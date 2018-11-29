Общество
Специалисты «Роскачества» рассказали, как выбрать вкусные мандарины, сообщает ФБА «Экономика сегодня». Отмечается, что внешне плоды должны быть чистыми, небольшие потёртости и царапины не влияют на качество и вкус, если не переходят в гниль.
RT на русском01:44
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с чего всё началось
Согласно сообщению ведомства, тестироваться будут фрукты, приобретенные специалистами организации в разных торговых точках: в сетевых супермаркетах, на рынках, а также в магазинах шаговой доступности.Московский Комсомолец02:21
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Транспорт
Водителям разрешили не использовать знак «Шипы»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в правила дорожного движения, позволяющее водителям не устанавливать знак "Шипы".
Обновлено в 08:41
Транспорт
Собянин: владельцы канатной дороги усилят защиту от киберугроз
Владельцы канатной дороги на Воробьевых горах в ближайшее время обещают установить дополнительную защиту от киберугроз и запустить ее, сообщил на своей странице в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 08:38
Общество
Суд отказался передать Кержакову ребенка на время процедуры развода
Санкт-Петербургский городской суд в четверг отказал экс-футболисту сборной России Александру Кержакову в жалобе на решение суда о том, что на время рассмотрения дела о разводе с Миланой Кержаковой их полуторагодовалый сын будет проживать с матерью, сообщает объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).
Обновлено в 08:32
Погода
В Новороссийске из-за урагана приостановлена работа порта
Обновлено в 08:41
Общество
Рисунки со школьной выставки «Толерантный мир» отдали на экспертизу
Полиция Екатеринбурга проводит проверку по факту проведения в школе выставки детских рисунков на тему толерантности.
Обновлено в 08:05
Транспорт
Собянин открыл новую эстакаду на севере Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую разворотную эстакаду на Северо-Восточной хорде в районе ее пересечения с Северо-Западной хордой на севере Москвы.
Обновлено в 08:17
Здоровье
Россию признали лидером по темпу распространения ВИЧ в Европе
Лидерами по темпам распространения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) среди стран Европы стали Россия, Украина и Белоруссия.
Обновлено в 08:41
Общество
В Бердске шестиклассницу не допустили до занятий из-за цвета волос
Обновлено в 08:29
Общество
Смоленский губернатор отчитал мэра и посоветовал уйти в отставку
Обновлено в 08:41
Общество
«Магнит» откроет более 2 тыс. магазинов в отделениях «Почты России»
В следующем году ретейлер «Магнит» откроет не менее 2 тыс. точек в отделениях «Почты России».
Обновлено в 08:30
Общество
В ГД призвали к обсуждению проблемы питейных заведений в жилых домах
Общественная организация "Трезвая Россия" ранее направила вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо, в котором предложила запретить организацию пивных и рюмочных заведений в жилых домах и попросила учесть эти предложения при разработке плана мероприятий нацпроекта "Демография".
Обновлено в 08:31
Общество
Минтруд намерен упростить порядок получения инвалидами госуслуг
Порядок получения инвалидами госуслуг планируется упростить - им больше не надо будет предоставлять справки, подтверждающие инвалидность, в бумажном виде.
Обновлено в 08:40
Общество
В России начнут пускать в самолет по смартфону
Уже в следующем году бумажные посадочные талоны в российских аэропортах могут заменить смартфоны.
Обновлено в 08:40
Общество
На мосту через Волгу в подмосковной Дубне открыто рабочее движение
Губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с полпредом президента РФ в ЦФО Игорем Щеголевым открыл рабочее движение на мосту через Волгу в Дубне, сообщается в материалах пресс-службы главы Подмосковья.
Обновлено в 08:17
Общество
Минкультуры проверит информацию о многомиллионных премиях в РОСИЗО
Проверку столичного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» в связи с многомиллионными премиями, которые якобы были выписали сотрудникам этой организации, проводит Министерство культуры РФ.
Обновлено в 08:39