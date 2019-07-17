Общество

В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузыРИА Новости 01:05

Роскачество разработало рекомендации по выбору арбуза, обращая внимание на продуктовые рынки и ярмарки в качестве места покупки, а также советуя постучать по арбузу и обратить внимание на корочку, которая не должна блестеть, говорится в сообщении организации.
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с чего всё началось

В Роскачестве раскрыли секрет выбора самого сладкого арбуза

«Роскачество» разработало рекомендации по выбору сладкого и зрелого арбуза. Для того чтобы выбрать сладкий и созревший арбуз, по нему нужно постучать. Важно, чтобы звук был не глухим и не звонким, а чем-то средним между ними, гулким и напоминающим вибрацию.
Известия01:00

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В Роскачестве объяснили, как правильно выбрать арбуз

URA.Ru01:38

В Роскачестве рассказали, как выбрать самый сладкий арбуз

РЕН ТВ01:11

В Роскачестве раскрыли секрет выбора самого сладкого арбуза

Известия01:00

В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать арбуз

iReactor01:00

В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший арбуз

Российская газета01:00

В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы

РИА Новости01:05

Три главных признака вкусного арбуза: рекомендации Роскачества

Комсомольская правда01:00
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Происшествия

В аэропорту Греции произошла потасовка с волгоградскими туристами

В аэропорту Греции в Салониках уже несколько часов не могут вылететь обратно российские туристы, большинство которых - волгоградцы.
Обновлено в 03:21
Происшествия

Самолет МЧС готовится к экстренной посадке в Жуковском

Обновлено в 01:49
Политика

Володин представил свои предложения об изменении Конституции

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в статье «Живая Конституция развития», опубликованной в «Парламентской газете», объяснил свое предложение изменить Конституцию.
Обновлено в 02:15
Политика

В Литве начали рассказывать правду о Грибаускайте

Информационное агентство BNS в первый рабочий день нового президента Литвы опубликовало материал о внешней политике предыдущего президента Дали Грибаускайте на основе воспоминаний работавших с ней людей.
Обновлено в 01:55
Культура

В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ

Заслуженный артист России Юрий Кузнецов экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге, сообщает Пятый канал.
Обновлено в 03:25
ЖКХ

В России может измениться схема оплаты за вывоз мусора

В России собираются изменить схему оплаты за вывоз мусора. На данный момент рассматривается новый способ расчёта стоимости.
Обновлено вчера в 08:05
Политика

Лавров заявил о попытках разжигать русофобские настроения в Грузии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность попытками радикально настроенных представителей грузинской политической элиты разжигать русофобские настроения.
Обновлено вчера в 17:29
Политика

Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17

Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 15:10
Культура

Алибасов побил участницу эфира «Пусть говорят» на Первом канале

Бари Алибасов, участвовавший в программе "Пусть говорят", набросился в начале эфира на свою подругу Лиану.
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия

Засекреченный свидетель дал показания на Шишкана

Засекреченный свидетель рассказал о причастности предполагаемого вора в законе Олега Шишканова к хищениям земель спецназначения в Чеховском районе Подмосковья.
Обновлено в 03:14
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия

Из лагеря в Крыму с отравлением госпитализированы 54 человека

Обновлено в 02:14
Происшествия

Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе

Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:17
Шоу-бизнес

Отрекшийся от престола малайзийский король развелся с «Мисс Москва»

Бывший король Малайзии Мухаммад V Келантан Султан развелся с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:21
Спорт

Загитова открыла бутылку ударом конька

Видео, на котором Загитова сбила крышку с бутылки ударом конька, появилось в Instagram фигуристки.
Обновлено в 02:50
Политика

NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве

Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Наука

Стартап Илона Маска показал «нити» для считывания информации из мозга

Разработчики представили гибкие «нити» для считывания информации из мозга и устройство для их автоматического вживления.
Обновлено в 03:24
Общество

Ливень в Благовещенске подтопил дома, больницы, детские сады

Большое количество осадков, выпавшее на город за несколько часов 16 и 17 июля, привело к подтоплению не только улиц, но и жилых домов, детских садов, больниц, других объектов социальной инфраструктуры, отмечается в сообщении администрации.
Обновлено в 02:42
Футбол

Краневиттер заявил, что хочет уйти из «Зенита»

Аргентинский полузащитник петербургского «Зенита» Матиас Краневиттер заявил, что хочет сменить клуб до конца летнего трансферного окна.
Обновлено вчера в 22:14
Армия и оружие

Новейшую малую подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами»

Новейшие неатомные подводные лодки типа "Пиранья" П-750Б с воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установкой (ВНЭУ) будут вооружены ракетами "Калибр", минами и торпедами, сообщил в интервью РИА Новости ведущий конструктор КБ "Малахит", автор проекта лодки Игорь Караваев.
Обновлено в 02:32
Финансы

Россия в мае сократила вложения в US Treasuries на $112 млн

Россия сократила вложения в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) в мае 2019 года на $112 млн по сравнению с апрелем.
Обновлено в 01:55
Политика

В администрации Зеленского заявили о соглашении по обмену пленными

Внешнеполитические советники глав государств, входящих в "нормандскую четверку", договорились об обмене пленными в течение месяца.
Обновлено вчера в 09:08
Финансы

Прибыль российских банков превысила 1 трлн рублей

«Прибыль (нетто) банковского сектора за первое полугодие 2019 г. составила 1005 млрд руб. против 634 млрд руб. в январе-июне 2018 года», — говорится в сообщении.
Обновлено в 03:23
Общество

В Москве за сутки выпало около 15% месячной нормы осадков

«Если в Москве за прошедшие сутки выпало 14 мм осадков, то в ближайшем Подмосковье к югу от столицы — местами до 26 мм, а это практически треть месячной нормы, если быть более точным — 28%», — отметил он.
Обновлено в 02:23
Финансы

Эксперт назвал самый плохой день для рубля

"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
Обновлено вчера в 21:00
Авто

Эксперты назвали самые ненадежные АКП

Обновлено в 02:00
Общество

Жительница Екатеринбурга через суд вернула полную стоимость Tesla

Обновлено в 02:46
Футбол

Гризманн сравнил Месси с Леброном Джеймсом

Обновлено в 01:50
Политика

Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Политика

В США предложили «назло Путину» отдать Украине турецкие F-35

Примерно 30 единиц истребителей пятого поколения F-35 Lightning II американского производства, изначально предназначенных для Турции, можно предложить уже существующим или потенциальным заказчикам, пишет Defense One.
Обновлено вчера в 17:34
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