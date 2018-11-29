Общество

В «Роскачестве» рассказали, как выбрать вкусные мандарины
RT на русском
01:44

Специалисты «Роскачества» рассказали, как выбрать вкусные мандарины, сообщает ФБА «Экономика сегодня». Отмечается, что внешне плоды должны быть чистыми, небольшие потёртости и царапины не влияют на качество и вкус, если не переходят в гниль.
RT на русском01:44

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Роскачество дало советы по выбору мандаринов

News.ru04:57

Роскачество рассказало, как выбрать мандарины

Коммерсантъ02:57

Россиянам рассказали, как надо правильно выбирать мандарины

Газета.Ru01:56

Новогодний лайфхак: как с первого взгляда вычислить идеальный мандарин

Life.ru02:53

В «Роскачестве» рассказали, как выбрать вкусные мандарины

RT на русском01:44

Эксперты Роскачества дали советы по выбору мандаринов

Российская газета00:19

Роскачество разработало рекомендации по выбору мандаринов

ТАСС00:01
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 07:16, Ашберн
Транспорт

Медведев отменил обязанность устанавливать знак «Шипы» на автомобили

Обновлено в 07:11
Общество

Суд отказался передать Кержакову ребенка на время процедуры развода

Санкт-Петербургский городской суд в четверг отказал экс-футболисту сборной России Александру Кержакову в жалобе на решение суда о том, что на время рассмотрения дела о разводе с Миланой Кержаковой их полуторагодовалый сын будет проживать с матерью, сообщает объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).
Обновлено в 07:08
Транспорт

Собянин прокомментировал остановку работы «канатки» в Лужниках

28 ноября в работе канатной дороги в Лужниках произошел сбой, который был связан с атакой на серверы предприятия.
Обновлено в 07:10
Транспорт

Собянин открыл новую эстакаду на севере Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую разворотную эстакаду на Северо-Восточной хорде в районе ее пересечения с Северо-Западной хордой на севере Москвы.
Обновлено в 07:12
Погода

В Новороссийске вводят режим ЧС из-за ураганного ветра

В Новороссийске заявили о введении чрезвычайной ситуации в городе из-за ураганного ветра. Об этом сообщается на сайте администрации города.
Обновлено в 07:04
Здоровье

Глава Роспотребнадзора рассказала о ситуации с ВИЧ в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о ситуации с заболеваемостью ВИЧ в России.
Обновлено в 07:11
Общество

Рисунки со школьной выставки «Толерантный мир» отдали на экспертизу

Обновлено в 06:54
Погода

Синоптики пообещали москвичам потепление на следующей неделе

По словам синоптиков, 30 ноября и 1 декабря в столице будет преимущественно солнечно и морозно, а 2 декабря ожидается снег и постепенное потепление вплоть до оттепелей.
Обновлено в 07:12
Общество

В России начнут пускать в самолет по смартфону

Уже в следующем году бумажные посадочные талоны в российских аэропортах могут заменить смартфоны.
Обновлено в 07:11
Общество

12-летнюю девочку выгнали из школы за голубые волосы

Обновлено в 07:02
Общество

Смоленский губернатор отчитал мэра и посоветовал уйти в отставку

Обновлено в 06:57
Общество

IKEA подала иск на 80 млн руб. к связанной с Грудининым компании

Исковые требования IKEA к "ТТ Девелопмент" составляют 79,5 млн руб. Директор совхоза и бывший кандидат в президенты Павел Грудинин был миноритарным акционером "ТТ Девелопмент" (4%), затем единственным владельцем компании стал Совхоз им. Ленина.
Обновлено в 06:59
Общество

На мосту через Волгу в подмосковной Дубне открыто рабочее движение

Губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с полпредом президента РФ в ЦФО Игорем Щеголевым открыл рабочее движение на мосту через Волгу в Дубне, сообщается в материалах пресс-службы главы Подмосковья.
Обновлено в 07:10
Транспорт

В Москве одобрен проект планировки ТПУ «Ивановское»

Обновлено в 07:09
Общество

Стоит ли закрывать пивные в жилых домах: все «за» и «против»

Общественная организация «Трезвая Россия» потребовала запретить деятельность точек продаж пивных и рюмочных заведений в жилых домах.
Обновлено в 07:05
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