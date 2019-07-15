Общество

В Роскачестве рассказали, как распознать телефонных мошенниковТАСС 04:16

Специалисты Роскачества совместно с экспертами по кибербезопасности из компании Group-IB подготовили рекомендации, как распознать телефонных мошенников. Эксперты предупреждают, что злоумышленники могут звонить якобы с целью предупредить о "мошеннической операции" с банковскими счетами.
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В Роскачестве рассказали о признаках телефонного мошенничества

RT на русском04:52

Роскачество опубликовало инструкцию по выявлению телефонных мошенников

РБК04:17

Житель Магнитки поплатился за доверчивость крупной суммой

Жизнь района13 июля в 21:06

«Роскачество» рассказало о признаках телефонного мошенничества

Известия03:16

Как вычислить телефонного мошенника, рассказали эксперты

Газета.Ru03:11

Роскачество объяснило, как распознать телефонных мошенников

РИА Новости02:08

В Роскачестве рассказали, как распознать телефонных мошенников

ТАСС04:16
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Хоккей

Лукоянов: отпуск у «Ак Барса» затянулся, надоело отдыхать

Хоккеист казанского "Ак Барса" Артем Лукоянов заявил, что он рад началу тренировочных сборов команды, так как из-за раннего вылета в плей-офф КХЛ отпуск игроков получился затяжным.
Обновлено в 07:33
Происшествия

В столичном медцентре женщина умерла после массажа лица

В медицинском центре на Кастанаевской улице, что в Западном административном округе Москвы, найдена мертвая 30-летняя женщина.
Обновлено в 05:35
Технологии

Открыт электронный доступ к 450 тысячам диссертаций

Электронный доступ открыт в рамках нацпроекта «Культура».
Обновлено в 08:36
Экономика

Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года

Правительство продлило заморозку накопительной части пенсии до 2022 года включительно, следует из материалов Министерства труда и социальной защиты об основных характеристиках бюджета ПФР на 2020-2022 годы (есть в распоряжении РБК).
Обновлено в 10:11
Игры

Разработчик Cyberpunk 2077 рассказал, что в игре будет «техническая возможность» устроить резню в церкви

Квест-директор Cyberpunk 2077 Матеуш Томашкевич рассказал о подробностях игры.
Обновлено в 06:25
Происшествия

Кузнецова навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова еще раз навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии, привезла ей сладости, сообщается на сайте омбудсмена.
Обновлено в 03:44
Армия и оружие

Турчинов заявил о способности Украины «снести» Крымский мост за минуты

Обновлено в 09:13
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми

В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Политика

В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 и 18 июля проведут переговоры и примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 09:49
Политика

Ростовские власти проверят жалобы на «рев дракона» при углублении Дона

Глава Семикаракорска Ростовской области Александр Черненко заявил РИА Новости, что намерен выяснить, кто и в какое время проводит работы по углублению реки Дон, шум от которых местные жители называют "ревом дракона".
Обновлено в 09:22
Музыка

Представитель Казахстана победил на конкурсе «Славянский базар»

Представитель Казахстана – певец Адильхан Макин – одержал убедительную победу на конкурсе молодых исполнителей на фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске.
Обновлено в 05:51
Происшествия

Уголовное дело против Мазурова было возбуждено по заявлению Сбербанка

Дело против председателя совета директоров New Stream («Новый поток»), бывшего владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова связано с обращением Сбербанка, следует из сообщения кредитной организации.
Обновлено в 07:38
Политика

Группа граждан Грузии напала на азербайджанских пограничников

Группа граждан Грузии нарушила границу с Азербайджаном и совершила нападение на пограничный наряд.
Обновлено в 08:49
Политика

Соцсеть TikTok заявила о готовности локализовать данные россиян

"Представители компании ByteDance предоставили контактные данные для обработки запросов Роскомнадзора в режиме 24/7 и выразили готовность создать полноценное представительство в России, уполномоченное принимать юридически значимые решения по запросам российских органов власти", - говорится в сообщении.
Обновлено в 09:58
Кино

Фильм «Хищные птицы» был раскритикован Warner Bros

Недавно прошел тестовый показ фильма «Хищные птицы», создателем которого стала Кэти Ян.
Обновлено в 07:55
Музыка

В Парке Горького появилась пятиметровая скульптура Эда Ширана

Пятиметровую фигуру британского поп-музыканта Эда Ширана установили в Парке Горького. Об этом сообщает пресс-служба парка.
Обновлено в 09:27
Политика

Заседание по делу Вышинского перенесли на 19 июля

Подольский районный суд Киева перенес заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Обновлено в 09:24
Происшествия

СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43
Общество

Сын главы «Ростеха» запустил одежный бренд

ООО «Мир во всем мире», специализирующееся на производстве одежды и торговле текстилем, было зарегистрировано в феврале 2019-го, его владельцы в равных долях — сын главы «Ростеха» Сергей Сергеевич Чемезов и Шлоссер Тома Феодор Шарль Альбер Рафаэль.
Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес

Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро ждет второго ребенка

Три года назад Мэрилин Керро в очередной раз рассталась со своим возлюбленным Александром Шепсом.
Обновлено в 07:01
Политика

В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.
Обновлено в 03:16
Финансы

Рубль оценили по индексу бигмака

Принцип индекса следующий: в США бигмак стоит 5,74 доллара, в то время как в России его стоимость составляет 130 рублей (чуть более двух долларов).
Обновлено вчера в 06:00
Спорт

Сборная России победила представителей США в финале Лиги наций

Обновлено вчера в 23:14
Автоспорт

Экипаж Шибалова победил на девятом этапе ралли «Шелковый путь»

Напомним, накануне экипаж Антона Шибалова команды "КАМАЗ-мастер" занял первое место по итогам восьмого этапа ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков.
Обновлено в 02:48
Футбол

В «Ахмате» рассказали о том, когда Глушаков вернется в общую группу

Обновлено в 09:29
Происшествия

ФСБ ликвидировала ячейку ИГ в Ростовской области

Обновлено в 07:27
Общество

Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми парами

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что право однополым супругам усыновлять детей приведет к вырождению человечества.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Полиция не оштрафует Загитову за вождение без прав

Правоохранители Удмуртии прекратили расследование административного дела в отношении 17-летней олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой за управление автомобилем без прав из-за истечения срока давности нарушения, сообщили РИА Новости в МВД по республике.
Обновлено в 08:02
Политика

МИД РФ: Москва и Киев обсуждают обмен украинских моряков

Замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин подтвердил журналистам, что вопрос обмена задержанных в конце прошлого года в Керченском проливе украинских моряков обсуждается, однако отказался детализировать информацию.
Обновлено в 08:57
Общество

Черный список приемных родителей может появиться в России

В России предложили составить черный список приемных родителей, который лишит недобросовестных опекунов возможности усыновлять детей.
Обновлено в 03:31
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