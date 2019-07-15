Специалисты Роскачества совместно с экспертами по кибербезопасности из компании Group-IB подготовили рекомендации, как распознать телефонных мошенников. Эксперты предупреждают, что злоумышленники могут звонить якобы с целью предупредить о "мошеннической операции" с банковскими счетами.

В Роскачестве рассказали, как распознать телефонных мошенников

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