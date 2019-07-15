Общество
В Роскачестве рассказали, как распознать телефонных мошенниковТАСС 04:16
Специалисты Роскачества совместно с экспертами по кибербезопасности из компании Group-IB подготовили рекомендации, как распознать телефонных мошенников. Эксперты предупреждают, что злоумышленники могут звонить якобы с целью предупредить о "мошеннической операции" с банковскими счетами.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 07:12, Вашингтон
Политика
Глава NASA объяснил причины отсутствия американцев на Марсе и Луне
Брайденстайн рассказал, что в 1990-х и 2000-х годах NASA уже предпринимало попытки вернуться на Луну и высадиться на Марсе, однако эти программы были слишком долгими и дорогими.
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия
Нашлись желающие удочерить пережившую пытки девочку из Ингушетии
Девочку доставили в больницу Назрани 4 июля с множественными ушибами, травмами, следами от ожогов и укусов и позднее перевезли на лечение в Москву.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Нефтяник Дмитрий Мазуров задержан по подозрению в хищении
В минувшую субботу в столичном аэропорту Шереметьево по подозрению в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на общую сумму более 3 миллиардов долларов задержан бывший владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода, основатель и председатель Совета директоров группы компаний "Новый поток" Дмитрий Мазуров.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия
Двоих объявленных в розыск украинцев задержали на границе с Крымом
Двое граждан Украины, объявленных в федеральный и межгосударственный розыск, задержаны при въезде в Крым на российско-украинском участке госграницы.
Обновлено в 04:36
Политика
Мосгоризбирком отказал в регистрации девяти кандидатам в Мосгордуму
Мосгоризбирком по итогам проверки протоколов сбора подписей отказал девяти людям в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы, сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 03:21
Авто
Hyundai Tucson получит новый двигатель
Атмосферный 2-литровый бензиновый агрегат мощностью 150 л.с. может оснащаться механической коробкой или классическим автоматом.
Обновлено в 03:45
Здоровье
Завтра, 16 июля, пожилых людей научат правильно кушать
Организаторы «телефона здоровья», Архангельский центр медицинской профилактики, считают, что правильное питание, скоординированное с возрастными изменениями организма – замедлением метаболизма, гиподинамией, склонностью к набору веса, проблемами со здоровьем, – способно улучшить качество жизни пожилых людей.
Обновлено в 05:47
Политика
Опубликована тайная переписка грузинских дипломатов о связях Москвы и Тбилиси
Грузинский дипломат в 2017 году предупреждала правительство страны о связях члена правящей партии «Грузинская мечта» Закарии Куцнашвили, российского парламентария Сергея Гаврилова и Ассамблеи православных депутатов.
Обновлено в 06:02
Экономика
В России расширят эксперимент по снятию наличных в кассах магазинов
Крупнейшие российские банки намерены расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт.
Обновлено вчера в 19:55
Политика
Кремль высказал надежду на освобождение Вышинского
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в понедельник, что в Кремле внимательно следят за судебным процессом в Украине по делу журналиста Кирилла Вышинского, имеющего российского гражданство.
Обновлено в 06:11
Музыка
Тереза Мэй вновь станцевала под «Аббу»
Мэй ритмично двигала руками и даже местами подпевала.
Обновлено в 04:41
Экономика
100 рублей за доллар: эксперты сказали, когда ждать
Некоторые эксперты полагают, что российская нацвалюта под таким давлением может обвалиться до отметки в 100 рублей за доллар и даже ниже, пишет РИА «Новости».
Обновлено в 05:40
Происшествия
Руководителя спецподразделения ФСБ «Альфа» уволили
Начальник спецподразделения ФСБ РФ "Альфа" Валерий Канакин был уволен c должности некоторое время назад, сообщил "Интерфаксу" почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
Обновлено в 06:26
Космос
У космонавтов на МКС возникли проблемы со спортом
Обновлено вчера в 01:15
Теннис
Джокович рассказал, какова на вкус трава Уимблдона
Обновлено в 05:24
Происшествия
Следователи задержали водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса
Следователи после крупной аварии с автобусом в Башкирии, в которой погибли шесть человек, задержали водителя, который управлял транспортом, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
Обновлено в 06:48
Авто
В России продажи Datsun в июне выросли на 68%
Обновлено в 03:12
Происшествия
В Подмосковье задержали криминального авторитета
В Московской области по делу об убийстве депутата задержали криминального авторитета, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 04:36
Экономика
Сечин попросил у Путина 2,6 трлн рублей налоговых льгот для Арктики
"Роснефть" с партнерами готова вложить от 5 до 8,5 триллиона рублей в освоение месторождений Арктики и строительство сопутствующей инфраструктуры, но взамен просит налоговые льготы в 2,6 триллиона рублей.
Обновлено в 02:34
Армия и оружие
В Турцию прибыл восьмой самолет с С-400
В Анкару прибыл восьмой самолет с новой партией имущества из состава российских зенитных ракетных систем С-400.
Обновлено в 03:18
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S11 может оказаться с раздвижным корпусом
На фотографиях видно, что смартфон будет оснащен раздвижным корпусом и гибким дисплеем.
Обновлено в 06:10
Происшествия
В Ростовской области ликвидирована ячейка ИГ
Обновлено в 05:57
Происшествия
В Москве по делу о госизмене арестовали сотрудника ЦНИИмаш
Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова по делу о государственной измене, сообщили 15 июля в пресс-службе суда.
Обновлено в 06:07
Экономика
Экономика Китая недосчиталась роста
Ослаблению экономики способствовало в первую очередь замедление экспорта (за первое полугодие он вырос всего на 0,1% в годовом исчислении), а также сокращение роста жилищного строительства до 4,1% против почти 20% роста, отмечавшегося в последние годы.
Обновлено в 05:48
Происшествия
В Анталье за два месяца умерли 13 украинцев
В туристической Анталье на юге Турции за два месяца умерли 13 украинцев, сообщает издание Twnews.com 15 июля 2019 года.
Обновлено в 05:04
Кино
Тестовый показ «Хищных птиц» провалился
Обновлено в 04:47
Политика
В Киеве рассказали о методах подготовки Зеленского к встрече с Путиным
Журналист украинского телеканала NewsOne Руслан Коцаба 14 июля в интервью изданию «ПолитНавигатор» рассказал о методах подготовки политического лидера страны Владимира Зеленского к встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 17:50