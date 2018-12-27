с чего всё началось

В Роскачестве напомнили о результатах исследований ингредиентов для традиционного новогоднего салата "Оливье" и рассказали, как их правильно выбрать.

В Роскачестве рассказали, как выбрать лучшие ингредиенты для «оливье»

Общество Общество МВД предлагает ввести бессрочный вид на жительство для иностранцев О планах МВД России сделать вид на жительство для иностранных граждан бессрочным сообщалось еще в ноябре.

Общество Общество Российские спасатели за 28 лет спасли более 2 млн жизней По словам министра, за 28 лет при помощи спасателей были сохранены жизни более 2 миллионов человек, ликвидировано свыше 30 тысяч чрезвычайных ситуаций, потушено более 6 миллионов пожаров.

Общество Общество Минтруд рассказал о сокращениях в 2019 году Минтруд прогнозирует массовые сокращения в 2019 году. В первые три месяца работы могут лишиться 230 тысяч человек.

Общество Общество Американец впервые в истории пересек Антарктиду в одиночку В среду, 26 декабря, американец завершил свое путешествие — без посторонней помощи пересек полярный континент за 54 дня.

Общество Общество В МВД рассказали о самых подделываемых видах алкоголя в России Заместитель начальника отдела главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Сергей Смирнов рассказал, какие виды алкоголя чаще всего подделывают в стране.

Общество Общество Почти 3 млн россиян оказались невыездными перед Новым годом Почти 3 миллиона россиян оказались в 2018 году в числе невыездных должников перед новогодними праздниками.

Транспорт Транспорт Режим работы МЦК изменится с 29 декабря по 8 января С 29 декабря по 8 января изменится режим работы Московского центрального кольца (МЦК). Об этом сообщили в пресс-службе МЦК.

Общество Общество Золотов рассказал о внуке, который учится в Англии Глава Росгвардии Виктор Золотов впервые рассказал о внуке, который учится в Англии, отметив, что его учебу оплачивает его отец.

Общество Общество В Индонезии изменили маршруты полетов в районе вулкана Кракатау Власти Индонезии изменили маршруты полетов самолетов над районом вулкана Кракатау из-за его активизации.

Общество Общество В Петербурге строители метро объявили голодовку на строящейся станции На строящейся станции «Театральная» (желтая ветка) Санкт-Петербургского метрополитена собрались около 30 рабочих, которые 26 декабря объявили голодовку.

Общество Общество Дерипаску лишили права на бесплатный проезд в автобусе Совет депутатов Саяногорска в Хакасии лишил некоторых льгот почетных жителей города, одним из которых является предприниматель Олег Дерипаска.

Общество Общество Роспотребнадзор запустил горячую линию по услугам такси и каршеринга Всероссийская горячая линия Роспотребнадзора по услугам такси и каршеринга стартует 27 декабря, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Общество Общество Росздравнадзор пожаловался в СК на клинику из-за женского обрезания

Общество Общество Торговый центр «Новоарбатский» в центре Москвы выставили на продажу