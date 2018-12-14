Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать шампанское к Новому году
Российская газета
вчера в 16:32

Эксперты Роскачества подробно рассказали, как выбрать лучшее игристое вино и не перепутать его с винным напитком.
Российская газетавчера в 16:32
с чего всё началось
Эксперты "Роскачества" дали рекомендации
 по выбору игристого вина к Новому году, рассказали, чем шампанское отличается от винного напитка и можно ли купить хорошее вино за 300 рублей.
Life.ruвчера в 23:28

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В Роскачестве решили помочь россиянам выбрать правильное шампанское

Национальная служба новостей03:12

В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать шампанское

URA.Ru01:05

Эксперты раскрыли секрет выбора шампанского к Новому году

Московский Комсомолец00:40

Роскачество дало советы по выбору шампанского к Новому году

Кубань 24вчера в 23:37

В Роскачестве дали рекомендации по выбору шампанского к Новому году

RT на русскомвчера в 21:59

Роскачество разработало рекомендации по выбору шампанского к Новому году

ТАССвчера в 20:18

Как выбрать хорошее шампанское к Новому году? Рассказали в Роскачестве

Телеканал 360°вчера в 19:26
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Здоровье

Минздрав планирует увеличить минимальный возраст продажи алкоголя

Министерство здравоохранения России хочет увеличить минимальный возраст продажи алкоголя до 21 года с января 2020 года.
Обновлено в 03:51
Общество

Число заключённых в России достигло исторического минимума

Количество заключённых в России достигло исторического минимума.
Обновлено в 03:13
Общество

Правительство составило список аэропортов с duty free в зонах прилета

Правительство опубликовало утром в пятницу перечень аэропортов и портов, в зонах прибытия которых разрешается беспошлинная торговля.
Обновлено в 02:25
Общество

Instagram заблокировал аккаунт врио губернатора Приморья Кожемяко

Аккаунт врио губернатора Приморья Олега Кожемяко в Instagram заблокирован. Об этом сообщил сам Кожемяко на своей странице в Facebook.
Обновлено в 01:22
Транспорт

В ПДД ввели новые знаки и ограничения

Правила изменили для удобства велосипедистов и дипломатов Запрет стоянки у зданий посольств и консульств, ограничение скорости на некоторых улицах, велосипедные зоны и новые дорожные знаки.
Обновлено вчера в 16:01
Общество

Вице-губернатор назвал выдумкой историю про бакланов на «Зенит Арене»

Заместитель губернатора Санкт-Петербурга Игорь Албин сказал, что информация о том, что бакланы портят светоотражающую пленку на крыше стадиона «Зенит Арена», была «придуманной историей».
Обновлено в 03:42
Общество

Финляндия закрыла программу изучения русского языка

В Финляндии закрыли экспериментальную программу, по которой в школах на востоке страны можно было изучать русский язык в качестве альтернативы шведскому.
Обновлено в 02:46
Здоровье

Глава Минздрава указала на нерациональное питание россиян

Россияне едят мало овощей и потребляют слишком много сахара, их питание нерационально, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова на совете законодателей в Совете Федерации, сообщается на сайте министерства.
Обновлено вчера в 12:37
Общество

МВД предложило упростить регистрацию машин

МВД предложило предоставлять услуги по регистрации автомобилей и мотоциклов в многофункциональных центрах по принципу "одного окна".
Обновлено вчера в 10:11
Общество

Большинство россиян не считают граффити искусством

Четверть опрошенных (27 %) считает, что граффити - это искусство. Такое мнение высказывают, конечно, же молодые россияне от 18 до 24 лет.
Обновлено в 03:39
Транспорт

В Москве к 2022 году откроют 15 станций Большого кольца метро

В Москве до конца 2021 года планируется завершить строительство четырех новых участков Большой кольцевой линии метро с 15 станциями, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса.
Обновлено в 04:00
Общество

Врачи рассказали, как отлепить язык от металлических качелей

Обновлено в 00:00
Общество

Павильону «Биология» на ВДНХ вернули утраченные скульптуры рыб

Утраченные в 1970-х годах скульптуры рыб вернулись на фасад бывшего павильона «Биология» на ВДНХ в Москве, сообщает 14 декабря официальный портал мэра Москвы.
Обновлено в 02:00
Общество

Ирландия стала на шаг ближе к легальным абортам

Референдум, на котором две трети ирландцев высказались за легализацию абортов, прошел в Ирландии 25 мая.
Обновлено в 03:03
Транспорт

В Петербурге хотят сделать бесплатную парковку по выходным

Обновлено в 04:05
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