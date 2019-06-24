Авто

В Роскачестве рассказали, как защитить автомобиль от угонаАвтоновости дня 01:07

Только в прошлом году в России было угнано 42,7 тысяч машин. В Роскачестве рассказали, как спасти автомобиль от угона и не стать жертвой преступников. Как стало известно «Автоновостям дня» от экспертов Роскачества, самое эффективное средство защиты автомобиля от угона – аэрография на кузове.
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с чего всё началось
Как отмечается
, рисунок станет первым доказательством принадлежности транспортного средства его владельцу, что гарантированно снизит его привлекательность для воров.
RT на русском03:44

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Роскачество рассказало, как защитить от угона машину с бесключевым доступом

РИА Новости01:36

В Роскачестве подсказали, как защитить автомобиль от угона

Тарантас Ньюс01:54

«Роскачество» рассказало о способах защиты машин с бесключевым доступом от угона

Известия01:53

В Роскачестве рассказали о самых действенных мерах против угона

CarsWeek.ru02:37

В Роскачестве рассказали, как защитить автомобиль от угона

Автоновости дня01:07

В Роскачестве дали рекомендации, как избежать угона автомобиля

ТАСС01:00

В Роскачестве рассказали, как спасти машину от угона

Российская газета01:00
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 04:33, Вашингтон
Общество

Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем

"Роспотребнадзором усилен контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции производства Грузия, поступающей на территорию РФ", - отмечается в сообщении.
Обновлено в 04:17
Здоровье

9 километров пешком в неделю защищают мозг от возрастной дегенерации

Ученые утверждают, что прогулки пешком эффективно защищают мозг от возрастных нарушений – они сокращают риск развития старческого слабоумия в два раза.
Обновлено в 03:02
Футбол

Грузинские футболисты вышли на игру с антироссийскими лозунгами

Обновлено вчера в 07:13
Происшествия

В Казахстане эвакуируют город из-за пожара в воинской части

В Туркестанской области на юге Казахстана объявлен режим ЧС из-за пожара в воинской части, заявил глава региона Умирзак Шукеев.
Обновлено в 03:28
Происшествия

Квартира в многоэтажном доме загорелась на Вешняковской улице в Москве

Обновлено в 04:02
Наука

Ученые определили вредную дозу алкоголя

В рамках исследования специалисты изучили влияние низких доз алкоголя, которые не вызывают заметных нарушений в поведении.
Обновлено в 02:38
Происшествия

Известный омский рэпер Порока Ронин скончался в Петербурге

Известный омский рэп-исполнитель Никита Демидов, более известный как Порока Ронин, скончался в Петербурге.
Обновлено в 03:12
Общество

«Росконтроль» обнаружил ДНК свиньи в говяжьих сардельках

Обновлено в 01:55
Политика

В этом сезоне Грузия недополучит 150 тыс. российских путешественников

Из-за запрета на прямые авиаперевозки в Грузию выкупленными билетами российских перевозчиков не смогут воспользоваться 155 тыс. пассажиров, еще 25 тыс. должны вернуться до начала действия моратория 8 июля.
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия

Женщина прошла по канату между небоскребами в Нью-Йорке

Известный канатоходец Ник Валленда и его сестра Лияна прошли по канату между небоскребами над площадью Таймс-сквер в Нью-Йорке, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:54
Политика

Слуцкий назвал условия работы российской делегации в ПАСЕ

"Надеюсь, что в ПАСЕ после затяжного кризиса во взаимоотношениях с РФ наконец появятся здравые подходы на основе норм международного права и стандартов и устава Совета Европы, а не очередных голословных утверждений", — заключил парламентарий.
Обновлено в 03:37
Происшествия

ИГ взяло на себя ответственность за нападение у резиденции Кадырова

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) заявила о причастности к нападению на полицейского и сотрудника Росгвардии в Чечне.
Обновлено вчера в 19:16
Космос

Россия увеличила стоимость полета на «Союзе» для астронавтов НАСА

НАСА объясняет данный шаг тем, что в ходе испытательных полетов новых американских пилотируемых кораблей Crew Dragon компании SpaceX и Starliner фирмы Boeing могут возникнуть проблемы, которые в результате приведут к отсутствию на МКС астронавта США, необходимого для поддержания работоспособности американского сегмента станции.
Обновлено вчера в 20:02
Армия и оружие

США и НАТО опять играют мускулами у российских границ

Учения постоянно проводятся у российских границ, но при в этом в организации настаивают, что против какой-то конкретной страны они не направлены.
Обновлено в 02:19
Общество

Большой театр поменяет схему продажи билетов по совету Счетной палаты

«В исполнение рекомендаций Счетной палаты РФ на спектакли нового сезона с 1 сентября 2019 года увеличено количество поступающих в первый день предварительной продажи билетов на 100 штук, до 960 билетов»,— заявил гендиректор Большого театра Владимир Урин.
Обновлено в 03:39
Происшествия

В Омске медведь откусил руку нетрезвому мужчине

Обновлено в 04:06
Происшествия

В Керченском проливе сел на мель российский теплоход

Теплоход «Сиберин-1» с грузом угля сел на мель при выходе из порта Кавказ в Керченском проливе, сообщил РБК пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.
Обновлено в 03:53
Путешествия

Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного

Обновлено вчера в 23:23
Музыка

Хореографа Загитовой обвинили в плагиате

Обновлено вчера в 03:31
Политика

Конфликт в личной жизни Бориса Джонсона обрушил его рейтинг

Газета The Mail on Sunday сообщила, что за день до визита к Джонсону правоохранителей его преимущество составляло 27%, а сейчас он опережает Ханта лишь на 11%.
Обновлено в 03:46
Общество

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе

Ранее в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве 11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 01:14
Происшествия

Два МиГ-29 ВВС Словакии сопровождали пассажирский самолет

Вечером в воскресенье, 23 июня, два истребителя военно-воздушных сил Словакии поднимались в воздух из-за того, что летевший из Милана в Харьков пассажирский самолет Airbus A320 итальянской авиакомпании Ernest вдруг перестал отвечать на запросы авиадиспетчеров.
Обновлено вчера в 21:55
Политика

МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20

У Министерства иностранных дел Японии нет информации о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где с 28 по 29 июня пройдет саммит G20.
Обновлено в 04:08
Происшествия

В США нашли тела россиянки и ее двоих детей

Обновлено в 03:08
Кино

Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов

Наиболее известным образом Харитонова стал его экранный дебют - главная роль в экранизации "Овода" Этель Войнич, снятой Николаем Мащенко (1980).
Обновлено вчера в 17:24
Общество

Экстренное штормовое предупреждение объявлено в Крыму

Обновлено в 00:20
Технологии

Россию атаковал блокирующий компьютеры вирус

Российские компании атаковал вирус-шифровальщик Troldesh (Shade), требующий выкуп для восстановления доступа к информации.
Обновлено в 04:19
Политика

Россия может ограничиться запретом на авиасообщение с Грузией

В воскресенье Зурабишвили не стала отвечать на вопрос Euronews, что она имела в виду, но заявила, что туристы должны иметь возможность приезжать в Грузию, а политики и руководители должны найти решение проблемы, которая стала причиной произошедшего.
Обновлено вчера в 17:03
Общество

Названы самые наркозависимые регионы России

В тройку максимально свободных от наркотиков регионов вошли Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Обновлено в 02:06
Происшествия

В Киеве задержан подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика

В Киеве сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетнего мальчика, заявил начальник нацполиции Киева Андрей Крищенко 24 июня в эфире телеканала 112.ua.
Обновлено в 04:18
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