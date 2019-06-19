Здоровье

В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать напитки в жаруРоссийская газета 01:00

Определить, какой из напитков натуральный квас помогут несколько "примет".
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Россиянам посоветовали, что пить в жару

URA.Ru03:32

Роскачество рассказало, как правильно выбирать прохладительные напитки

РИА Новости01:11

Роскачество дало советы по выбору напитков в жару

РБК01:49

«Роскачество» дало рекомендации по выбору напитков в жару

RT на русском01:49

«Роскачество» дало советы по выбору напитков в жару

Известия01:35

Что нужно пить в жару, рассказали россиянам

Газета.Ru02:54

В Роскачестве дали рекомендации по выбору напитков в жару

ТАСС01:00
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 05:33, Ашберн
Шоу-бизнес

Больная раком Яковлева обратилась к поклонникам

Обновлено в 03:25
Армия и оружие

Совбез РФ: вербовка террористов в Сирию и Ирак прекратилась

Совбез России заявил о прекращении вербовки в ряды «Исламского государства»11 (террористическая группировка запрещена в РФ) в Сирии и Ираке.
Обновлено в 03:37
Происшествия

Конвой принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил старушку

Полицейский мотоцикл, сопровождающий Уильяма и Кейт принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сбил 83-летнюю женщину в Лондоне, передает Sun.
Обновлено в 01:47
Политика

Власти Харькова вернули имя маршала Жукова городскому проспекту

Обновлено в 05:13
Происшествия

В Москве произошла массовая драка

Обновлено в 00:58
Общество

Депутаты предложили увеличить штраф за езду без ОСАГО

Парламент Кабардино-Балкарской Республики внес в Госдуму РФ законопроект, которым предлагается штрафовать водителей или лишать прав за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО.
Обновлено в 03:53
Политика

Могерини заявила об адаптации экономики Евросоюза к контрсанкциям РФ

Агропромышленный рынок Европейского союза показал устойчивость к ответным санкциям со стороны России, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие

В Совбезе рассказали о новой форме терроризма

Новой формой терроризма стали попытки нападения на объекты береговой инфраструктуры с применением пловцов-диверсантов, способных минировать порты и захватывать суда, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.
Обновлено в 03:03
Политика

К прямой линии с Путиным поступило более 1 млн вопросов

Более 1 млн вопросов поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 03:20
Происшествия

Распространивший видео катастрофы SSJ в Шереметьево полицейский уволен

"В ходе проведения проверки установлено, что указанную запись осуществили сотрудники линейного управления в аэропорту Шереметьево управления на транспорте МВД РФ по ЦФО капитан полиции А. В. Вишняков и капитан полиции Кудашов Д. В.", - сказано в ответе на запрос депутата за подписью замглавы МВД Михаила Ваничкина, который Альшевских выложил на своей странице в Facebook.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Александр Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом

«Члены ОНК посетили сегодня с проверкой СИЗО «Бутырка», и Александр Кокорин сказал, что просит помочь отправить его в одну колонию с младшим братом Кириллом, который тоже осужден вместе с ним за драки», — рассказал Мельников.
Обновлено вчера в 14:03
Общество

Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ оказались соседями

У чекистов имеются трехэтажные особняки в поселке клубного типа «Лесная Бухта», который расположен на берегу Истринского водохранилища.
Обновлено в 03:47
Общество

Росреестр назвал крайней мерой изъятие земель за нескошенную траву

Принудительное изъятие земли у собственников за нарушение правил пожарной безопасности станет исключительной мерой, сообщила "Интерфаксу" глава Росреестра Виктория Абрамченко.
Обновлено в 04:58
Экономика

Власти Венесуэлы пытались скрытно продать золото из запасов страны

Примерно две тонны золота из золотых запасов Венесуэлы выставляли на торги в Турции в марте этого года, сообщила во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 15:49
Авто

В семействе BMW восьмой серии дебютировал Gran Coupe

Стоит сразу сказать, что новое BMW 8-Series Gran Coupe больше по габаритам, чем «двухдверка» этого семейства.
Обновлено в 01:44
Экономика

Кудрин опасается социального взрыва из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин опасается «социального взрыва» из-за прогнозируемого падения уровня жизни в России.
Обновлено вчера в 00:27
Энергетика

Польша оценила объем поступившей по «Дружбе» загрязненной нефти

Объем загрязненной нефти, поступившей по нефтепроводу «Дружба» на территорию Польши, оценивается в 1 млн т. Об этом в среду, 19 июня, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
Обновлено в 05:08
Экономика

Владимир Лисин продал долю в банке «Зенит» топ-менеджеру «Татнефти»

Компания, представляющая интересы Владимира Лисина, купила 14,4% акций банка "Зенит" в 2007 году, затем его доля в кредитной организации снижалась.
Обновлено в 04:29
Энергетика

Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.
Обновлено вчера в 14:57
Кино

«Игра престолов» и «Мстители» стали победителями MTV Movie & TV Awards

В США состоялась церемония награждения ежегодной премии в области кино и телевидения MTV Movie & TV Awards.
Обновлено вчера в 06:47
Путешествия

Knight Frank назвала самые популярные у российских богачей острова

Директор по зарубежной недвижимости Knight Frank Марина Шалаева объясняет любовь российских мультимиллионеров к Сардинии местным колоритом, хорошим климатом, а также близостью этого итальянского острова к ключевым локациям Европы.
Обновлено в 01:00
Технологии

Пассажиры смогут включать свою музыку в «Яндекс.Такси»

Клиенты «Яндекс.Такси» смогут включать свою музыку в автомобиле.
Обновлено в 05:18
Происшествия

Пять человек погибли в результате горного обвала в Китае

В китайской провинции Шэньси пять человек погибли из-за горного обвала, сообщает Центральное телевидение Китая.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия

На востоке Лондона убили россиянина

На востоке Лондона убили 34-летнего россиянина Глеба Жебровского.
Обновлено вчера в 20:15
Футбол

Мишеля Платини арестовали во Франции из-за ЧМ-2022

Бывший президент УЕФА Мишель Платини был задержан во Франции в рамках расследования коррупции при выборе Катара страной, принимающей Чемпионат Мира по футболу 2022.
Обновлено вчера в 05:22
Происшествия

В семи субъектах России прошли обыски по делу о финансировании ИГ

Масштабные обыски по делу о финансировании «Исламского государства»* прошли в России, задержаны два человека.
Обновлено в 03:36
Технологии

Правообладатели смогут удалять домены пиратов из поиска

По данным "Ъ", решение о внесении в реестр для удаления доменных имен не поддерживают интернет-компании — их представители настаивают на том, что нельзя удалять домены без соответствующих судебных решений.
Обновлено в 03:33
Политика

Медведчук: убийство Захарченко сорвало переговоры по обмену Сенцова

Убийство главы ДНР Александра Захарченко помешало переговорам об обмене режиссера Олега Сенцова.
Обновлено в 04:59
Общество

«Росконтроль» назвал лучшее эскимо

Образцы "Свитлогорье", "Выбор Кремля", "Вологодский пломбир", "Коровка из Кореновки", "Снежное лакомство", "Чистая линия" и "ГОСТовский пломбир" проверили на содержание заменителя молочного жира, качество шоколадной глазури, наличие бактерий и другие параметры.
Обновлено в 03:31
Общество

СМИ сообщили о подготовке школьных анкет с данными о соцсетях

Минпросвещения и Министерство цифрового развития подготовили проект приказа, утверждающего создание цифровой образовательной среды (ЦОС), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 23:59
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