начал проверку стрельбы полицейского из-за детей с мячом
Следователи в Курске проводят проверку по факту стрельбы полицейского из травматического пистолета, который таким образом отгонял детей от своей машины.
Обновлено в 06:30
Культура
Роман Бабаян стал главным редактором радиостанции «Говорит Москва»
Журналист Роман Бабаян стал главным редактором радиостанции «Говорит Москва» вместо ушедшего из жизни Сергея Доренко.
Обновлено в 08:08
Происшествия
Псковичка погибла под колесами пригородного поезда
38-летняя псковичка погибла под колесами пригородного поезда на перегоне Любятово-Псков-пассажирский (273 км), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского ЛО МВД России на транспорте.
Обновлено в 07:52
Экономика
В Белоруссии назвали срок вытеснения грязной нефти со своей территории
Загрязненная нефть из трубопровода «Дружба» может быть вытеснена с территории Белоруссии досрочно.
Обновлено в 07:48
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Гаджеты
Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма
Обновлено вчера в 11:11
Общество
Минпросвещения хочет освободить учителей от лишних отчетов
В Трудовой кодекс РФ внесут поправки, которые сократят до четырех число отчетных документов для учителей в школах.
Обновлено в 08:14
Политика
Оставшиеся в Грузии российские туристы рассказали, как к ним относятся
Российские туристы, несмотря на продолжающиеся акции протеста в Грузии, не заметили перемены отношения к ним со стороны местного населения.
Обновлено в 06:03
Политика
Соловьев объяснил свое попадание в список «пропагандистов РФ» в ПАСЕ
Среди прочего авторы списка обвинили Владимира Соловьева в создании документального фильма о президенте РФ Владимире Путине под названием «Президент».
Обновлено в 08:53
Общество
Интерес россиян к прямой линии с Путиным стал самым низким с 2011 года
Среди россиян рейтинг составил 7,6%, а доля аудитории — 51,5%. В 2018 году зрителями прямой линии были почти 5,783 млн человек.
Обновлено в 07:22
Технологии
Mail.ru Group и «Билайн» разрешили конфликт между собой
Mail.ru Group и «Билайн» разрешили конфликт, в ходе которого пользователи оператора жаловались на замедление работы сервисов интернет-компании.
Обновлено в 05:48
Шоу-бизнес
Пелагея показала трогательное фото с подросшей дочерью Таисией
Пелегея показала поклонникам трогательное фото подросшей дочери Таисии.
Обновлено в 07:02
Путешествия
Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного
Обновлено вчера в 23:23
Футбол
«Краснодар» подписал контракт с полузащитником Идрисси
Обновлено в 06:04
Транспорт
Шесть станций метро построят в Москве до конца года
Обновлено в 05:26