В Роскачестве рассказали, как защитить автомобиль от угонаАвтоновости дня 01:07

с чего всё началось

Только в прошлом году в России было угнано 42,7 тысяч машин. В Роскачестве рассказали, как спасти автомобиль от угона и не стать жертвой преступников. Как стало известно «Автоновостям дня» от экспертов Роскачества, самое эффективное средство защиты автомобиля от угона – аэрография на кузове.

В Роскачестве рассказали, как защитить автомобиль от угона

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Здоровье 9 километров пешком в неделю защищают мозг от возрастной дегенерации Ученые утверждают, что прогулки пешком эффективно защищают мозг от возрастных нарушений – они сокращают риск развития старческого слабоумия в два раза.

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