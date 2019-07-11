Взрывы аккумуляторов происходят по трем причинам: заводской брак, перегрев и банальное старение устройства. И если от первого не застрахован никто, то двух других факторов риска можно избежать, соблюдая правила эксплуатации и рекомендации Центра цифровой экспертизы Роскачества.

с чего всё началось

В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать. Все девайсы имеют одинаковый тип энергоносителя - литий-ионный аккумулятор.

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