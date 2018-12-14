Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать шампанское к Новому году
В Роскачестве рассказали, как выбрать шампанское к Новому годуРоссийская газетавчера в 16:32
Эксперты Роскачества подробно рассказали, как выбрать лучшее игристое вино и не перепутать его с винным напитком.
Российская газетавчера в 16:32
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с чего всё началось
Эксперты "Роскачества" дали рекомендации по выбору игристого вина к Новому году, рассказали, чем шампанское отличается от винного напитка и можно ли купить хорошее вино за 300 рублей.Life.ruвчера в 23:28
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В Роскачестве решили помочь россиянам выбрать правильное шампанское
Национальная служба новостей03:12
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 04:11, Ашберн
Здоровье
Минздрав планирует увеличить минимальный возраст продажи алкоголя
Министерство здравоохранения России хочет увеличить минимальный возраст продажи алкоголя до 21 года с января 2020 года.
Обновлено в 03:51
Общество
Число заключённых в России достигло исторического минимума
Количество заключённых в России достигло исторического минимума.
Обновлено в 03:13
Общество
Правительство составило список аэропортов с duty free в зонах прилета
Правительство опубликовало утром в пятницу перечень аэропортов и портов, в зонах прибытия которых разрешается беспошлинная торговля.
Обновлено в 02:25
Общество
Instagram заблокировал аккаунт врио губернатора Приморья Кожемяко
Аккаунт врио губернатора Приморья Олега Кожемяко в Instagram заблокирован. Об этом сообщил сам Кожемяко на своей странице в Facebook.
Обновлено в 01:22
Транспорт
В ПДД ввели новые знаки и ограничения
Правила изменили для удобства велосипедистов и дипломатов Запрет стоянки у зданий посольств и консульств, ограничение скорости на некоторых улицах, велосипедные зоны и новые дорожные знаки.
Обновлено вчера в 16:01
Общество
Вице-губернатор назвал выдумкой историю про бакланов на «Зенит Арене»
Заместитель губернатора Санкт-Петербурга Игорь Албин сказал, что информация о том, что бакланы портят светоотражающую пленку на крыше стадиона «Зенит Арена», была «придуманной историей».
Обновлено в 03:42
Общество
Финляндия закрыла программу изучения русского языка
В Финляндии закрыли экспериментальную программу, по которой в школах на востоке страны можно было изучать русский язык в качестве альтернативы шведскому.
Обновлено в 02:46
Здоровье
Глава Минздрава указала на нерациональное питание россиян
Россияне едят мало овощей и потребляют слишком много сахара, их питание нерационально, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова на совете законодателей в Совете Федерации, сообщается на сайте министерства.
Обновлено вчера в 12:37
Общество
МВД предложило упростить регистрацию машин
МВД предложило предоставлять услуги по регистрации автомобилей и мотоциклов в многофункциональных центрах по принципу "одного окна".
Обновлено вчера в 10:11
Общество
Большинство россиян не считают граффити искусством
Четверть опрошенных (27 %) считает, что граффити - это искусство. Такое мнение высказывают, конечно, же молодые россияне от 18 до 24 лет.
Обновлено в 03:39
Транспорт
В Москве к 2022 году откроют 15 станций Большого кольца метро
В Москве до конца 2021 года планируется завершить строительство четырех новых участков Большой кольцевой линии метро с 15 станциями, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса.
Обновлено в 04:00
Общество
Врачи рассказали, как отлепить язык от металлических качелей
Обновлено в 00:00
Общество
Павильону «Биология» на ВДНХ вернули утраченные скульптуры рыб
Утраченные в 1970-х годах скульптуры рыб вернулись на фасад бывшего павильона «Биология» на ВДНХ в Москве, сообщает 14 декабря официальный портал мэра Москвы.
Обновлено в 02:00
Общество
Ирландия стала на шаг ближе к легальным абортам
Референдум, на котором две трети ирландцев высказались за легализацию абортов, прошел в Ирландии 25 мая.
Обновлено в 03:03
Транспорт
В Петербурге хотят сделать бесплатную парковку по выходным
Обновлено в 04:05