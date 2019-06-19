В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать напитки в жаруРоссийская газета 01:00

Определить, какой из напитков натуральный квас помогут несколько "примет".

В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать напитки в жару

Армия и оружие Совбез РФ: вербовка террористов в Сирию и Ирак прекратилась Совбез России заявил о прекращении вербовки в ряды «Исламского государства»11 (террористическая группировка запрещена в РФ) в Сирии и Ираке.

Происшествия Конвой принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил старушку Полицейский мотоцикл, сопровождающий Уильяма и Кейт принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сбил 83-летнюю женщину в Лондоне, передает Sun.

Общество Депутаты предложили увеличить штраф за езду без ОСАГО Парламент Кабардино-Балкарской Республики внес в Госдуму РФ законопроект, которым предлагается штрафовать водителей или лишать прав за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО.

Политика Могерини заявила об адаптации экономики Евросоюза к контрсанкциям РФ Агропромышленный рынок Европейского союза показал устойчивость к ответным санкциям со стороны России, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Армия и оружие В Совбезе рассказали о новой форме терроризма Новой формой терроризма стали попытки нападения на объекты береговой инфраструктуры с применением пловцов-диверсантов, способных минировать порты и захватывать суда, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.

Политика К прямой линии с Путиным поступило более 1 млн вопросов Более 1 млн вопросов поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает «РИА Новости».

Происшествия Распространивший видео катастрофы SSJ в Шереметьево полицейский уволен "В ходе проведения проверки установлено, что указанную запись осуществили сотрудники линейного управления в аэропорту Шереметьево управления на транспорте МВД РФ по ЦФО капитан полиции А. В. Вишняков и капитан полиции Кудашов Д. В.", - сказано в ответе на запрос депутата за подписью замглавы МВД Михаила Ваничкина, который Альшевских выложил на своей странице в Facebook.

Происшествия Александр Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом «Члены ОНК посетили сегодня с проверкой СИЗО «Бутырка», и Александр Кокорин сказал, что просит помочь отправить его в одну колонию с младшим братом Кириллом, который тоже осужден вместе с ним за драки», — рассказал Мельников.

Общество Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ оказались соседями У чекистов имеются трехэтажные особняки в поселке клубного типа «Лесная Бухта», который расположен на берегу Истринского водохранилища.

Общество Росреестр назвал крайней мерой изъятие земель за нескошенную траву Принудительное изъятие земли у собственников за нарушение правил пожарной безопасности станет исключительной мерой, сообщила "Интерфаксу" глава Росреестра Виктория Абрамченко.

Экономика Власти Венесуэлы пытались скрытно продать золото из запасов страны Примерно две тонны золота из золотых запасов Венесуэлы выставляли на торги в Турции в марте этого года, сообщила во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Авто В семействе BMW восьмой серии дебютировал Gran Coupe Стоит сразу сказать, что новое BMW 8-Series Gran Coupe больше по габаритам, чем «двухдверка» этого семейства.

Экономика Кудрин опасается социального взрыва из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин опасается «социального взрыва» из-за прогнозируемого падения уровня жизни в России.

Энергетика Польша оценила объем поступившей по «Дружбе» загрязненной нефти Объем загрязненной нефти, поступившей по нефтепроводу «Дружба» на территорию Польши, оценивается в 1 млн т. Об этом в среду, 19 июня, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

Экономика Владимир Лисин продал долю в банке «Зенит» топ-менеджеру «Татнефти» Компания, представляющая интересы Владимира Лисина, купила 14,4% акций банка "Зенит" в 2007 году, затем его доля в кредитной организации снижалась.

Энергетика Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.

Кино «Игра престолов» и «Мстители» стали победителями MTV Movie & TV Awards В США состоялась церемония награждения ежегодной премии в области кино и телевидения MTV Movie & TV Awards.

Путешествия Knight Frank назвала самые популярные у российских богачей острова Директор по зарубежной недвижимости Knight Frank Марина Шалаева объясняет любовь российских мультимиллионеров к Сардинии местным колоритом, хорошим климатом, а также близостью этого итальянского острова к ключевым локациям Европы.

Происшествия Пять человек погибли в результате горного обвала в Китае В китайской провинции Шэньси пять человек погибли из-за горного обвала, сообщает Центральное телевидение Китая.

Происшествия На востоке Лондона убили россиянина На востоке Лондона убили 34-летнего россиянина Глеба Жебровского.

Футбол Мишеля Платини арестовали во Франции из-за ЧМ-2022 Бывший президент УЕФА Мишель Платини был задержан во Франции в рамках расследования коррупции при выборе Катара страной, принимающей Чемпионат Мира по футболу 2022.

Технологии Правообладатели смогут удалять домены пиратов из поиска По данным "Ъ", решение о внесении в реестр для удаления доменных имен не поддерживают интернет-компании — их представители настаивают на том, что нельзя удалять домены без соответствующих судебных решений.

Политика Медведчук: убийство Захарченко сорвало переговоры по обмену Сенцова Убийство главы ДНР Александра Захарченко помешало переговорам об обмене режиссера Олега Сенцова.

Общество «Росконтроль» назвал лучшее эскимо Образцы "Свитлогорье", "Выбор Кремля", "Вологодский пломбир", "Коровка из Кореновки", "Снежное лакомство", "Чистая линия" и "ГОСТовский пломбир" проверили на содержание заменителя молочного жира, качество шоколадной глазури, наличие бактерий и другие параметры.