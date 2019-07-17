«Роскачество» разработало рекомендации по выбору сладкого и зрелого арбуза. Для того чтобы выбрать сладкий и созревший арбуз, по нему нужно постучать. Важно, чтобы звук был не глухим и не звонким, а чем-то средним между ними, гулким и напоминающим вибрацию.

с чего всё началось

Эксперты Роскачества разработали рекомендации по выбору арбузов. Первое - по ягоде надо постучать. Если звук очень звонкий, арбуз до конца не вызрел.

В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший арбуз

Политика Кремль назвал дискуссионной статью Володина с поправками в Конституцию В Кремле читали статью спикера Госдумы Вячеслава Володина в «Парламентской газете», в которой он предложил несколько поправок в российскую Конституцию, и считают ее темой для дискуссий.

Происшествия Катастрофа MH17: СБУ рассказала о водителе, перевозившем «Бук» Служба безопасности Украины (СБУ) объявила об осуждённом водителе тягача, который, как утверждают силовики, перевозил зенитный ракетный комплекс "Бук", аналогичный тому из которого в небе над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский самолёт Malaysia Airlines, передает News.ru.

Происшествия Неизвестные совершили нападение на турецких дипломатов в Ираке Группа неизвестных открыла огонь по ресторану, в котором находились турецкие дипломаты, передаёт Haberturk.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова опубликовала редкий снимок с 13-летней дочерью Напомним, дочь балерины родилась в ее отношениях с бизнесменом Игорем Вдовиным. Долгое время у мамы и папы Ариадны были конфликты.

Политика Зеленский потребовал отставки главы Николаевской области Президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки и.о. губернатора Николаевской области Вячеслава Бони.

Политика Россия завершит поставки Индии С-400 к апрелю 2023 года Поставки российских зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» для Индии будут завершены в полном объеме к апрелю 2023 года.

Наука Видео со дна Атлантического океана шокировало ученых Ролик опубликовала организация, которая занимается исследованием океана от Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Футбол Умер бывший главный тренер сборной Бельгии Робер Васеж Бывший главный тренер сборной Бельгии Робер Васеж умер в возрасте 79 лет.

Происшествия Арестованные за разбой сотрудники ФСБ похитили 136 млн рублей Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ), арестованные за разбой, похитили не менее 136 млн рублей.

Политика Полиция получит право объявлять предостережения гражданам Полиция получит право объявлять обязательное для исполнения предостережение гражданам о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений.

Шоу-бизнес Меган Маркл пожаловалась Фарреллу на жизнь в королевской семье Герцогиня Сассекская и жена принца Гарри Меган Маркл на лондонской премьере фильма "Король лев" рассказала поп-супезвезде Фарреллу Уильямсу о своей нелегкой жизни в королевской семье.

Политика МИД разъяснил ситуацию с визами для учителей Англо-американской школы В российском министерстве иностранных дел отказ в выдаче виз 30 учителям из США назвали ложью, так как американская сторона скрыла важный факт - преподаватели направлялись в Россию по дипломатическим паспортам, передает ТАСС.

Политика Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.

Финансы Россия в мае сократила вложения в US Treasuries на $112 млн Россия сократила вложения в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) в мае 2019 года на $112 млн по сравнению с апрелем.

Политика Суд в Москве продлил на три месяца арест 13 из 24 украинских моряков Лефортовский суд Москвы продлил еще на три месяца сроки ареста 13 из 24 украинских моряков.

Футбол Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.

Политика Военнослужащим по контракту существенно поднимут зарплату Известно, что уже с 1 сентября существенно увеличится денежное жалование военнослужащих, замещающих первичные воинские должности. в том числе должностных окладов с 1-го по 4-й тарифный разряд.

Происшествия Число госпитализированных из детского лагеря в Крыму превысило 50 В Крыму, по последним данным, госпитализировали 49 детей и пять вожатых из детского лагеря «Лучистый» в Евпатории.

Происшествия Уголовное дело на задержавших Голунова полицейских не заведено Против полицейских, задержавших в начале июня корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, не заведено уголовное дело, сообщил в среду адвокат журналиста Сергей Бадамшин.

Технологии Tether запустит стейблкоин на блокчейне Algorand. Токен проекта подешевел Компания Tether объявила о планах по выпуску собственного стейблкоина на блокчейне Algorand.

Политика Против Порошенко завели 11 уголовных дел Госбюро расследований Украины занимается 11 уголовными делами, возбужденными против бывшего президента страны Петра Порошенко, заявил представитель ведомства Роман Труба.