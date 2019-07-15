Происшествия
В Роскачестве рассказали, как распознать телефонных мошенниковТАСС 04:16
Специалисты Роскачества совместно с экспертами по кибербезопасности из компании Group-IB подготовили рекомендации, как распознать телефонных мошенников. Эксперты предупреждают, что злоумышленники могут звонить якобы с целью предупредить о "мошеннической операции" с банковскими счетами.
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Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию правой руки
Врачи готовят семилетнюю Аишу Ажигову, которую доставили со множественными травмами в Москву из Ингушетии, к операции по экономной ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 11:41
Экономика
Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года
Минтруд предлагает продлить заморозку накопительной части пенсии еще на один год.
Обновлено в 10:11
Политика
Группа граждан Грузии напала на азербайджанских пограничников
Группа граждан Грузии нарушила границу с Азербайджаном и совершила нападение на пограничный наряд.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
В Газпроме рассказали о ходе строительства Северного потока-2
В рамках реализации проекта «Северный поток-2» немецкая сторона уже приступила к строительству приемного терминала.
Обновлено в 09:18
Общество
Красноярцы смогут увидеть лунное затмение
Обновлено в 05:13
Энергетика
«Нафтогаз» снизит цену на газ для населения на 11,7%
«Нафтогаз» в июле снизит цену на природный газ для населения Украины на 11,7% (648 гривен, или $25) по сравнению с июньской ценой.
Обновлено в 06:20
Спорт
Сборная России победила представителей США в финале Лиги наций
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
Двое детей погибли при купании на реке Лене
Двое детей погибли во время купания в реке Лене недалеко от Якутска, четверо взрослых пропали без вести.
Обновлено в 09:21
Политика
Трамп ответил на критику из-за слов в адрес представительниц конгресса
Президент США Дональд Трамп ответил на критику членов Демократической партии, обрушившихся на американского лидера за его высказывания в адрес представительниц партии из конгресса, которые являются выходцами из других стран.
Обновлено в 08:50
Авто
Новая Mazda3 представлена в России официально
Российское представительство Mazda озвучило цены и комплектации нового поколения Mazda3.
Обновлено вчера в 16:04
Происшествия
СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43
Происшествия
В Москве по делу о госизмене арестовали сотрудника ЦНИИмаш
Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова по делу о государственной измене, сообщили 15 июля в пресс-службе суда.
Обновлено в 06:07
Политика
Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков
Очередное заседание суда по делу Вышинского проходило через четыре дня после телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, в ходе которого, как отмечали в Кремле, было заявлено о продолжении работы на экспертном уровне по всем удерживаемым лицам.
Обновлено в 10:16
Авто
В России взлетели цены на машины
Цены на автомобили в России с начала года выросли на 10 процентов, несмотря на то, что авторынок в целом упал.
Обновлено в 03:40
Экономика
В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов
В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено вчера в 17:14
Авто
Названы 10 самых популярных авто с пробегом до 100 000 км
Обновлено в 04:59
Общество
Первая российская мощная газовая турбина заработала
Обновлено в 10:34
Хоккей
Московский ХК «Динамо» подписал контракт с защитником Бойковым
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" (Москва) подписал соглашение с российским защитником Сергеем Бойковым.
Обновлено в 11:15
Кино
Студия Warner осталась недовольна «Хищными птицами»
По информации редактора сайта ScreenRant Стивена М. Колбера, внутри студии Warner зарождается неуверенность относительно фильма «Хищные птицы» с Марго Робби в главной роли.
Обновлено в 07:57
Гаджеты
Новый Samsung Galaxy S11 может получить раздвижной корпус
Выполненный в корпусе необычного форм-фактора смартфон, описанный в новом патенте южнокорейской корпорации Samsung, может стать основой для грядущего флагманского Galaxy S11.
Обновлено в 05:33
Политика
Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить герб России со свастикой
Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на гербе России.
Обновлено в 11:33
Хоккей
«Нефтехимик» вернул защитника, с которым расторг контракт в апреле
Контракт с 28-летним хоккеистом рассчитан на один сезон. Отметим, что в апреле стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников
Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Религия
В Москве к мощам святых Петра и Февронии выстроилась огромная очередь
В столицу из Мурома привезли мощи муромских святых Петра и Февронии, святыни будут находиться в храме Христа Спасителя до 21 июля.
Обновлено в 09:22
Происшествия
«Сбербанк» признали потерпевшим по делу бизнесмена Мазурова
ПАО "Сбербанк" признано потерпевшей стороной по делу в отношении предпринимателя Дмитрий Мазурова.
Обновлено в 09:35
Политика
Заседание по делу Кирилла Вышинского перенесли на 19 июля
Подольский районный суд Киева принял решение перенести заседание по делу главы портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Обновлено в 09:38