с чего всё началось

Эксперты Роскачества подробно рассказали, как выбрать лучшее игристое вино и не перепутать его с винным напитком.

В Роскачестве рассказали, как выбрать шампанское к Новому году

Здоровье Здоровье Минздрав планирует увеличить минимальный возраст продажи алкоголя Министерство здравоохранения России хочет увеличить минимальный возраст продажи алкоголя до 21 года с января 2020 года.

Общество Общество Число заключённых в России достигло исторического минимума Количество заключённых в России достигло исторического минимума.

Общество Общество Правительство составило список аэропортов с duty free в зонах прилета Правительство опубликовало утром в пятницу перечень аэропортов и портов, в зонах прибытия которых разрешается беспошлинная торговля.

Общество Общество Instagram заблокировал аккаунт врио губернатора Приморья Кожемяко Аккаунт врио губернатора Приморья Олега Кожемяко в Instagram заблокирован. Об этом сообщил сам Кожемяко на своей странице в Facebook.

Транспорт Транспорт В ПДД ввели новые знаки и ограничения Правила изменили для удобства велосипедистов и дипломатов Запрет стоянки у зданий посольств и консульств, ограничение скорости на некоторых улицах, велосипедные зоны и новые дорожные знаки.

Общество Общество Вице-губернатор назвал выдумкой историю про бакланов на «Зенит Арене» Заместитель губернатора Санкт-Петербурга Игорь Албин сказал, что информация о том, что бакланы портят светоотражающую пленку на крыше стадиона «Зенит Арена», была «придуманной историей».

Общество Общество Финляндия закрыла программу изучения русского языка В Финляндии закрыли экспериментальную программу, по которой в школах на востоке страны можно было изучать русский язык в качестве альтернативы шведскому.

Здоровье Здоровье Глава Минздрава указала на нерациональное питание россиян Россияне едят мало овощей и потребляют слишком много сахара, их питание нерационально, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова на совете законодателей в Совете Федерации, сообщается на сайте министерства.

Общество Общество МВД предложило упростить регистрацию машин МВД предложило предоставлять услуги по регистрации автомобилей и мотоциклов в многофункциональных центрах по принципу "одного окна".

Общество Общество Большинство россиян не считают граффити искусством Четверть опрошенных (27 %) считает, что граффити - это искусство. Такое мнение высказывают, конечно, же молодые россияне от 18 до 24 лет.

Транспорт Транспорт В Москве к 2022 году откроют 15 станций Большого кольца метро В Москве до конца 2021 года планируется завершить строительство четырех новых участков Большой кольцевой линии метро с 15 станциями, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса.

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Общество Общество Павильону «Биология» на ВДНХ вернули утраченные скульптуры рыб Утраченные в 1970-х годах скульптуры рыб вернулись на фасад бывшего павильона «Биология» на ВДНХ в Москве, сообщает 14 декабря официальный портал мэра Москвы.

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