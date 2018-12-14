Общество
Эксперты Роскачества подробно рассказали, как выбрать лучшее игристое вино и не перепутать его с винным напитком.
Российская газета16:32
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Здоровье
Глава Минздрава указала на нерациональное питание россиян
Россияне едят мало овощей и потребляют слишком много сахара, их питание нерационально, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова на совете законодателей в Совете Федерации, сообщается на сайте министерства.
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Общество
МВД предложило упростить регистрацию машин
МВД предложило предоставлять услуги по регистрации автомобилей и мотоциклов в многофункциональных центрах по принципу "одного окна".
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Общество
Американка оскорбила соперниц на конкурсе «Мисс Вселенная»
Участвующая в конкурсе "Мисс Вселенная" американка позволила себе ряд высказываний, которые возмутили интернет-пользователей.
Обновлено в 19:38
Общество
Умер один из создателей радиолокационной станции системы ПРО Москвы
На 87-м году жизни скончался генеральный конструктор Радиотехнического института имени академика А. Л. Минца, доктор технических наук Виктор Слока.
Обновлено в 14:32
Общество
Навальный сообщил о перспективе нового ареста
Оппозиционер Алексей Навальный в четверг сообщил, что его вызывают к судебному приставу для оформления административного протокола за неудаление из интернета порочащей информации.
Обновлено в 09:43
Общество
Оплату новой системы техосмотра предлагают возложить на РСА
Законопроект, устанавливающий новые требования к прохождению техосмотра, Госдума приняла в первом чтении.
Обновлено в 08:14
Общество
В Финляндии закрыли программу изучения русского языка
Власти Финляндии закрыли экспериментальную программу, согласно которой в школах в восточных районах страны был введён русский язык в качестве альтернативы шведскому.
Обновлено в 19:16
Общество
В Челябинске отец-одиночка борется за право воспитывать дочь
Обновлено в 16:07
Общество
Парламент Ирландии принял законопроект о легализации абортов
Парламент Ирландии в четверг принял законопроект о легализации искусственного прерывания беременности.
Обновлено в 21:57
Общество
Найдены доказательства существования Виктора Пелевина
Федеральная налоговая служба зарегистрировала Виктора Олеговича Пелевина в качестве индивидуального предпринимателя, сообщают «Открытые Медиа» со ссылкой на данные системы «Контур-фокус» и Единого госреестра ИП.
Обновлено в 08:24
Транспорт
Десятки авиарейсов отменены и задержаны в Москве из-за снегопада
Обновлено в 16:56
Общество
Знаменитый русский ресторан в Нью-Йорке подал документы на банкротство
Напомним, ресторан «Русский самовар» (Russian Samovar) был открыт в Нью-Йорке на Манэттене русскими эмигрантами Романом Капланом, артистом балета Михаилом Барышниковым и писателем Иосифом Бродским в 1986 году.
Обновлено в 20:20
Общество
Эксперты нашли в Санкт-Петербурге самую дорогую однушку в России
Самая дорогая однокомнатная квартира на первичном рынке в России выставлена на продажу в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:38
Общество
В аэропорту «Шереметьево» появились уличные курительные павильоны
В аэропорту «Шереметьево» установили первые уличные павильоны для курения. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
Обновлено в 07:55
Общество
В Госдуме предложили создать вагоны «для одиноких людей»
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил главе РЖД включать в составы поездов дальнего следования вагоны «для одиноких людей».
Обновлено в 21:10