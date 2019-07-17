Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший арбузРоссийская газета 01:00
Эксперты Роскачества разработали рекомендации по выбору арбузов. Первое - по ягоде надо постучать. Если звук очень звонкий, арбуз до конца не вызрел.
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с чего всё началось
«Роскачество» разработало рекомендации по выбору сладкого и зрелого арбуза. Для того чтобы выбрать сладкий и созревший арбуз, по нему нужно постучать. Важно, чтобы звук был не глухим и не звонким, а чем-то средним между ними, гулким и напоминающим вибрацию.Известия01:00
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Роскачество разработало рекомендации по выбору безопасных и вкусных арбузов
Будущее России. Национальные проектывчера в 11:51
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