Общество
Самыми сладкими были признаны мандарины сорта "муркотт". Однако отмечается, что они наименее сочные.
РИА Новости01:39
Оценить
123 человека отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7165 источников, обновлено в 10:28, Ашберн
Здоровье
Минздрав подтвердил планы запретить продажу табака после 2050 года
Минздрав РФ подтвердил планы рассмотреть вопрос о возможности последовательного выведения табака с рынка после 2050 года, об этом рассказал заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.
Обновлено в 03:01
Общество
«Яндекс» назвал самые странные поисковые запросы в 2018 году
Обновлено в 09:25
Транспорт
Госдума хочет запретить иностранцам работать водителями такси
"Однозначно, будут предложения и поправки депутатов: иностранным водителям без российского гражданства будет запрещено работать на легковом такси", - заявил парламентарий.
Обновлено в 06:15
Общество
К новому году в России удвоилось число усталых и грустных жителей
К концу 2018 года в России удвоилась доля уставших и грустных жителей, в сравнение с декабрем прошлого года (с 8 до 19 и с 4 до 10 процентов — соответственно), а доля разочарованных — утроилась (с 3 до 10 процентов).
Обновлено в 08:03
Общество
Глава ЦИК подвела итоги конкурса на новое название избирательной урны
Обновлено в 04:40
Транспорт
Штраф за неоплату парковки в Москве вырастет до 5 тысяч рублей
Обновлено в 14:04 Депутаты Мосгордумы приняли закон об увеличении штрафа за неоплату парковки с 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей, пишет ТАСС.
Обновлено в 04:53
Транспорт
Автошкола ответит за выпускника, если тот попал в ДТП
Госавтоинспекция проработает вопрос о привлечении автошколы к материальной ответственности, если ее выпускник, после получения прав, в течение двух лет совершил ДТП.
Обновлено в 08:20
Общество
Родившегося в петербургском метро ребенка передали в приемную семью
Ребенка, который родился в сентябре на станции метро в Санкт-Петербурге, передали в приемную семью, сообщает аппарат городского уполномоченного по правам ребенка Светланы Агапитовой.
Обновлено в 09:30
Общество
Привезенные в Москву из Мьянмы слонята сменят имена и рацион
Трех слонят, привезенных в московский театр «Уголок дедушки Дурова» из Мьянмы, переведут на новый рацион.
Обновлено в 07:26
Транспорт
ЦОДД призвал водителей в Москве пересесть на общественный транспорт
Московских водителей попросили пересесть на городской транспорт в связи с перекрытиями движения.
Обновлено в 05:07
Общество
Мосгорсуд раскритиковал следователей и прокуроров
Обновлено в 17:01 Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова раскритиковала работу следователей и прокуратуры.
Обновлено в 08:41
Общество
Московские власти потратят на Новый год около миллиарда рублей
Почти половина суммы, которую городские власти выделяют на празднование Нового года, пойдет на организацию гуляний: за концерты, ярмарки, елки они заплатят 428 млн руб.
Обновлено в 00:30
Общество
В Роскачестве рассказали, как узнать продукцию с ГМО
В прошлом году в России на наличие ГМО было исследовано более 26 тысяч образцов продукции.
Обновлено вчера в 16:31
Общество
Города России расставили по эффективности управления
Составители рейтинга учли совокупность статистических показателей и средние экспертные оценки, данные 152 экспертами.
Обновлено в 03:10
Общество
В Петербурге строители метро объявили голодовку
Строители метрополитена из БСК (бывшее СМУ-11) Метростроя начали голодовку из-за невыплаты зарплаты.
Обновлено в 07:57