Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать шампанское к Новому году
Российская газета
16:32

Эксперты Роскачества подробно рассказали, как выбрать лучшее игристое вино и не перепутать его с винным напитком.
Российская газета16:32

Подробнее о событии

Не всё то шампанское, что с пузырьками. Как выбрать хорошее вино к Новому году

Life.ru23:28

В Роскачестве дали рекомендации по выбору шампанского к Новому году

RT на русском21:59

Роскачество разработало рекомендации по выбору шампанского к Новому году

ТАСС20:18

Названы отличия качественного игристого вина

Lenta.ru19:59

Как выбрать хорошее шампанское к Новому году? Рассказали в Роскачестве

Телеканал 360°19:26

В Роскачестве рассказали, как выбрать шампанское к Новому году

Российская газета16:32

Как выбрать продукты к новогоднему столу

Кубань 2411 декабря в 14:08
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Здоровье

Глава Минздрава указала на нерациональное питание россиян

Россияне едят мало овощей и потребляют слишком много сахара, их питание нерационально, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова на совете законодателей в Совете Федерации, сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 12:37
Общество

Парламент Ирландии принял законопроект о легализации абортов

Парламент Ирландии в четверг принял законопроект о легализации искусственного прерывания беременности.
Обновлено в 21:57
Общество

В МВД предложили ускорить выдачу водительских прав

МВД РФ предлагает ускорить оформление и выдачу водительских прав за счет работы полицейских непосредственно в многофункциональных центрах, где оказывается данная услуга, сообщил пресс-центр ведомства.
Обновлено в 10:35
Общество

Умер один из создателей радиолокационной станции системы ПРО Москвы

На 87-м году жизни скончался генеральный конструктор Радиотехнического института имени академика А. Л. Минца, доктор технических наук Виктор Слока.
Обновлено в 14:32
Общество

Американка оскорбила соперниц на конкурсе «Мисс Вселенная»

Участвующая в конкурсе "Мисс Вселенная" американка позволила себе ряд высказываний, которые возмутили интернет-пользователей.
Обновлено в 19:38
Общество

В Финляндии свернули программу по изучению русского языка

В Финляндии свернули эксперимент по изучению в школах русского языка вместо шведского.
Обновлено в 18:15
Общество

Навальный сообщил о перспективе нового ареста

Оппозиционер Алексей Навальный в четверг сообщил, что его вызывают к судебному приставу для оформления административного протокола за неудаление из интернета порочащей информации.
Обновлено в 09:43
Общество

Кожемяко рассказал об увеличении финансирования Владивостока

Владивосток с получением статуса столицы Дальневосточного федерального округа может претендовать на федеральные средства для благоустройства, при этом городу уже увеличивают финансирование.
Обновлено в 20:55
Общество

Приморью раздали решающие обещания

У Олега Кожемяко избиратели просят невозможного 16 декабря в Приморье пройдут повторные губернаторские выборы.
Обновлено в 17:43
Общество

Оплату новой системы техосмотра предлагают возложить на РСА

Законопроект, устанавливающий новые требования к прохождению техосмотра, Госдума приняла в первом чтении.
Обновлено в 08:14
Общество

Закрывается одна из крупнейший газетных типографий страны

Типография «Экстра М» преду-предила клиентов, что с января 2019 г. прекращает хозяйственную деятельность, рассказали «Ведомостям» сотрудники нескольких издательств.
Обновлено в 15:21
Общество

Госдуме предложили «электронное обжалование» штрафов за нарушения ПДД

Законопроект об обжаловании в электронном виде постановления о штрафе за нарушение Правил дорожного движения (ПДД) внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР, среди которых Ярослав Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.
Обновлено в 16:56
Общество

В Челябинске отец-одиночка борется за право воспитывать дочь

Обновлено в 16:07
Общество

Найдены доказательства существования Виктора Пелевина

Федеральная налоговая служба зарегистрировала Виктора Олеговича Пелевина в качестве индивидуального предпринимателя, сообщают «Открытые Медиа» со ссылкой на данные системы «Контур-фокус» и Единого госреестра ИП.
Обновлено в 08:24
Общество

В Госдуме предложили РЖД создать вагоны для знакомств

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов посетовал, что в поездах дальнего следования люди стесняются общаться друг с другом.
Обновлено в 22:58
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