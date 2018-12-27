Общество
В Роскачестве напомнили о результатах исследований ингредиентов для традиционного новогоднего салата "Оливье" и рассказали, как их правильно выбрать.
Российская газета00:00
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с чего всё началось
Эксперты автономной некоммерческой организации "Российская система качества" (Роскачество) выпустили рекомендации по выбору компонентов для салата «Оливье» — "Докторской" колбасы, картофеля, консервированного зеленого горошка, маринованных огурцов и майонеза.Московский Комсомолец02:20
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