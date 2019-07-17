Общество

В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузыРИА Новости 01:05

Роскачество разработало рекомендации по выбору арбуза, обращая внимание на продуктовые рынки и ярмарки в качестве места покупки, а также советуя постучать по арбузу и обратить внимание на корочку, которая не должна блестеть, говорится в сообщении организации.
Читать в источнике
с чего всё началось

В Роскачестве раскрыли секрет выбора самого сладкого арбуза

«Роскачество» разработало рекомендации по выбору сладкого и зрелого арбуза. Для того чтобы выбрать сладкий и созревший арбуз, по нему нужно постучать. Важно, чтобы звук был не глухим и не звонким, а чем-то средним между ними, гулким и напоминающим вибрацию.
Известия01:00

Подробнее о событии

В Роскачестве объяснили, как правильно выбрать арбуз

URA.Ru01:38

Роскачество дало рекомендации по выбору арбузов

РБК04:20

В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы

РИА Новости01:05

В Роскачестве рассказали, как выбрать самый сладкий арбуз

РЕН ТВ01:11

В Роскачестве раскрыли секрет выбора самого сладкого арбуза

Известия01:00

В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший арбуз

Российская газета01:00

Три главных признака вкусного арбуза: рекомендации Роскачества

Комсомольская правда01:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 05:07, Вашингтон
Политика

Спикер Госдумы предложил изменения в Конституцию

Усилить роль парламента Володин предлагает за счет участия Госдумы в формировании правительства, в том числе процедуры обсуждения кандидатов в министры.
Обновлено в 03:59
Финансы

Рубль подешевел к доллару и евро

Утром 15 июля курс доллара вырос на 5 копеек – до 63,03 рубля.
Обновлено 15 июля в 03:35
Политика

Причины крушения Boeing-777 под Донецком до сих пор остаются загадкой

Совет по безопасности Нидерландов в октябре 2015 года обнародовал окончательную версию причин трагедии, согласно которой лайнер сбили «Буком», доставленным на территорию Донецкой области из России.
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие

В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США

Обновлено в 03:50
Политика

Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований Украины

Бывший президент Украины Пётр Порошенко не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

Харламов высмеял роман Брэдли Купера и Леди Гаги в Instagram

Ufhbr Харламов высмеял роман Леди Гаги и Брэдли Купера и выложил видео на свою страницу в соцсети Instagram.
Обновлено в 04:08
Происшествия

В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов

Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 03:53
Музыка

Умер южноафриканский певец Джонни Клегг

Обновлено вчера в 15:26
Армия и оружие

Новейшую малую подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами»

Новейшие неатомные подводные лодки типа "Пиранья" П-750Б с воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установкой (ВНЭУ) будут вооружены ракетами "Калибр", минами и торпедами, сообщил в интервью РИА Новости ведущий конструктор КБ "Малахит", автор проекта лодки Игорь Караваев.
Обновлено в 02:32
Происшествия

СКР выясняет причины массового отравления детей в Крыму

Почти все попавшие в больницу дети приехали в Крым на отдых из Республики Татарстан.
Обновлено в 01:53
Общество

Россияне стали меньше бояться повторения Чернобыльской катастрофы

Повторения Чернобыльской катастрофы боится почти каждый третий россиянин, однако 20 лет назад эта цифра была вдвое больше, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс" в среду.
Обновлено в 02:17
Культура

В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ

Обновлено в 03:25
Происшествия

В Москве задержана мать пациента детского хосписа

В настоящее время женщина дома, но посылка с жизненно-важным препаратом арестована.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие

Зеленский изменил порядок службы в армии в случае военного положения

Отмечается, что в случае введения военного положения (для формирования военных администраций) в населённые пункты отправляются военнослужащие с целью выполнения задач в интересах обороны государства и его безопасности с сохранением на военной службе, без исключения из списков личного состава.
Обновлено в 04:17
Политика

Кандидат на пост главы Пентагона рассказал о вызовах для США в Арктике

Обновлено вчера в 12:24
Политика

Климкин предложил ООН украинский язык в качестве официального

Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что украинский язык можно предложить ООН в качестве официального.
Обновлено вчера в 15:05
Политика

Путин тепло поздравил Меркель с юбилеем

Обновлено в 04:41
Происшествия

Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться

Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Политика

В США заподозрили Иран в захвате нефтяного танкера в ОАЭ

В США заявили, что подозревают Иран в возможном захвате базирующегося в ОАЭ нефтяного танкера, который более двух недель назад отключил свой передатчик в Ормузском проливе.
Обновлено вчера в 12:15
Футбол

«ПСЖ» отказался обменять Неймара на Ракитича, Коутиньо и 40 млн евро

Ранее сообщалось, что сине-гранатовые предлагают «ПСЖ» 40 миллионов евро, Коутиньо, а также форварда Усмана Дембеле.
Обновлено в 03:16
Происшествия

Экс-бухгалтера «Седьмой студии» отпустили из-под домашнего ареста

Следствие отпустило из-под домашнего ареста под подписку о невыезде бывшего бухгалтера "Седьмой студии" Нину Масляеву, обвиняемую в хищении бюджетных средств.
Обновлено вчера в 13:06
Происшествия

Россиянина Макеева приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике

Суд в мексиканском штате Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве местного жителя и приговорил к 37,5 годам тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего в 405 тыс. песо (около $22 тыс.).
Обновлено вчера в 17:59
Экономика

«Виктор Черномырдин» подорожал в 1,5 раза

Обновлено в 02:26
Экономика

Антипинский НПЗ спустя три месяца простоя возобновит работу

«Транснефть» планирует возобновить поставки нефти на Антипинский НПЗ в Тюменской области с 18 июля.
Обновлено в 04:48
Происшествия

Драка с участием россиян произошла в аэропорту Греции

Сотрудник аэропорта напал на россиян, который отдыхали в греческих Салониках, передает РЕН.
Обновлено в 03:37
Происшествия

Защиту Голунова не уведомляли о возбуждении дела против полицейских

Защита корреспондента "Медузы" Ивана Голунова пока не знает о возбуждении уголовного дела против сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы, которые работали с его уголовным делом, сообщил адвокат журналиста, представляющий "Правозащиту Открытки", Сергей Бадамшин.
Обновлено в 04:55
Хоккей

«Чикаго» обменял Анисимова в «Оттаву» на Зака Смита

Обновлено в 03:20
Происшествия

В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление

Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.
Обновлено в 01:18
Общество

Китайские туристы стали угрозой уникальному пляжу во Владивостоке

Обновлено в 02:17
Главное