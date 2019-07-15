Общество
В Роскачестве рассказали, как распознать телефонных мошенниковТАСС 04:16
Специалисты Роскачества совместно с экспертами по кибербезопасности из компании Group-IB подготовили рекомендации, как распознать телефонных мошенников. Эксперты предупреждают, что злоумышленники могут звонить якобы с целью предупредить о "мошеннической операции" с банковскими счетами.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 10:19, Ашберн
Хоккей
Лукоянов: отпуск у «Ак Барса» затянулся, надоело отдыхать
Хоккеист казанского "Ак Барса" Артем Лукоянов заявил, что он рад началу тренировочных сборов команды, так как из-за раннего вылета в плей-офф КХЛ отпуск игроков получился затяжным.
Обновлено в 07:33
Происшествия
В столичном медцентре женщина умерла после массажа лица
В медицинском центре на Кастанаевской улице, что в Западном административном округе Москвы, найдена мертвая 30-летняя женщина.
Обновлено в 05:35
Технологии
Открыт электронный доступ к 450 тысячам диссертаций
Электронный доступ открыт в рамках нацпроекта «Культура».
Обновлено в 08:36
Экономика
Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года
Правительство продлило заморозку накопительной части пенсии до 2022 года включительно, следует из материалов Министерства труда и социальной защиты об основных характеристиках бюджета ПФР на 2020-2022 годы (есть в распоряжении РБК).
Обновлено в 10:11
Игры
Разработчик Cyberpunk 2077 рассказал, что в игре будет «техническая возможность» устроить резню в церкви
Квест-директор Cyberpunk 2077 Матеуш Томашкевич рассказал о подробностях игры.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Кузнецова навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова еще раз навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии, привезла ей сладости, сообщается на сайте омбудсмена.
Обновлено в 03:44
Армия и оружие
Турчинов заявил о способности Украины «снести» Крымский мост за минуты
Обновлено в 09:13
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Лукашенко
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 и 18 июля проведут переговоры и примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 09:49
Политика
Ростовские власти проверят жалобы на «рев дракона» при углублении Дона
Глава Семикаракорска Ростовской области Александр Черненко заявил РИА Новости, что намерен выяснить, кто и в какое время проводит работы по углублению реки Дон, шум от которых местные жители называют "ревом дракона".
Обновлено в 09:22
Музыка
Представитель Казахстана победил на конкурсе «Славянский базар»
Представитель Казахстана – певец Адильхан Макин – одержал убедительную победу на конкурсе молодых исполнителей на фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Уголовное дело против Мазурова было возбуждено по заявлению Сбербанка
Дело против председателя совета директоров New Stream («Новый поток»), бывшего владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова связано с обращением Сбербанка, следует из сообщения кредитной организации.
Обновлено в 07:38
Политика
Группа граждан Грузии напала на азербайджанских пограничников
Группа граждан Грузии нарушила границу с Азербайджаном и совершила нападение на пограничный наряд.
Обновлено в 08:49
Политика
Соцсеть TikTok заявила о готовности локализовать данные россиян
"Представители компании ByteDance предоставили контактные данные для обработки запросов Роскомнадзора в режиме 24/7 и выразили готовность создать полноценное представительство в России, уполномоченное принимать юридически значимые решения по запросам российских органов власти", - говорится в сообщении.
Обновлено в 09:58
Кино
Фильм «Хищные птицы» был раскритикован Warner Bros
Недавно прошел тестовый показ фильма «Хищные птицы», создателем которого стала Кэти Ян.
Обновлено в 07:55
Музыка
В Парке Горького появилась пятиметровая скульптура Эда Ширана
Пятиметровую фигуру британского поп-музыканта Эда Ширана установили в Парке Горького. Об этом сообщает пресс-служба парка.
Обновлено в 09:27
Политика
Заседание по делу Вышинского перенесли на 19 июля
Подольский районный суд Киева перенес заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Обновлено в 09:24
Происшествия
СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43
Общество
Сын главы «Ростеха» запустил одежный бренд
ООО «Мир во всем мире», специализирующееся на производстве одежды и торговле текстилем, было зарегистрировано в феврале 2019-го, его владельцы в равных долях — сын главы «Ростеха» Сергей Сергеевич Чемезов и Шлоссер Тома Феодор Шарль Альбер Рафаэль.
Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес
Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро ждет второго ребенка
Три года назад Мэрилин Керро в очередной раз рассталась со своим возлюбленным Александром Шепсом.
Обновлено в 07:01
Политика
В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.
Обновлено в 03:16
Финансы
Рубль оценили по индексу бигмака
Принцип индекса следующий: в США бигмак стоит 5,74 доллара, в то время как в России его стоимость составляет 130 рублей (чуть более двух долларов).
Обновлено вчера в 06:00
Спорт
Сборная России победила представителей США в финале Лиги наций
Обновлено вчера в 23:14
Автоспорт
Экипаж Шибалова победил на девятом этапе ралли «Шелковый путь»
Напомним, накануне экипаж Антона Шибалова команды "КАМАЗ-мастер" занял первое место по итогам восьмого этапа ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков.
Обновлено в 02:48
Происшествия
ФСБ ликвидировала ячейку ИГ в Ростовской области
Обновлено в 07:27
Общество
Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми парами
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что право однополым супругам усыновлять детей приведет к вырождению человечества.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Полиция не оштрафует Загитову за вождение без прав
Правоохранители Удмуртии прекратили расследование административного дела в отношении 17-летней олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой за управление автомобилем без прав из-за истечения срока давности нарушения, сообщили РИА Новости в МВД по республике.
Обновлено в 08:02
Политика
МИД РФ: Москва и Киев обсуждают обмен украинских моряков
Замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин подтвердил журналистам, что вопрос обмена задержанных в конце прошлого года в Керченском проливе украинских моряков обсуждается, однако отказался детализировать информацию.
Обновлено в 08:57
Общество
Черный список приемных родителей может появиться в России
В России предложили составить черный список приемных родителей, который лишит недобросовестных опекунов возможности усыновлять детей.
Обновлено в 03:31