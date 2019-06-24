Авто
В Роскачестве рассказали, как защитить автомобиль от угонаАвтоновости дня 01:07
Только в прошлом году в России было угнано 42,7 тысяч машин. В Роскачестве рассказали, как спасти автомобиль от угона и не стать жертвой преступников. Как стало известно «Автоновостям дня» от экспертов Роскачества, самое эффективное средство защиты автомобиля от угона – аэрография на кузове.
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с чего всё началось
Как отмечается, рисунок станет первым доказательством принадлежности транспортного средства его владельцу, что гарантированно снизит его привлекательность для воров.RT на русском03:44
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 04:33, Вашингтон
Общество
Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем
"Роспотребнадзором усилен контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции производства Грузия, поступающей на территорию РФ", - отмечается в сообщении.
Обновлено в 04:17
Здоровье
9 километров пешком в неделю защищают мозг от возрастной дегенерации
Ученые утверждают, что прогулки пешком эффективно защищают мозг от возрастных нарушений – они сокращают риск развития старческого слабоумия в два раза.
Обновлено в 03:02
Футбол
Грузинские футболисты вышли на игру с антироссийскими лозунгами
Обновлено вчера в 07:13
Происшествия
В Казахстане эвакуируют город из-за пожара в воинской части
В Туркестанской области на юге Казахстана объявлен режим ЧС из-за пожара в воинской части, заявил глава региона Умирзак Шукеев.
Обновлено в 03:28
Наука
Ученые определили вредную дозу алкоголя
В рамках исследования специалисты изучили влияние низких доз алкоголя, которые не вызывают заметных нарушений в поведении.
Обновлено в 02:38
Происшествия
Известный омский рэпер Порока Ронин скончался в Петербурге
Известный омский рэп-исполнитель Никита Демидов, более известный как Порока Ронин, скончался в Петербурге.
Обновлено в 03:12
Общество
«Росконтроль» обнаружил ДНК свиньи в говяжьих сардельках
Обновлено в 01:55
Политика
В этом сезоне Грузия недополучит 150 тыс. российских путешественников
Из-за запрета на прямые авиаперевозки в Грузию выкупленными билетами российских перевозчиков не смогут воспользоваться 155 тыс. пассажиров, еще 25 тыс. должны вернуться до начала действия моратория 8 июля.
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия
Женщина прошла по канату между небоскребами в Нью-Йорке
Известный канатоходец Ник Валленда и его сестра Лияна прошли по канату между небоскребами над площадью Таймс-сквер в Нью-Йорке, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:54
Политика
Слуцкий назвал условия работы российской делегации в ПАСЕ
"Надеюсь, что в ПАСЕ после затяжного кризиса во взаимоотношениях с РФ наконец появятся здравые подходы на основе норм международного права и стандартов и устава Совета Европы, а не очередных голословных утверждений", — заключил парламентарий.
Обновлено в 03:37
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за нападение у резиденции Кадырова
Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) заявила о причастности к нападению на полицейского и сотрудника Росгвардии в Чечне.
Обновлено вчера в 19:16
Космос
Россия увеличила стоимость полета на «Союзе» для астронавтов НАСА
НАСА объясняет данный шаг тем, что в ходе испытательных полетов новых американских пилотируемых кораблей Crew Dragon компании SpaceX и Starliner фирмы Boeing могут возникнуть проблемы, которые в результате приведут к отсутствию на МКС астронавта США, необходимого для поддержания работоспособности американского сегмента станции.
Обновлено вчера в 20:02
Армия и оружие
США и НАТО опять играют мускулами у российских границ
Учения постоянно проводятся у российских границ, но при в этом в организации настаивают, что против какой-то конкретной страны они не направлены.
Обновлено в 02:19
Общество
Большой театр поменяет схему продажи билетов по совету Счетной палаты
«В исполнение рекомендаций Счетной палаты РФ на спектакли нового сезона с 1 сентября 2019 года увеличено количество поступающих в первый день предварительной продажи билетов на 100 штук, до 960 билетов»,— заявил гендиректор Большого театра Владимир Урин.
Обновлено в 03:39
Происшествия
В Омске медведь откусил руку нетрезвому мужчине
Обновлено в 04:06
Происшествия
В Керченском проливе сел на мель российский теплоход
Теплоход «Сиберин-1» с грузом угля сел на мель при выходе из порта Кавказ в Керченском проливе, сообщил РБК пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.
Обновлено в 03:53
Путешествия
Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного
Обновлено вчера в 23:23
Музыка
Хореографа Загитовой обвинили в плагиате
Обновлено вчера в 03:31
Политика
Конфликт в личной жизни Бориса Джонсона обрушил его рейтинг
Газета The Mail on Sunday сообщила, что за день до визита к Джонсону правоохранителей его преимущество составляло 27%, а сейчас он опережает Ханта лишь на 11%.
Обновлено в 03:46
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе
Ранее в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве 11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 01:14
Происшествия
Два МиГ-29 ВВС Словакии сопровождали пассажирский самолет
Вечером в воскресенье, 23 июня, два истребителя военно-воздушных сил Словакии поднимались в воздух из-за того, что летевший из Милана в Харьков пассажирский самолет Airbus A320 итальянской авиакомпании Ernest вдруг перестал отвечать на запросы авиадиспетчеров.
Обновлено вчера в 21:55
Политика
МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20
У Министерства иностранных дел Японии нет информации о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где с 28 по 29 июня пройдет саммит G20.
Обновлено в 04:08
Происшествия
В США нашли тела россиянки и ее двоих детей
Обновлено в 03:08
Кино
Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
Наиболее известным образом Харитонова стал его экранный дебют - главная роль в экранизации "Овода" Этель Войнич, снятой Николаем Мащенко (1980).
Обновлено вчера в 17:24
Общество
Экстренное штормовое предупреждение объявлено в Крыму
Обновлено в 00:20
Технологии
Россию атаковал блокирующий компьютеры вирус
Российские компании атаковал вирус-шифровальщик Troldesh (Shade), требующий выкуп для восстановления доступа к информации.
Обновлено в 04:19
Политика
Россия может ограничиться запретом на авиасообщение с Грузией
В воскресенье Зурабишвили не стала отвечать на вопрос Euronews, что она имела в виду, но заявила, что туристы должны иметь возможность приезжать в Грузию, а политики и руководители должны найти решение проблемы, которая стала причиной произошедшего.
Обновлено вчера в 17:03
Общество
Названы самые наркозависимые регионы России
В тройку максимально свободных от наркотиков регионов вошли Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Обновлено в 02:06
Происшествия
В Киеве задержан подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика
В Киеве сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетнего мальчика, заявил начальник нацполиции Киева Андрей Крищенко 24 июня в эфире телеканала 112.ua.
Обновлено в 04:18