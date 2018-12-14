с чего всё началось

Эксперты Роскачества подробно рассказали, как выбрать лучшее игристое вино и не перепутать его с винным напитком.

В Роскачестве рассказали, как выбрать шампанское к Новому году

Общество Общество В России численность осужденных достигла исторического минимума Как рассказали в ведомстве, с каждым годом эта цифра уменьшается: еще пять лет назад в исправительных колониях, тюрьмах, лечебных исправительных учреждениях и воспитательных колониях содержалось 588 тысяч человек.

Общество Общество Instagram заблокировал аккаунт врио губернатора Приморья Кожемяко Аккаунт врио губернатора Приморья Олега Кожемяко в Instagram заблокирован. Об этом сообщил сам Кожемяко на своей странице в Facebook.

Общество Общество Правительство составило список аэропортов с duty free в зонах прилета Правительство опубликовало утром в пятницу перечень аэропортов и портов, в зонах прибытия которых разрешается беспошлинная торговля.

Здоровье Здоровье Скворцова раскритиковала рацион россиян Глава Министерства здравоохранения России Вероника Скворцова заявила о вреде для здоровья рациона питания жителей страны.

Общество Общество На фасад павильона «Биология» на ВДНХ вернули скульптуры рыб Завершилась реставрация фасадов павильона ВДНХ "Биология". Сейчас он носит название "Кыргызстан".

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Общество Общество Дизайн «Тройки» обновили в честь открытия новой сцены «Табакерки» Внешний вид проездной карты "Тройка" посвятили открытию сцены Театра Олега Табакова на Малой Сухаревской площади.

Общество Общество МВД предложило упростить регистрацию машин МВД предложило предоставлять услуги по регистрации автомобилей и мотоциклов в многофункциональных центрах по принципу "одного окна".

Общество Общество В Финляндии свернули программу по изучению русского языка В Финляндии свернули эксперимент по изучению в школах русского языка вместо шведского.

Общество Общество Парламент Ирландии принял законопроект о легализации абортов Парламент Ирландии в четверг принял законопроект о легализации искусственного прерывания беременности.

Общество Общество Типография «Экстра М» прекращает работу с 2019 года Типография «Экстра М» Дмитрия Ананьева предупредила клиентов, что с января 2019 года прекращает работать, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на работников нескольких издательств.

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Общество Общество Американка оскорбила соперниц на конкурсе «Мисс Вселенная» Участвующая в конкурсе "Мисс Вселенная" американка позволила себе ряд высказываний, которые возмутили интернет-пользователей.