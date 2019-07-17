Общество
В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузыРИА Новости 01:05
Роскачество разработало рекомендации по выбору арбуза, обращая внимание на продуктовые рынки и ярмарки в качестве места покупки, а также советуя постучать по арбузу и обратить внимание на корочку, которая не должна блестеть, говорится в сообщении организации.
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с чего всё началось
«Роскачество» разработало рекомендации по выбору сладкого и зрелого арбуза. Для того чтобы выбрать сладкий и созревший арбуз, по нему нужно постучать. Важно, чтобы звук был не глухим и не звонким, а чем-то средним между ними, гулким и напоминающим вибрацию.Известия01:00
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Роскачество разработало рекомендации по выбору безопасных и вкусных арбузов
Будущее России. Национальные проектывчера в 11:51
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Президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки и.о. губернатора Николаевской области Вячеслава Бони.
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«Рубин» хочет арендовать двух игроков «Спартака» и «Зенита»
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В сети опубликовано видео, на котором нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев играют в футбол.
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В ДТП на «Скандинавии» пострадали четыре человека
В среду, 17 июля, в двенадцатом часу дня на 99-м километре трассы «Скандинавия» произошла авария с участием BMW и «Лада Калина».
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Форвард сборной Швеции рассказал, почему решил перейти в «Краснодар»
Новичок «Краснодара» нападающий Маркус Берг рассказал, почему он принял решение отправиться в чемпионат России.
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Футбол
Игрок сборной Уругвая может перейти из ПСВ в московский «Спартак»
Гастон Перейро, играющий за голландский ПСВ из Эйндховена и сборную Уругвая, может в начале нынешнего сезона перейти в московский «Спартак».
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Иванишвили призвал нормализовать отношения России и Грузии
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Обновлено в 07:55
Общество
Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах
"Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".
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Политика
В деле о MH17 найдены новые свидетели
Обновлено в 06:33
Политика
Байден пошутил про соревнования по отжиманию с Трампом
Кандидат в президенты США Джо Байден в шутку заявил, что бросит главе государства Дональду Трампу вызов по отжиманиям от пола, если тот продолжит указывать на его преклонный возраст.
Обновлено вчера в 23:20
Космос
ФПИ летом начнет создание возвращаемой ступени ракеты-носителя
Аванпроект возвращаемой ступени "Крыло-СВ" был подготовлен и защищен в ФПИ 29 мая 2018 года.
Обновлено вчера в 20:02
Армия и оружие
Финляндия заподозрила Россию в нарушении воздушного пространства
«Российский государственный самолёт подозревается в нарушении воздушного пространства Финляндии в Финском заливе напротив города Порвоо утром 17 июля», – сообщается на сайте оборонного ведомства.
Обновлено в 07:24
Экономика
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Ранее, в мае, фонд сообщил, что "в последние три года рост ВВП [России] составлял в среднем 1,4% и прогнозируется сохранение подобных темпов роста и в 2019 году".
Обновлено в 04:18
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Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес
Меган Маркл пожаловалась Фарреллу на жизнь в королевской семье
Герцогиня Сассекская и жена принца Гарри Меган Маркл на лондонской премьере фильма "Король лев" рассказала поп-супезвезде Фарреллу Уильямсу о своей нелегкой жизни в королевской семье.
Обновлено вчера в 13:35
Кино
Гарри Стайлс может стать принцем Эриком в новой «Русалочке»
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия
Журналиста Голунова вызвали в Следственный комитет
Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого в июне обвиняли по делу о сбыте наркотиков, и его защитников вызвали в Следственный комитет.
Обновлено в 07:16
Технологии
Систему электронного голосования в Москве проверят на прочность
С 17 июля все желающие программисты и специалисты по информационной безопасности могут протестировать на устойчивость систему электронного голосования, которую применят на выборах в Мосгордуму 8 сентября.
Обновлено в 07:51
Политика
Найдены новые доказательства существования тайной тюрьмы в Мариуполе
ИА «Ореанда-Новости» Журналисты информационного агентства «РИА Новости» сообщили об обнаружении новых документальных доказательств существования тайной тюрьмы в аэропорту города Мариуполя (Украина).
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Садальский «состарил» и «омолодил» Татьяну Васильеву для фоточелленджа
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Обновлено в 07:53
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Путин поздравил Меркель с юбилеем
Обновлено в 04:33
Экономика
«Виктор Черномырдин» подорожал в 1,5 раза
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Алена Шишкова устроила сюрприз маме Тимати
Модель решила устроить матери Тимати сюрприз, нагрянув в гости неожиданно.
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Происшествия
Мексиканский суд признал россиянина Макеева виновным в убийстве
Суд в мексиканском штате Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве, сообщает в понедельник генеральная прокуратура штата.
Обновлено 15 июля в 14:35