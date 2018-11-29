Специалисты «Роскачества» рассказали, как выбрать вкусные мандарины, сообщает ФБА «Экономика сегодня». Отмечается, что внешне плоды должны быть чистыми, небольшие потёртости и царапины не влияют на качество и вкус, если не переходят в гниль.

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