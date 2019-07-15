Специалисты Роскачества совместно с экспертами по кибербезопасности из компании Group-IB подготовили рекомендации, как распознать телефонных мошенников. Эксперты предупреждают, что злоумышленники могут звонить якобы с целью предупредить о "мошеннической операции" с банковскими счетами.

В Роскачестве рассказали, как распознать телефонных мошенников

Происшествия Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию правой руки Врачи готовят семилетнюю Аишу Ажигову, которую доставили со множественными травмами в Москву из Ингушетии, к операции по экономной ампутации омертвевших тканей правой руки.

Экономика Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года Минтруд предлагает продлить заморозку накопительной части пенсии еще на один год.

Политика Группа граждан Грузии напала на азербайджанских пограничников Группа граждан Грузии нарушила границу с Азербайджаном и совершила нападение на пограничный наряд.

Происшествия Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.

Политика В Газпроме рассказали о ходе строительства Северного потока-2 В рамках реализации проекта «Северный поток-2» немецкая сторона уже приступила к строительству приемного терминала.

Энергетика «Нафтогаз» снизит цену на газ для населения на 11,7% «Нафтогаз» в июле снизит цену на природный газ для населения Украины на 11,7% (648 гривен, или $25) по сравнению с июньской ценой.

Происшествия Двое детей погибли при купании на реке Лене Двое детей погибли во время купания в реке Лене недалеко от Якутска, четверо взрослых пропали без вести.

Политика Трамп ответил на критику из-за слов в адрес представительниц конгресса Президент США Дональд Трамп ответил на критику членов Демократической партии, обрушившихся на американского лидера за его высказывания в адрес представительниц партии из конгресса, которые являются выходцами из других стран.

Авто Новая Mazda3 представлена в России официально Российское представительство Mazda озвучило цены и комплектации нового поколения Mazda3.

Происшествия СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.

Происшествия В Москве по делу о госизмене арестовали сотрудника ЦНИИмаш Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова по делу о государственной измене, сообщили 15 июля в пресс-службе суда.

Политика Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков Очередное заседание суда по делу Вышинского проходило через четыре дня после телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, в ходе которого, как отмечали в Кремле, было заявлено о продолжении работы на экспертном уровне по всем удерживаемым лицам.

Авто В России взлетели цены на машины Цены на автомобили в России с начала года выросли на 10 процентов, несмотря на то, что авторынок в целом упал.

Экономика В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.

Хоккей Московский ХК «Динамо» подписал контракт с защитником Бойковым Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" (Москва) подписал соглашение с российским защитником Сергеем Бойковым.

Кино Студия Warner осталась недовольна «Хищными птицами» По информации редактора сайта ScreenRant Стивена М. Колбера, внутри студии Warner зарождается неуверенность относительно фильма «Хищные птицы» с Марго Робби в главной роли.

Гаджеты Новый Samsung Galaxy S11 может получить раздвижной корпус Выполненный в корпусе необычного форм-фактора смартфон, описанный в новом патенте южнокорейской корпорации Samsung, может стать основой для грядущего флагманского Galaxy S11.

Политика Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить герб России со свастикой Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на гербе России.

Хоккей «Нефтехимик» вернул защитника, с которым расторг контракт в апреле Контракт с 28-летним хоккеистом рассчитан на один сезон. Отметим, что в апреле стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Происшествия Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.

Религия В Москве к мощам святых Петра и Февронии выстроилась огромная очередь В столицу из Мурома привезли мощи муромских святых Петра и Февронии, святыни будут находиться в храме Христа Спасителя до 21 июля.

Происшествия «Сбербанк» признали потерпевшим по делу бизнесмена Мазурова ПАО "Сбербанк" признано потерпевшей стороной по делу в отношении предпринимателя Дмитрий Мазурова.