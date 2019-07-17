«Роскачество» разработало рекомендации по выбору сладкого и зрелого арбуза. Для того чтобы выбрать сладкий и созревший арбуз, по нему нужно постучать. Важно, чтобы звук был не глухим и не звонким, а чем-то средним между ними, гулким и напоминающим вибрацию.

с чего всё началось

Роскачество разработало рекомендации по выбору арбуза, обращая внимание на продуктовые рынки и ярмарки в качестве места покупки, а также советуя постучать по арбузу и обратить внимание на корочку, которая не должна блестеть, говорится в сообщении организации.

В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы

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