Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший шашлыкРоссийская газета 01:00
Если вы планируете везти маринованный шашлык за город, лучше не выбирайте его в "белых" соусах, скажем, с добавлением майонеза. В этом случае риск пищевых отравлений более высок, так как соус может на жаре скиснуть.
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Политика
В Киеве назвали ключевую тему разговора Путина с Зеленским
Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил вопрос возвращения задержанных в Керченском проливе украинских моряков и переговоры в нормандском формате.
Обновлено в 00:33
Политика
Зеленский внес в Раду предвыборный законопроект о люстрации Порошенко
Через десять дней, 21 июля, на Украине пройдут парламентские выборы, и срок внесения законопроекта, конечно, не случаен: «партия Зеленского» имеет все шансы получить в Раде большинство, но работа на закрепление ожидаемого успеха тоже не помешает.
Обновлено в 05:35
Экономика
В Госдуме исключили уход Visa и Mastercard из России
Рассматриваемые положения закона "О национальной платежной системе" на практике не приведут к уходу международных платежных систем (МПС) из России.
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес
Кристину Асмус на съемках заразили подкожными клещами
Как впоследствии оказалось, занесли заразу Асмус через общие кисти.
Обновлено в 03:59
Здоровье
Врач рассказал, что предшествует смерти от внезапной остановки сердца
Уход из жизни из-за внезапной остановки сердца может быть связан с так называемыми "тихими" сердечными приступами, которые случаются в более раннем возрасте и часто остаются пациентами незамеченными.
Обновлено в 01:01
Наука
Зебу помогли ближневосточным коровам пережить долговременную засуху
Обновлено вчера в 14:02
Транспорт
Сергей Собянин открыл северный терминал ТПУ «Стрешнево»
С открытием нового терминала дорога до вуза стала удобнее и быстрее: теперь с платформы Ленинградская Рижского направления Московской железной дороги можно пересесть на станцию Московского центрального кольца «Стрешнево».
Обновлено в 05:07
Кино
Совладелец СТС и режиссер фильма «День радио» объединили бизнес
Национальная медиа группа, среди активов которой телеканал СТС, получила 25% в кинокомпании Keystone Production, учредителем которой является режиссер фильмов «День радио» и «О чем говорят мужчины» Дмитрий Дьяченко.
Обновлено в 05:20
Политика
Среди подписей за кандидатов в Мосгордуму нашли «мёртвые души»
Среди подписей за некоторых кандидатов в депутаты Мосгордумы обнаружены подписи избирателей, которые уже умерли.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Против спасавшего свой дом от наводнения мэра возбудили дело
Уголовное дело возбудили против главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова, который использовал коммунальную технику на своем участке с целью ликвидации последствий наводнения.
Обновлено в 04:10
Здоровье
Названа трава, лечащая более 50 болезней
Эксперты назвали траву, которая способна побороть более пятидесяти болезней.
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия
Полковника МВД по прозвищу «Киборг» избили в московском СИЗО
Полковника МВД Ивана Кибальниченко, предположительно, избили до полусмерти в московском следственном изоляторе №4 в Медведково.
Обновлено в 04:58
Происшествия
В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения
Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
В Туве при опрокидывании автомобиля в реку погибли десять человек
Автомобиль «УАЗ» опрокинулся в реку в Туве, сообщает управление МВД по республике.
Обновлено в 02:49
Происшествия
В Челябинской области молния убила купавшуюся в озере женщину
Купавшаяся в озере Шантрапай в Челябинской области женщина погибла от удара молнии во время грозы, сообщил ТАСС в пятницу следователь Коркинского следственного отдела СУ СК России Роман Смирнов.
Обновлено в 03:24
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Национального банка взаимного кредита
ЦБ аннулировал лицензию у Национального банка взаимного кредита, зарегистрированного в Москве, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Туристка из России попала в психиатрическую клинику на Бали
Туристка из России попала в психиатрическую клинику на Бали.
Обновлено в 00:05
Авто
Счетная палата раскритиковала налог на роскошь в России
Счетная палата России, обнаружив несколько марок дорогих автомобилей, которые не вошли в список для исчисления транспортного налога с повышающими коэффициентами, предложила усовершенствовать действующий механизм взимания налога на роскошь.
Обновлено вчера в 02:34
Спорт
Сборная России разгромила Францию
Волейболисты сборной России разгромили Францию в первом матче "Финала шести" Лиги наций со счетом 3:0, передает Sport24.
Обновлено вчера в 23:25
Шоу-бизнес
Жена Плющенко Рудковская разрешила эксперименты над собой
Супруга известного российского фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обновила имидж. Фото нового образа продюсер выложила в инстаграме.
Обновлено в 01:52
Экономика
Правительство утвердило эталонный принцип формирования тарифов на воду
Правительство России утвердило эталонный принцип формирования тарифов для ряда организаций, оказывающих услуги по водоснабжению и водоотведению.
Обновлено в 04:29
Авто
Каким будет модернизированный пикап Fiat Toro?
Итальянский автопроизводитель презентовал обновленный «грузовичок» Fiat Toro 2020 модельного года.
Обновлено в 04:19
Религия
Православные отмечают день апостолов Петра и Павла
Обновлено в 00:58
Музыка
Вайкуле рассказала о причинах конфликта с Игорем Крутым
Певица призналась, что конфликт разгорелся после того, как она создала свой фестиваль "Лайма Рандеву", пришедший после того, как фестиваль "Новая Волна" был перенесен из Юрмалы в Сочи.
Обновлено вчера в 21:16
Недвижимость
ЦБ прогнозирует падение цен на жилье в России
Центробанк РФ спрогнозировал падение цен на жилье в России в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», пишут «Известия».
Обновлено вчера в 20:26
Спорт
11-летняя ученица Тутберидзе исполнила тройной аксель без коньков
11-летняя фигуристка Вероника Жилина исполнила тройной аксель во время тренировки в зале.
Обновлено в 05:14
Политика
Обыски проходят в офисе президента Украины
В офис украинского лидера Владимира Зеленского нагрянули с обысками сотрудники госбюро расследований (ГБР) страны, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:29
Общество
Когда исчезнут самые массовые профессии в России
Уже через десять лет профессии водителя и продавца - самые массовые в России - могут исчезнуть.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Террористы, пытавшиеся устроить крушение «Сапсана», получили сроки
Московский окружной военный суд вынес приговор семерым сторонникам международной террористической организации, которые пытались устроить крушение "Сапсана".
Обновлено в 05:49