Здоровье
В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать напитки в жаруРоссийская газета 01:00
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 04:04, Вашингтон
Наука
Ученые назвали продукт, препятствующий раку кишечника у мужчин
Ученые зафиксировали, что употреблявшие йогурты мужчины имели на 26% более низкий риск развития злокачественных опухолей по сравнению с теми, кто не ел молочный продукт.
Обновлено в 01:07
Происшествия
Во Владивостоке локализовали пожар в пятиэтажке
Пожарные остановили распространение огня на крыше пятиэтажки во Владивостоке на площади 300 "квадратов", пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Приморскому краю.
Обновлено в 02:32
Общество
Ресторан Матильды Шнуровой оказался в списке лучших в мире
Бизнес-леди уже поблагодарила за это бывшего мужа Ресторан "Кококо", владелицей которого является бывшая супруга лидера группировки "Ленинград" Матильда Шнурова, попал в список лучших ресторанов мира.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие
Крупнейший корабль ТОФ впервые пройдет в морском параде в День ВМФ
Самый крупный надводный корабль Тихоокеанского флота — корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов» — впервые примет участие в морском параде в честь Дня Военно-Морского Флота во Владивостоке, сообщает пресс-служба ТОФ.
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия
В ДТП с автобусом на Кубани пострадали 17 человек
По меньшей мере 17 человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с фурой в Краснодарском крае.
Обновлено в 02:33
Кино
Стартовали съемки приквела «Игры престолов»
Обновлено в 02:51
Общество
В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор
Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено вчера в 02:12
Происшествия
В семи субъектах России прошли обыски по делу о финансировании ИГ
Масштабные обыски по делу о финансировании «Исламского государства»* прошли в России, задержаны два человека.
Обновлено в 03:36
Хоккей
Утверждён план предсезонной подготовки «Салавата Юлаева»
Обновлено в 03:00
Наука
Российские археологи раскрыли новые тайны древнего города Иерихона
Новая тайна древнего Иерихона раскрыта российскими археологами.
Обновлено 17 июня в 23:37
Авто
В России реальные продажи машин в мае упали на 18%
Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Экономика
Импорт молока в Россию достиг пятилетнего максимума
Импорт молочных продуктов в Россию в январе-апреле 2019 года достиг 2,25 миллиона тонн, что на 23 процента выше аналогичного периода прошлого года.
Обновлено в 03:57
Шоу-бизнес
Муж Екатерины Климовой закрутил роман со звездой «Улетного экипажа»
Муж Екатерины Климовой закрутил роман со звездой "Улетного экипажа" 28-летняя Катрин Асси заставила Гелу Месхи напрочь забыть о семейных проблемах.
Обновлено в 00:41
Авто
BMW отзывает более полумиллиона немолодых машин по всем миру
BMW отзывает 560 тысяч своих автомобилей 5 и 6 серий из-за возможных проблем с коррозией электропроводки.
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия
Авторов видео катастрофы SSJ-100 наказали
Авторы видео катастрофы самолета SSJ-100 «Аэрофлота» в Шереметьево 5 мая были наказаны.
Обновлено в 00:38
Армия и оружие
Жертвами войны в Йемене стало 91600 человек
С начала войны в Йемене в этой стране погибли 91600 человек, говорится в докладе Проекта по оценке последствий вооруженных конфликтов (ACLED).
Обновлено в 03:39
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено вчера в 12:18
Происшествия
Все прибывшие из Чемодановки цыгане покинули Волгоград
В Волгограде не осталось цыганских семей, которые прибыли сюда после конфликта в Пензенской области.
Обновлено в 02:03
Экономика
Модернизация аэропорта «Домодедово» снизила его пропускную способность
Проект по модернизации аэропорта «Домодедово», реализуемый Росавиацией, не был завершен в установленный срок и привел к падению пропускной способности воздушной гавани.
Обновлено в 02:41
Общество
Жители РФ заявили об излишней дороговизне выпускных балов
Большинство жителей России, окончивших школу более 15 лет назад заявили, что сейчас выпускные балы более роскошные и дорогостоящие (83%).
Обновлено в 03:38
Гаджеты
Xiaomi представила первые смарт-телевизоры в России
Компания Xiaomi впервые презентовала смарт-телевизоры в России, пишет ФАН.
Обновлено 17 июня в 22:32
Экономика
В России вырос объем безналичных покупок товаров для детей
Объем безналичных покупок велосипедов, самокатов и детской воды вырос за пять месяцев года на 42%, говорится в исследовании крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Обновлено в 02:54
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варна в Москву.
Обновлено в 02:41
Гаджеты
Анонс Samsung Galaxy Note 10 состоится 7 августа
Сегодня стало известно, что флагманский смартфон Samsung Galaxy Note 10 могут представить публике 7 августа.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес
Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
Обновлено в 00:58
Авто
В семействе BMW восьмой серии появилось Gran Coupe
Gran Coupe оказалось всего на 70 кг тяжелее обычного купе.
Обновлено в 02:04
Общество
Выпускники только одной школы сдали физику на 100 баллов
На экзамене по физике высокие баллы, больше 80, получили 171 выпускник. При этом в этом году сдавали его практически 1650 школьников.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия
Во Владивостоке джип сорвался с высокой сопки
Водитель-экстремал решил покататься на своем джипе по сопке Холодильник – однако не рассчитал своих сил.
Обновлено в 03:13