Авто

В Роскачестве рассказали, как защитить машину от угонаЭкономика сегодня 02:44

Специалисты Роскачества поговорили с автовладельцами, правоохранителями, а также изучили опыт западных автоэкспертов и составили список советов, которые помогут защитить машину от угона.
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с чего всё началось
Как отмечается
, рисунок станет первым доказательством принадлежности транспортного средства его владельцу, что гарантированно снизит его привлекательность для воров.
RT на русском03:44

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В Роскачестве рассказали о самых действенных мерах против угона

CarsWeek.ru02:37

В Роскачестве дали рекомендации, как избежать угона автомобиля

ТАСС01:00

«Роскачество» рассказало о способах защиты машин с бесключевым доступом от угона

Известия01:53

Роскачество рассказало, как защитить от угона машину с бесключевым доступом

РИА Новости01:36

В Роскачестве рассказали, как спасти автомобиль от угона

Автоновости дня01:07

В Роскачестве подсказали, как защитить автомобиль от угона

Тарантас Ньюс01:54

В Роскачестве рассказали, как спасти машину от угона

Российская газета01:00
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Политика

МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20

У Министерства иностранных дел Японии нет информации о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где с 28 по 29 июня пройдет саммит G20.
Обновлено в 04:08
Происшествия

В Казахстане эвакуируют город из-за пожара в воинской части

Обновлено в 03:28
Политика

Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем

Роспотребнадзор усилил контроль за алкоголем из Грузии, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 05:20
Политика

Власти Грузии пошли на уступки протестующим

Предыдущие парламентские выборы в Грузии состоялись в 2016 году. Победу на них одержала «Грузинская мечта» Иванишвили.
Обновлено в 04:12
Наука

Древнеримский свинец поможет российским ученым найти темную материю

Обновлено 21 июня в 06:45
Путешествия

Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного

В начале июня Ostrovok.ru выяснил, что отдых в отелях на российских курортах летом 2019 года оказался дороже, чем за рубежом.
Обновлено вчера в 23:23
Политика

Матвиенко согласилась остаться в Совете Федерации

Обновлено в 04:31
Общество

В Госдуме захотели отменить штраф за тонировку стекол автомобиля

В Госдуму внесли законопроект, призывающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:42
Общество

Суд принял к рассмотрению иск о запрете в России сервиса BlaBlaCar

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск астраханской транспортной компании "Транс Лайн", которая просит запретить в России сервис BlaBlaCar, следует из картотеки дел.
Обновлено в 05:40
Гаджеты

Билл Гейтс назвал главную ошибку Microsoft

Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал главной ошибкой компании то, что она позволила Google запустить операционную систему Android.
Обновлено в 05:15
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Авто

Mazda отзывает более 900 автомобилей в России

Официальный представитель Mazda на российском рынке компания «Мазда Мотор РУС» отзывает 938 автомобилей моделей Mazda 6 и Mazda CX-5, сообщил Росстандарт.
Обновлено в 05:26
Происшествия

У экс-главы красноярского Росприроднадзора нашлась новая взятка

Бывшего главу красноярского Росприроднадзора Андрея Калинина подозревают в еще одной крупной взятке - речь идет о 500 тыс. рублей, который, по версии следствия, экс-чиновник получил за выдачу разрешительных документов.
Обновлено в 04:23
Футбол

В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов

Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Спорт

Гараничев подписал контракт с СБР, Логинов – нет

Как сообщает ТАСС, Гараничев подписал контракт после встречи с главой СБР Владимиром Драчевым на сборе в Чайковском.
Обновлено в 04:36
Общество

Большой театр меняет схему продажи билетов

Аудитор Счетной палаты Михаил Мень отметил, что театр услышал и учел рекомендации по вопросу продажи билетов.
Обновлено в 03:10
Общество

Росконтроль внес в «черный список» шесть марок сарделек

Росконтроль исследовал говяжьи сардельки семи брендов. По итогам проверки шесть марок внесли в «черный список».
Обновлено в 04:14
Армия и оружие

В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности

В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Обновлено в 03:59
Общество

По всей России пройдут акции против политических репрессий

Обновлено вчера в 02:09
Кино

Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу»

Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия

Гендиректора Chanel ограбили в центре Москвы

Неизвестный в центре Москвы украл телефон у гендиректора Chanel Жака Мари Даниэля Шенена и через приложение снял деньги с его банковского счета.
Обновлено в 03:10
Общество

В Самарской области в ближайшие сутки ожидаются сильные грозы и град

Обновлено в 04:47
Футбол

Морозов продлил контракт с футбольным клубом «Динамо»

Обновлено в 05:25
Технологии

Mail.ru Group и «Вымпелком» восстановили сотрудничество

Mail.ru Group и «Вымпелком» восстановили сотрудничество после недавнего конфликта, сообщили RNS в пресс-службе Mail.ru Group.
Обновлено в 05:00
Экономика

Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов

Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.
Обновлено в 02:22
Происшествия

В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель

В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.
Обновлено в 05:38
Футбол

Экс-хавбек «Спартака» стал игроком «Аякса»

Экс-хавбек московского "Спартака", в настоящее время выступающий в испанской "Севильи", Квинси Промес перешел в амстердамский "Аякс".
Обновлено в 03:53
Энергетика

«Укртрансгаз» рассказал о запасах газа в украинских ПХГ

Компания «Укртрансгаз» рассказала о запасах в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ).
Обновлено в 04:25
Политика

Саакашвили обвинил Порошенко в недопуске своей партии на выборы в Раду

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обвинил экс-президента Украины Петра Порошенко и его людей во властных структурах в недопуске своей партии «Движение новых сил» на выборы в Верховную раду.
Обновлено в 02:57
Происшествия

Уснувшую пассажирку забыли в салоне самолета

На полпути пассажирка уснула, однако когда самолет приземлился, бортпроводники не заметили спящую пассажирку и самолет был отогнан на стоянку.
Обновлено вчера в 23:10
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