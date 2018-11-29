с чего всё началось

Специалисты «Роскачества» рассказали, как выбрать вкусные мандарины, сообщает ФБА «Экономика сегодня». Отмечается, что внешне плоды должны быть чистыми, небольшие потёртости и царапины не влияют на качество и вкус, если не переходят в гниль.

В «Роскачестве» рассказали, как выбрать вкусные мандарины

Транспорт Транспорт Водителям разрешили не использовать знак «Шипы» Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в правила дорожного движения, позволяющее водителям не устанавливать знак "Шипы".

Транспорт Транспорт Собянин: владельцы канатной дороги усилят защиту от киберугроз Владельцы канатной дороги на Воробьевых горах в ближайшее время обещают установить дополнительную защиту от киберугроз и запустить ее, сообщил на своей странице в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

Общество Общество Суд отказался передать Кержакову ребенка на время процедуры развода Санкт-Петербургский городской суд в четверг отказал экс-футболисту сборной России Александру Кержакову в жалобе на решение суда о том, что на время рассмотрения дела о разводе с Миланой Кержаковой их полуторагодовалый сын будет проживать с матерью, сообщает объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).

Погода Погода В Новороссийске из-за урагана приостановлена работа порта

Общество Общество Рисунки со школьной выставки «Толерантный мир» отдали на экспертизу Полиция Екатеринбурга проводит проверку по факту проведения в школе выставки детских рисунков на тему толерантности.

Транспорт Транспорт Собянин открыл новую эстакаду на севере Москвы Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую разворотную эстакаду на Северо-Восточной хорде в районе ее пересечения с Северо-Западной хордой на севере Москвы.

Здоровье Здоровье Россию признали лидером по темпу распространения ВИЧ в Европе Лидерами по темпам распространения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) среди стран Европы стали Россия, Украина и Белоруссия.

Общество Общество В Бердске шестиклассницу не допустили до занятий из-за цвета волос

Общество Общество Смоленский губернатор отчитал мэра и посоветовал уйти в отставку

Общество Общество «Магнит» откроет более 2 тыс. магазинов в отделениях «Почты России» В следующем году ретейлер «Магнит» откроет не менее 2 тыс. точек в отделениях «Почты России».

Общество Общество В ГД призвали к обсуждению проблемы питейных заведений в жилых домах Общественная организация "Трезвая Россия" ранее направила вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо, в котором предложила запретить организацию пивных и рюмочных заведений в жилых домах и попросила учесть эти предложения при разработке плана мероприятий нацпроекта "Демография".

Общество Общество Минтруд намерен упростить порядок получения инвалидами госуслуг Порядок получения инвалидами госуслуг планируется упростить - им больше не надо будет предоставлять справки, подтверждающие инвалидность, в бумажном виде.

Общество Общество В России начнут пускать в самолет по смартфону Уже в следующем году бумажные посадочные талоны в российских аэропортах могут заменить смартфоны.

Общество Общество На мосту через Волгу в подмосковной Дубне открыто рабочее движение Губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с полпредом президента РФ в ЦФО Игорем Щеголевым открыл рабочее движение на мосту через Волгу в Дубне, сообщается в материалах пресс-службы главы Подмосковья.