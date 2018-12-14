Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать шампанское к Новому году
Российская газета
вчера в 16:32

Эксперты Роскачества подробно рассказали, как выбрать лучшее игристое вино и не перепутать его с винным напитком.
Российская газетавчера в 16:32
с чего всё началось
Эксперты "Роскачества" дали рекомендации
 по выбору игристого вина к Новому году, рассказали, чем шампанское отличается от винного напитка и можно ли купить хорошее вино за 300 рублей.
Life.ruвчера в 23:28

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В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать шампанское

URA.Ru01:05

Роскачество дало советы по выбору шампанского к Новому году

Кубань 24вчера в 23:37

Не всё то шампанское, что с пузырьками. Как выбрать хорошее вино к Новому году

Life.ruвчера в 23:28

В Роскачестве дали рекомендации по выбору шампанского к Новому году

RT на русскомвчера в 21:59

Роскачество разработало рекомендации по выбору шампанского к Новому году

ТАССвчера в 20:18

Как выбрать хорошее шампанское к Новому году? Рассказали в Роскачестве

Телеканал 360°вчера в 19:26

В Роскачестве рассказали, как выбрать шампанское к Новому году

Российская газетавчера в 16:32
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Общество

В России численность осужденных достигла исторического минимума

Как рассказали в ведомстве, с каждым годом эта цифра уменьшается: еще пять лет назад в исправительных колониях, тюрьмах, лечебных исправительных учреждениях и воспитательных колониях содержалось 588 тысяч человек.
Обновлено в 02:27
Общество

Instagram заблокировал аккаунт врио губернатора Приморья Кожемяко

Аккаунт врио губернатора Приморья Олега Кожемяко в Instagram заблокирован. Об этом сообщил сам Кожемяко на своей странице в Facebook.
Обновлено в 01:22
Общество

Правительство составило список аэропортов с duty free в зонах прилета

Правительство опубликовало утром в пятницу перечень аэропортов и портов, в зонах прибытия которых разрешается беспошлинная торговля.
Обновлено в 02:25
Здоровье

Скворцова раскритиковала рацион россиян

Глава Министерства здравоохранения России Вероника Скворцова заявила о вреде для здоровья рациона питания жителей страны.
Обновлено вчера в 12:19
Общество

На фасад павильона «Биология» на ВДНХ вернули скульптуры рыб

Завершилась реставрация фасадов павильона ВДНХ "Биология". Сейчас он носит название "Кыргызстан".
Обновлено в 01:50
Здоровье

Врачи рассказали, как отлепить язык от металлических качелей

Обновлено в 00:00
Общество

Дизайн «Тройки» обновили в честь открытия новой сцены «Табакерки»

Внешний вид проездной карты "Тройка" посвятили открытию сцены Театра Олега Табакова на Малой Сухаревской площади.
Обновлено в 01:53
Общество

МВД предложило упростить регистрацию машин

МВД предложило предоставлять услуги по регистрации автомобилей и мотоциклов в многофункциональных центрах по принципу "одного окна".
Обновлено вчера в 10:11
Общество

В ГД предложили создать вагоны для «желающих пообщаться»

Обновлено в 01:21
Общество

В Финляндии свернули программу по изучению русского языка

В Финляндии свернули эксперимент по изучению в школах русского языка вместо шведского.
Обновлено вчера в 18:15
Общество

Парламент Ирландии принял законопроект о легализации абортов

Парламент Ирландии в четверг принял законопроект о легализации искусственного прерывания беременности.
Обновлено вчера в 21:57
Общество

Типография «Экстра М» прекращает работу с 2019 года

Типография «Экстра М» Дмитрия Ананьева предупредила клиентов, что с января 2019 года прекращает работать, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на работников нескольких издательств.
Обновлено вчера в 22:55
Общество

На «Яндекс.Маркет» появился алкоголь

В начале 2018 года на «Яндекс.Маркет» появилась категория «продукты».
Обновлено в 00:00
Общество

Американка оскорбила соперниц на конкурсе «Мисс Вселенная»

Участвующая в конкурсе "Мисс Вселенная" американка позволила себе ряд высказываний, которые возмутили интернет-пользователей.
Обновлено вчера в 19:38
Транспорт

В Белом доме задумались о наказании за превышение лимита в 10 км/ч

Самым резонансным станет, скорее всего, возвращение штрафа за превышение скоростного лимита на 10 км/ч.
Обновлено вчера в 12:11
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