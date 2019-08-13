Общество
В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать вареную колбасуТАСС 01:00
В Роскачестве рассказали, как правильно определить изготовленную по ГОСТу натуральную колбасу. Согласно сообщению ведомства, рекомендации экспертов помогут выбрать настоящую вареную колбасу, разобраться какие Е-добавки допускает ГОСТ, и какая информация обязательно должна быть указана в маркировке.
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Роскачество рассказало, как по этикетке выбрать вкусную вареную колбасу: пять важных моментов
Комсомольская правда01:00
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 03:16, Вашингтон
Общество
Минпросвещения решило не вводить ЕГЭ для выпускников колледжей
В Минпросвещения решили не вводить ЕГЭ для выпускников колледжей и техникумов из-за его нецелесообразности, сообщила глава министерства Ольга Васильева.
Обновлено вчера в 13:02
Происшествия
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке
Вертолет Ми-8 с туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке. Пострадал один человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 02:21
Армия и оружие
Турция ожидает от России поставки второй батареи С-400
Обновлено вчера в 05:53
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве
Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения в особо тяжких преступлениях, в том числе убийстве, сообщил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.
Обновлено в 02:35
Теннис
Мария Шарапова успешно начала выступление в Цинциннати
Обновлено в 00:30
Политика
Вернуть Днепр: власти Крыма предъявили Киеву жесткое требование
Постпред республики при президенте России Георгий Мурадов подчеркнул, что истоки Днепра находятся на российской территории.
Обновлено в 01:31
Происшествия
В Москве задержали активного участника несогласованных акций
Общественный активист Константин Котов задержан в Москве за неоднократное участие в несанкционированных мероприятиях, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по столице.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы
Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.
Обновлено вчера в 15:35
Политика
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Армия и оружие
Норвежские F-16 сопроводили российские бомбардировщики Ту-95МС
На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали норвежские истребители F-16.
Обновлено вчера в 12:31
Общество
Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
Обновлено вчера в 16:04
Политика
В США вступил в силу запрет на закупку оборудования Huawei и ZTE
Запрет на закупку и использование оборудования китайских компаний Huawei и ZTE вступил в силу в Соединенных Штатах с 13 августа, сообщает пресс-служба Федерального реестра США.
Обновлено вчера в 19:42
Политика
Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа
Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено вчера в 16:08
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Общество
Тайфун «Кроса» может спровоцировать наводнение в Приморье
Мощный тайфун "Кроса", который окажет влияние на погоду в Приморском крае, пройдет над акваторией Японского моря 16-17 августа.
Обновлено вчера в 21:17
Политика
Economist: Россия стала самой упоминаемой страной в Twitter Трампа
Тройку самых упоминаемых стран замкнул Китай.
Обновлено в 03:03
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Обновлено 11 августа в 22:31
Происшествия
В Сиднее вооруженный мачете мужчина попытался напасть на людей
Женщина получила ранения в результате нападения во вторник мужчины с мачете на прохожих в центре Сиднея.
Обновлено в 01:29
Общество
Профсоюзы России предложили сократить рабочую неделю
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней.
Обновлено вчера в 11:37
Здоровье
Составлен рейтинг регионов России по заболеваемости вирусным гепатитом
Минздрав представил данные о заболеваемости вирусным гепатитом в России, на основе которых RT составил рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов с этим заболеванием.
Обновлено в 00:00
Экономика
Верховный суд встал на сторону ипотечников
В Башкирии произошла история, значение которой, вероятно, на себе смогут почувствовать все, у кого есть ипотечный кредит.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
В Петербурге несовершеннолетняя забеременела от насильника
В Петербурге накануне, 12 августа, в одну из детских поликлиник обратилась несовершеннолетняя.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в мечети в Норвегии не признаёт вину
Подозреваемый в стрельбе в мечети в пригороде Осло не признаёт свою вину.
Обновлено вчера в 04:36
Наука
Ученые предупредили об угрозе распространения опасной инфекции
Исследователи из британского Института Сангера в Хинкстоне выяснили, какие новые эпидемии могут быть опасны для человечества.
Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова на 9 месяце беременности прокатилась на гидроцикле
Вчера девушка, которая находится на девятом месяце беременности, с ветерком прокатилась на водном мотоцикле, чем вызвала бурю негодования среди фолловеров, ведь подобный вид развлечений несет угрозу малышу.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Российский альпинист сорвался при восхождении на Эльбрус
Сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России отправились на помощь альпинисту, сорвавшемуся на склоне Эльбруса при восхождении, сообщил ТАСС во вторник замначальника отряда Альберт Хаджиев.
Обновлено в 02:15
Общество
ВНИИ Минтруда определил наиболее востребованные профессии
Как отмечает РИА "Новости" со ссылкой на презентацию института, в этом году наиболее востребованными профессиями в России стали повар, продавец-кассир, педагог профессионального обучения и юрист.
Обновлено в 02:40
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено вчера в 10:35
Происшествия
Футболист Алдонин подал иск против МВД на 47 млн рублей
Обновлено вчера в 05:40