В Роскачестве рассказали, как защитить машину от угонаЭкономика сегодня 02:44

с чего всё началось

Специалисты Роскачества поговорили с автовладельцами, правоохранителями, а также изучили опыт западных автоэкспертов и составили список советов, которые помогут защитить машину от угона.

В Роскачестве рассказали, как защитить машину от угона

Политика МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20 У Министерства иностранных дел Японии нет информации о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где с 28 по 29 июня пройдет саммит G20.

Политика Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем Роспотребнадзор усилил контроль за алкоголем из Грузии, сообщается на сайте ведомства.

Политика Власти Грузии пошли на уступки протестующим Предыдущие парламентские выборы в Грузии состоялись в 2016 году. Победу на них одержала «Грузинская мечта» Иванишвили.

Путешествия Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного В начале июня Ostrovok.ru выяснил, что отдых в отелях на российских курортах летом 2019 года оказался дороже, чем за рубежом.

Общество В Госдуме захотели отменить штраф за тонировку стекол автомобиля В Госдуму внесли законопроект, призывающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, передает РИА "Новости".

Общество Суд принял к рассмотрению иск о запрете в России сервиса BlaBlaCar Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск астраханской транспортной компании "Транс Лайн", которая просит запретить в России сервис BlaBlaCar, следует из картотеки дел.

Гаджеты Билл Гейтс назвал главную ошибку Microsoft Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал главной ошибкой компании то, что она позволила Google запустить операционную систему Android.

Кино Умер советский и российский актер Андрей Харитонов 25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.

Авто Mazda отзывает более 900 автомобилей в России Официальный представитель Mazda на российском рынке компания «Мазда Мотор РУС» отзывает 938 автомобилей моделей Mazda 6 и Mazda CX-5, сообщил Росстандарт.

Происшествия У экс-главы красноярского Росприроднадзора нашлась новая взятка Бывшего главу красноярского Росприроднадзора Андрея Калинина подозревают в еще одной крупной взятке - речь идет о 500 тыс. рублей, который, по версии следствия, экс-чиновник получил за выдачу разрешительных документов.

Футбол В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.

Спорт Гараничев подписал контракт с СБР, Логинов – нет Как сообщает ТАСС, Гараничев подписал контракт после встречи с главой СБР Владимиром Драчевым на сборе в Чайковском.

Общество Большой театр меняет схему продажи билетов Аудитор Счетной палаты Михаил Мень отметил, что театр услышал и учел рекомендации по вопросу продажи билетов.

Общество Росконтроль внес в «черный список» шесть марок сарделек Росконтроль исследовал говяжьи сардельки семи брендов. По итогам проверки шесть марок внесли в «черный список».

Армия и оружие В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.

Кино Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу» Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.

Происшествия Гендиректора Chanel ограбили в центре Москвы Неизвестный в центре Москвы украл телефон у гендиректора Chanel Жака Мари Даниэля Шенена и через приложение снял деньги с его банковского счета.

Технологии Mail.ru Group и «Вымпелком» восстановили сотрудничество Mail.ru Group и «Вымпелком» восстановили сотрудничество после недавнего конфликта, сообщили RNS в пресс-службе Mail.ru Group.

Экономика Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.

Происшествия В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.

Футбол Экс-хавбек «Спартака» стал игроком «Аякса» Экс-хавбек московского "Спартака", в настоящее время выступающий в испанской "Севильи", Квинси Промес перешел в амстердамский "Аякс".

Энергетика «Укртрансгаз» рассказал о запасах газа в украинских ПХГ Компания «Укртрансгаз» рассказала о запасах в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ).

Политика Саакашвили обвинил Порошенко в недопуске своей партии на выборы в Раду Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обвинил экс-президента Украины Петра Порошенко и его людей во властных структурах в недопуске своей партии «Движение новых сил» на выборы в Верховную раду.