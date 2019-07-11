Гаджеты

В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфонаРоссийская газета 01:01

В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать. Все девайсы имеют одинаковый тип энергоносителя - литий-ионный аккумулятор.
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Как избежать взрыва аккумулятора смартфона или ноутбука?

Взрывы аккумуляторов происходят по трем причинам: заводской брак, перегрев и банальное старение устройства. И если от первого не застрахован никто, то двух других факторов риска можно избежать, соблюдая правила эксплуатации и рекомендации Центра цифровой экспертизы Роскачества.
Роскачество01:00

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После курганской трагедии в Роскачестве назвали способы избежать взрыва смартфона

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В Роскачестве научили избегать взрывов аккумуляторов у смартфонов

Известия01:00

В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона

Российская газета01:01

Роскачество назвало способы избежать взрыва аккумулятора смартфона

Rambler News Service01:00

Как избежать взрыва аккумулятора смартфона или ноутбука?

Роскачество01:00

В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона или ноутбука

ТАСС01:00

В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона

РИА Новости03:03
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