Общество
Эксперты Роскачества подробно рассказали, как выбрать лучшее игристое вино и не перепутать его с винным напитком.
Российская газета16:32
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Здоровье
Глава Минздрава указала на нерациональное питание россиян
Россияне едят мало овощей и потребляют слишком много сахара, их питание нерационально, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова на совете законодателей в Совете Федерации, сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 12:37
Общество
Парламент Ирландии принял законопроект о легализации абортов
Парламент Ирландии в четверг принял законопроект о легализации искусственного прерывания беременности.
Обновлено в 21:57
Общество
В МВД предложили ускорить выдачу водительских прав
МВД РФ предлагает ускорить оформление и выдачу водительских прав за счет работы полицейских непосредственно в многофункциональных центрах, где оказывается данная услуга, сообщил пресс-центр ведомства.
Обновлено в 10:35
Общество
Умер один из создателей радиолокационной станции системы ПРО Москвы
На 87-м году жизни скончался генеральный конструктор Радиотехнического института имени академика А. Л. Минца, доктор технических наук Виктор Слока.
Обновлено в 14:32
Общество
Американка оскорбила соперниц на конкурсе «Мисс Вселенная»
Участвующая в конкурсе "Мисс Вселенная" американка позволила себе ряд высказываний, которые возмутили интернет-пользователей.
Обновлено в 19:38
Общество
В Финляндии свернули программу по изучению русского языка
В Финляндии свернули эксперимент по изучению в школах русского языка вместо шведского.
Обновлено в 18:15
Общество
Навальный сообщил о перспективе нового ареста
Оппозиционер Алексей Навальный в четверг сообщил, что его вызывают к судебному приставу для оформления административного протокола за неудаление из интернета порочащей информации.
Обновлено в 09:43
Общество
Кожемяко рассказал об увеличении финансирования Владивостока
Владивосток с получением статуса столицы Дальневосточного федерального округа может претендовать на федеральные средства для благоустройства, при этом городу уже увеличивают финансирование.
Обновлено в 20:55
Общество
Приморью раздали решающие обещания
У Олега Кожемяко избиратели просят невозможного 16 декабря в Приморье пройдут повторные губернаторские выборы.
Обновлено в 17:43
Общество
Оплату новой системы техосмотра предлагают возложить на РСА
Законопроект, устанавливающий новые требования к прохождению техосмотра, Госдума приняла в первом чтении.
Обновлено в 08:14
Общество
Закрывается одна из крупнейший газетных типографий страны
Типография «Экстра М» преду-предила клиентов, что с января 2019 г. прекращает хозяйственную деятельность, рассказали «Ведомостям» сотрудники нескольких издательств.
Обновлено в 15:21
Общество
Госдуме предложили «электронное обжалование» штрафов за нарушения ПДД
Законопроект об обжаловании в электронном виде постановления о штрафе за нарушение Правил дорожного движения (ПДД) внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР, среди которых Ярослав Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.
Обновлено в 16:56
Общество
В Челябинске отец-одиночка борется за право воспитывать дочь
Обновлено в 16:07
Общество
Найдены доказательства существования Виктора Пелевина
Федеральная налоговая служба зарегистрировала Виктора Олеговича Пелевина в качестве индивидуального предпринимателя, сообщают «Открытые Медиа» со ссылкой на данные системы «Контур-фокус» и Единого госреестра ИП.
Обновлено в 08:24
Общество
В Госдуме предложили РЖД создать вагоны для знакомств
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов посетовал, что в поездах дальнего следования люди стесняются общаться друг с другом.
Обновлено в 22:58