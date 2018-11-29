Общество

В «Роскачестве» рассказали, как выбрать вкусные мандарины
RT на русском
01:44

Специалисты «Роскачества» рассказали, как выбрать вкусные мандарины, сообщает ФБА «Экономика сегодня». Отмечается, что внешне плоды должны быть чистыми, небольшие потёртости и царапины не влияют на качество и вкус, если не переходят в гниль.
RT на русском01:44

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Россиянам рассказали, как надо правильно выбирать мандарины

Газета.Ru01:56

В «Роскачестве» рассказали, как выбрать вкусные мандарины

RT на русском01:44

Россиянам объяснили, как выбрать самые вкусные мандарины

Телеканал 360°01:10

Оранжевое настроение: как выбрать «правильные» мандарины

Вечерняя Москва00:50

Эксперты Роскачества дали советы по выбору мандаринов

Российская газета00:19

Роскачество разработало рекомендации по выбору мандаринов

ТАСС00:01

Отличим абхазские от китайских. «Роскачество» проверит мандарины

Life.ru26 ноября в 09:00
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Здоровье

Россия возглавила список стран по количеству новых случаев ВИЧ

В Центральной Европе и вовсе было выявлено 3,2 новых случая на 100 тыс. Самая высокая частота заражений - в России, 71 случай на 100 тыс. Ненамного ниже оказались показатели Украины и Белоруссии - 37 и 26,1 соответственно.
Обновлено в 02:47
Общество

В России могут разрешить проходить в самолёт по смартфонам

В России могут разрешить проходить на досмотр и в самолёт по смартфонам, пишут «Известия».
Обновлено в 02:24
Общество

«Яндекс.Драйв» в декабре запустит услугу грузового каршеринга

Сервис "Яндекс.Драйв" в декабре запустит грузовой каршеринг на базе фургонов Citroen Jumpy с максимальной грузоподъемностью 1,2 т. Об этом со ссылкой на представителей компании сообщила в четверг газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 02:13
Общество

12-летнюю девочку выгнали из школы за голубые волосы

Обновлено в 02:38
Общество

«Трезвая Россия» потребовала запретить размещать пивные в жилых домах

Эксперты общественного движения отмечают, что существование пивных и рюмочных в жилых домах, которые в народе получили название "наливайки", усиливает криминогенность и нарушает "режим тишины" после 23.00.
Обновлено в 02:42
Общество

В Екатеринбурге изъяли для проверки рисунки школьников с ЛГБТ парами

Полиция в Екатеринбурге изъяла для проверки 17 детских рисунков на тему толерантности, сообщает в четверг управление МВД по городу.
Обновлено в 02:43
Общество

Пятилетний чеченец установил мировой рекорд по отжиманиям

Пятилетний Рахим Куриев - житель чеченского села Донди-Юрт - в присутствии официальных лиц отжался 3202 раза, тем самым установив мировой рекорд.
Обновлено в 01:58
Погода

Среда стала самым морозным днем осени в Москве

С приходом арктического воздуха в столичный регион в течение дня среды морозы стали усиливаться, и температура достигла минимума с начала осени, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы и области.
Обновлено в 02:40
Общество

Сельдь оказалась опасной для здоровья

Обновлено в 02:34
Общество

На пляже в Новой Зеландии обнаружили останки загадочного существа

Жительница новозеландского Крайстчерча Ханна Мэри нашла на берегу скелет странного существа и поделилась снимками находки в соцсетях.
Обновлено в 02:32
Общество

На Дальнем Востоке начали оформлять первые иномарки без ГЛОНАСС

Обновлено в 02:45
Общество

ФАС обнаружила картельный сговор при благоустройстве в ЮАО Москвы

Московское управление Федеральной антимонопольной службы России обнаружило признаки картельного сговора пяти участников 14 аукционов на выполнение работ по благоустройству для нужд инженерных служб в Южном административном округе (ЮАО) Москвы.
Обновлено в 02:44
Транспорт

Работа канатной дороги в Москве приостановлена из-за кибератаки

Канатная дорога, связавшая спорткомплекс "Лужники" и Воробьевы горы, начала работать 27 ноября.
Обновлено в 01:34
Общество

В СКР назвали причины деструктивного поведения подростков

Старший помощник председателя СКР, генерал юстиции Игорь Комиссаров в интервью «Известиям» рассказал о причинах самоубийств или их попыток, совершаемых несовершеннолетними.
Обновлено в 02:37
Общество

В Госдуме задумались о возврате курилок в аэропорты

Депутат от «Единой России» Сергей Боярский внес в 2017 году в Госдуму законопроект, который допускает курение в изолированных помещениях воздушной гавани.
Обновлено в 02:25
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