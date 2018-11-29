Общество
Специалисты «Роскачества» рассказали, как выбрать вкусные мандарины, сообщает ФБА «Экономика сегодня». Отмечается, что внешне плоды должны быть чистыми, небольшие потёртости и царапины не влияют на качество и вкус, если не переходят в гниль.
RT на русском01:44
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Здоровье
Россия возглавила список стран по количеству новых случаев ВИЧ
В Центральной Европе и вовсе было выявлено 3,2 новых случая на 100 тыс. Самая высокая частота заражений - в России, 71 случай на 100 тыс. Ненамного ниже оказались показатели Украины и Белоруссии - 37 и 26,1 соответственно.
Обновлено в 02:47
Общество
В России могут разрешить проходить в самолёт по смартфонам
В России могут разрешить проходить на досмотр и в самолёт по смартфонам, пишут «Известия».
Обновлено в 02:24
Общество
«Яндекс.Драйв» в декабре запустит услугу грузового каршеринга
Сервис "Яндекс.Драйв" в декабре запустит грузовой каршеринг на базе фургонов Citroen Jumpy с максимальной грузоподъемностью 1,2 т. Об этом со ссылкой на представителей компании сообщила в четверг газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 02:13
Общество
12-летнюю девочку выгнали из школы за голубые волосы
Обновлено в 02:38
Общество
«Трезвая Россия» потребовала запретить размещать пивные в жилых домах
Эксперты общественного движения отмечают, что существование пивных и рюмочных в жилых домах, которые в народе получили название "наливайки", усиливает криминогенность и нарушает "режим тишины" после 23.00.
Обновлено в 02:42
Общество
В Екатеринбурге изъяли для проверки рисунки школьников с ЛГБТ парами
Полиция в Екатеринбурге изъяла для проверки 17 детских рисунков на тему толерантности, сообщает в четверг управление МВД по городу.
Обновлено в 02:43
Общество
Пятилетний чеченец установил мировой рекорд по отжиманиям
Пятилетний Рахим Куриев - житель чеченского села Донди-Юрт - в присутствии официальных лиц отжался 3202 раза, тем самым установив мировой рекорд.
Обновлено в 01:58
Погода
Среда стала самым морозным днем осени в Москве
С приходом арктического воздуха в столичный регион в течение дня среды морозы стали усиливаться, и температура достигла минимума с начала осени, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы и области.
Обновлено в 02:40
Общество
Сельдь оказалась опасной для здоровья
Обновлено в 02:34
Общество
На пляже в Новой Зеландии обнаружили останки загадочного существа
Жительница новозеландского Крайстчерча Ханна Мэри нашла на берегу скелет странного существа и поделилась снимками находки в соцсетях.
Обновлено в 02:32
Общество
На Дальнем Востоке начали оформлять первые иномарки без ГЛОНАСС
Обновлено в 02:45
Общество
ФАС обнаружила картельный сговор при благоустройстве в ЮАО Москвы
Московское управление Федеральной антимонопольной службы России обнаружило признаки картельного сговора пяти участников 14 аукционов на выполнение работ по благоустройству для нужд инженерных служб в Южном административном округе (ЮАО) Москвы.
Обновлено в 02:44
Транспорт
Работа канатной дороги в Москве приостановлена из-за кибератаки
Канатная дорога, связавшая спорткомплекс "Лужники" и Воробьевы горы, начала работать 27 ноября.
Обновлено в 01:34
Общество
В СКР назвали причины деструктивного поведения подростков
Старший помощник председателя СКР, генерал юстиции Игорь Комиссаров в интервью «Известиям» рассказал о причинах самоубийств или их попыток, совершаемых несовершеннолетними.
Обновлено в 02:37
Общество
В Госдуме задумались о возврате курилок в аэропорты
Депутат от «Единой России» Сергей Боярский внес в 2017 году в Госдуму законопроект, который допускает курение в изолированных помещениях воздушной гавани.
Обновлено в 02:25