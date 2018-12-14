Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать шампанское к Новому году
Российская газета
16:32

Эксперты Роскачества подробно рассказали, как выбрать лучшее игристое вино и не перепутать его с винным напитком.
Российская газета16:32

Подробнее о событии

В Роскачестве дали рекомендации по выбору шампанского к Новому году

RT на русском21:59

Роскачество разработало рекомендации по выбору шампанского к Новому году

ТАСС20:18

Названы отличия качественного игристого вина

Lenta.ru19:59

Как выбрать хорошее шампанское к Новому году? Рассказали в Роскачестве

Телеканал 360°19:26

Стало известно, как выбрать хорошее шампанское к Новому году

ФАН19:06

В Роскачестве рассказали, как выбрать шампанское к Новому году

Российская газета16:32

Как выбрать продукты к новогоднему столу

Кубань 2411 декабря в 14:08
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Здоровье

Глава Минздрава указала на нерациональное питание россиян

Россияне едят мало овощей и потребляют слишком много сахара, их питание нерационально, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова на совете законодателей в Совете Федерации, сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 12:37
Общество

МВД предложило упростить регистрацию машин

МВД предложило предоставлять услуги по регистрации автомобилей и мотоциклов в многофункциональных центрах по принципу "одного окна".
Обновлено в 10:11
Общество

Американка оскорбила соперниц на конкурсе «Мисс Вселенная»

Участвующая в конкурсе "Мисс Вселенная" американка позволила себе ряд высказываний, которые возмутили интернет-пользователей.
Обновлено в 19:38
Общество

Умер один из создателей радиолокационной станции системы ПРО Москвы

На 87-м году жизни скончался генеральный конструктор Радиотехнического института имени академика А. Л. Минца, доктор технических наук Виктор Слока.
Обновлено в 14:32
Общество

Навальный сообщил о перспективе нового ареста

Оппозиционер Алексей Навальный в четверг сообщил, что его вызывают к судебному приставу для оформления административного протокола за неудаление из интернета порочащей информации.
Обновлено в 09:43
Общество

Оплату новой системы техосмотра предлагают возложить на РСА

Законопроект, устанавливающий новые требования к прохождению техосмотра, Госдума приняла в первом чтении.
Обновлено в 08:14
Общество

В Финляндии закрыли программу изучения русского языка

Власти Финляндии закрыли экспериментальную программу, согласно которой в школах в восточных районах страны был введён русский язык в качестве альтернативы шведскому.
Обновлено в 19:16
Общество

В Челябинске отец-одиночка борется за право воспитывать дочь

Обновлено в 16:07
Общество

Парламент Ирландии принял законопроект о легализации абортов

Парламент Ирландии в четверг принял законопроект о легализации искусственного прерывания беременности.
Обновлено в 21:57
Общество

Найдены доказательства существования Виктора Пелевина

Федеральная налоговая служба зарегистрировала Виктора Олеговича Пелевина в качестве индивидуального предпринимателя, сообщают «Открытые Медиа» со ссылкой на данные системы «Контур-фокус» и Единого госреестра ИП.
Обновлено в 08:24
Транспорт

Десятки авиарейсов отменены и задержаны в Москве из-за снегопада

Обновлено в 16:56
Общество

Знаменитый русский ресторан в Нью-Йорке подал документы на банкротство

Напомним, ресторан «Русский самовар» (Russian Samovar) был открыт в Нью-Йорке на Манэттене русскими эмигрантами Романом Капланом, артистом балета Михаилом Барышниковым и писателем Иосифом Бродским в 1986 году.
Обновлено в 20:20
Общество

Эксперты нашли в Санкт-Петербурге самую дорогую однушку в России

Самая дорогая однокомнатная квартира на первичном рынке в России выставлена на продажу в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:38
Общество

В аэропорту «Шереметьево» появились уличные курительные павильоны

В аэропорту «Шереметьево» установили первые уличные павильоны для курения. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
Обновлено в 07:55
Общество

В Госдуме предложили создать вагоны «для одиноких людей»

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил главе РЖД включать в составы поездов дальнего следования вагоны «для одиноких людей».
Обновлено в 21:10
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