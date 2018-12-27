Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать лучшие ингредиенты для «оливье»
Российская газета
00:00

В Роскачестве напомнили о результатах исследований ингредиентов для традиционного новогоднего салата "Оливье" и рассказали, как их правильно выбрать.
Российская газета00:00
с чего всё началось
Эксперты автономной некоммерческой организации "Российская система качества" (Роскачество) выпустили рекомендации
 по выбору компонентов для салата «Оливье» — "Докторской" колбасы, картофеля, консервированного зеленого горошка, маринованных огурцов и майонеза.
Московский Комсомолец02:20

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Роскачество опубликовало рекомендации по оливье

Коммерсантъ01:00

В Роскачестве рассказали, как выбрать продукты для оливье

ФАН00:40

«Роскачество» научило россиян выбирать компоненты для оливье

Известия00:36

Роскачество рассказало о том, как выбрать продукты для салата «оливье»

Народные новости00:32

В Роскачестве рассказали, как выбрать продукты для оливье

ТАСС00:10

Роскачество в преддверии Нового года опубликовало рекомендации по выбору ингредиентов для оливье

Агентство Москва00:00

В Роскачестве рассказали, как выбрать лучшие ингредиенты для «оливье»

Российская газета00:00
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