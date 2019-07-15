Происшествия

В Роскачестве рассказали, как распознать телефонных мошенниковТАСС 04:16

Специалисты Роскачества совместно с экспертами по кибербезопасности из компании Group-IB подготовили рекомендации, как распознать телефонных мошенников. Эксперты предупреждают, что злоумышленники могут звонить якобы с целью предупредить о "мошеннической операции" с банковскими счетами.
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В Роскачестве рассказали о признаках телефонного мошенничества

RT на русском04:52

Роскачество объяснило, как распознать телефонных мошенников

РИА Новости02:08

В Роскачестве рассказали, как распознать телефонных мошенников

ТАСС04:16

«Роскачество» рассказало о признаках телефонного мошенничества

Известия03:16

Как вычислить телефонного мошенника, рассказали эксперты

Газета.Ru03:11

Роскачество опубликовало инструкцию по выявлению телефонных мошенников

РБК04:17

Житель Магнитки поплатился за доверчивость крупной суммой

Жизнь района13 июля в 21:06
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 11:53, Вашингтон
Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию правой руки

Врачи готовят семилетнюю Аишу Ажигову, которую доставили со множественными травмами в Москву из Ингушетии, к операции по экономной ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 11:41
Армия и оружие

В Госдуме напомнили Турчинову о глубоко эшелонированной ПВО Крыма

Обновлено в 10:59
Экономика

Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года

Минтруд предлагает продлить заморозку накопительной части пенсии еще на один год.
Обновлено в 10:11
Политика

Группа граждан Грузии напала на азербайджанских пограничников

Группа граждан Грузии нарушила границу с Азербайджаном и совершила нападение на пограничный наряд.
Обновлено в 08:49
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми

В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Политика

В Газпроме рассказали о ходе строительства Северного потока-2

В рамках реализации проекта «Северный поток-2» немецкая сторона уже приступила к строительству приемного терминала.
Обновлено в 09:18
Общество

Красноярцы смогут увидеть лунное затмение

Обновлено в 05:13
Энергетика

«Нафтогаз» снизит цену на газ для населения на 11,7%

«Нафтогаз» в июле снизит цену на природный газ для населения Украины на 11,7% (648 гривен, или $25) по сравнению с июньской ценой.
Обновлено в 06:20
Спорт

Сборная России победила представителей США в финале Лиги наций

Обновлено вчера в 23:14
Происшествия

Двое детей погибли при купании на реке Лене

Двое детей погибли во время купания в реке Лене недалеко от Якутска, четверо взрослых пропали без вести.
Обновлено в 09:21
Политика

Трамп ответил на критику из-за слов в адрес представительниц конгресса

Президент США Дональд Трамп ответил на критику членов Демократической партии, обрушившихся на американского лидера за его высказывания в адрес представительниц партии из конгресса, которые являются выходцами из других стран.
Обновлено в 08:50
Происшествия

В московской клинике женщина умерла во время массажа лица

Обновлено в 05:27
Авто

Новая Mazda3 представлена в России официально

Российское представительство Mazda озвучило цены и комплектации нового поколения Mazda3.
Обновлено вчера в 16:04
Происшествия

СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43
Происшествия

В Москве по делу о госизмене арестовали сотрудника ЦНИИмаш

Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова по делу о государственной измене, сообщили 15 июля в пресс-службе суда.
Обновлено в 06:07
Политика

Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков

Очередное заседание суда по делу Вышинского проходило через четыре дня после телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, в ходе которого, как отмечали в Кремле, было заявлено о продолжении работы на экспертном уровне по всем удерживаемым лицам.
Обновлено в 10:16
Авто

В России взлетели цены на машины

Цены на автомобили в России с начала года выросли на 10 процентов, несмотря на то, что авторынок в целом упал.
Обновлено в 03:40
Экономика

В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов

В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено вчера в 17:14
Авто

Названы 10 самых популярных авто с пробегом до 100 000 км

Обновлено в 04:59
Общество

Первая российская мощная газовая турбина заработала

Обновлено в 10:34
Хоккей

Московский ХК «Динамо» подписал контракт с защитником Бойковым

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" (Москва) подписал соглашение с российским защитником Сергеем Бойковым.
Обновлено в 11:15
Кино

Студия Warner осталась недовольна «Хищными птицами»

По информации редактора сайта ScreenRant Стивена М. Колбера, внутри студии Warner зарождается неуверенность относительно фильма «Хищные птицы» с Марго Робби в главной роли.
Обновлено в 07:57
Гаджеты

Новый Samsung Galaxy S11 может получить раздвижной корпус

Выполненный в корпусе необычного форм-фактора смартфон, описанный в новом патенте южнокорейской корпорации Samsung, может стать основой для грядущего флагманского Galaxy S11.
Обновлено в 05:33
Политика

Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить герб России со свастикой

Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на гербе России.
Обновлено в 11:33
Хоккей

«Нефтехимик» вернул защитника, с которым расторг контракт в апреле

Контракт с 28-летним хоккеистом рассчитан на один сезон. Отметим, что в апреле стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
Обновлено в 11:20
Происшествия

Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников

Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Религия

В Москве к мощам святых Петра и Февронии выстроилась огромная очередь

В столицу из Мурома привезли мощи муромских святых Петра и Февронии, святыни будут находиться в храме Христа Спасителя до 21 июля.
Обновлено в 09:22
Происшествия

«Сбербанк» признали потерпевшим по делу бизнесмена Мазурова

ПАО "Сбербанк" признано потерпевшей стороной по делу в отношении предпринимателя Дмитрий Мазурова.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие

Эрдоган заявил о планах Турции по производству систем ПВО с Россией

Обновлено в 11:21
Политика

Заседание по делу Кирилла Вышинского перенесли на 19 июля

Подольский районный суд Киева принял решение перенести заседание по делу главы портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Обновлено в 09:38
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