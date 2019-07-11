Гаджеты

В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфонаРоссийская газета 01:01

В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать. Все девайсы имеют одинаковый тип энергоносителя - литий-ионный аккумулятор.
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с чего всё началось

Как избежать взрыва аккумулятора смартфона или ноутбука?

Взрывы аккумуляторов происходят по трем причинам: заводской брак, перегрев и банальное старение устройства. И если от первого не застрахован никто, то двух других факторов риска можно избежать, соблюдая правила эксплуатации и рекомендации Центра цифровой экспертизы Роскачества.
Роскачество01:00

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После курганской трагедии в Роскачестве назвали способы избежать взрыва смартфона

URA.Ru01:51

Роскачество назвало способы избежать взрыва аккумулятора смартфона

Rambler News Service01:00

В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона

Российская газета01:01

В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона

РИА Новости03:03

Как избежать взрыва аккумулятора смартфона или ноутбука?

Роскачество01:00

В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона или ноутбука

ТАСС01:00

В Роскачестве научили избегать взрывов аккумуляторов у смартфонов

Известия01:00
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Происшествия

В Мытищах произошел пожар на территории ТЭЦ

Обновлено в 04:26
Происшествия

Задержан заместитель главы Пенсионного фонда

Правоохранительные органы 10 июля провели следственные действия с заместителем предправления Пенсионного фонда (ПФР) России Алексеем Ивановым, рассказал РБК источник, близкий к Иванову.
Обновлено в 04:41
Происшествия

Двое российских туристов погибли при шторме в Греции

Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Политика

Бюст Жукова восстановили в Харькове

Власти Харькова восстановили бюст маршала Георгия Жукова, который в начале лета повалили украинские националисты.
Обновлено в 02:01
Политика

Эксперт оценил идею советника Зеленского переименовать Россию

Ранее Никита Потураев, который называет себя политологом и филологом, а в ряде СМИ обозначен как советник украинского президента Владимира Зеленского и кандидат в депутаты от партии "Слуга народа", предложил переименовать на Украине русский язык в "российский", а Россию - в "Московию".
Обновлено в 04:22
Происшествия

В Москве прогремел взрыв в жилом доме

На северо-востоке Москвы прогремел взрыв в жилом доме, передает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.
Обновлено в 03:29
Спорт

CAS удовлетворил апелляцию Мутко на решение МОК об отстранении от ОИ

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию вице-премьера РФ Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве, сообщается в релизе суда.
Обновлено в 05:26
Происшествия

Полиция задержала мужа укравшей деньги кассирши в Башкирии

Полиция задержала супруга Луизы Хайруллиной, которая подозревается в хищении более 20 миллионов рублей в отделении Россельхозбанка в Салавате.
Обновлено вчера в 20:03
Армия и оружие

Колонна украинского главы Донецкой области попала под обстрел

Автомобильная колонна, в которой находился глава подконтрольной Киеву Донецкой администрации Павел Кириленко, попала под обстрел.
Обновлено вчера в 12:59
Транспорт

Урбанист Злоказов предложил альтернативу второй ветке метро

Екатеринбургский урбанист Владимир Злоказов предложил вместо второй ветки метро реализовать другой транспортный проект в городе: проложить трамвайную линию в Новокольцовский и Кольцово через Уктус.
Обновлено в 05:21
Происшествия

Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене

Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
Общество

Синоптики предупредили о погодных аномалиях в августе

В августе в некоторых российских регионах ожидаются погодные аномалии, рассказал представитель Гидрометцентра Владимир Тищенко «Российской газете».
Обновлено вчера в 02:31
Политика

Песков назвал выход Путина к людям в Екатеринбурге обычной практикой

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал обычной практикой выход президента РФ Владимира Путина к людям во время встреч и поездок.
Обновлено в 05:16
Кино

Rambler Group проинвестирует сериал о приключениях Остапа Бендера

Новый сериал про приключения Остапа Бендера выйдет в кинотеатрах в начале 2020 года, отметила Квашилава.
Обновлено в 01:23
Общество

У задекларировавшего три копейки депутата нашли скрытые доходы

У депутата законодательного собрания Амурской области Сергея Труша, который задекларировал три копейки, нашли скрытые доходы.
Обновлено в 03:27
Происшествия

В Великобритании мужчина пытался пробраться в спальню королевы

Вероятно, мужчина вдохновился поступком Майкла Фагана, который в 1982 году смог дважды попасть в спальню Елизаветы II и даже немного с ней поговорить.
Обновлено в 02:54
Происшествия

Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки

Обновлено вчера в 11:47
Политика

Глава Евросовета назвал распад СССР «счастливым событием»

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что распад СССР был счастливым событием для грузин, поляков, украинцев, русских, а также для центральной и восточной Европы и не является самой крупной геополитической катастрофой прошлого века.
Обновлено в 02:55
Политика

Парад состоится: украинский генерал пошел против Зеленского

Командующий десантно-штурмовыми войсками ВС Украины Михаил Забродский заявил, что военный парад в День независимости Украины состоится, несмотря на решение президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:02
Авто

Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь

У аудиторов Счетной палаты возникли вопросы с начислением транспортного налога с повышающим коэффициентом, который действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.
Обновлено в 03:00
Политика

МИД РФ возмутился действиями Британии против Ирана

Риски прямой конфронтации вокруг Ирана увеличиваются, причиной тому — целенаправленная политика США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 05:05
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве

Обновлено вчера в 09:53
Общество

Швейцарский суд запретил петуху кукарекать по ночам

Хозяину петуха предписали "обеспечить молчание" птицы с десяти вечера до восьми утра в будни и субботу, а также с десяти вечера до девяти утра в воскресенье.
Обновлено в 05:02
Политика

Южную Осетию возмутили этикетки на грузинском алкоголе

В сообщении на сайте посольства говорится, что в ходе изучения возможностей экспорта продукции предприятий Южной Осетии в Россию, были выявлены факты продажи грузинских товаров с изображением карты Грузинской ССР, то есть с «необоснованным включением в нее территорий Южной Осетии и Абхазии».
Обновлено в 02:59
Авто

В России подорожали четыре модели Kia

Обновлено в 05:31
Культура

Во Владивостоке посетитель подбросил на выставку пельмени из жвачки

Обновлено в 04:15
Политика

Историк оценил призыв журналиста из Германии снести памятник Победы

Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа о том, что необходимо снести памятник Победы, возведённый в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено вчера в 03:26
Гаджеты

Apple отключает приложение Walkie-Talkie на Apple Watch

Функция Walkie-Talkie позволяет общаться пользователям Apple Watch посредством часов, имитируя рацию.
Обновлено в 05:07
Общество

В Иркутской области объявили день траура по жертвам наводнения

В Иркутской области 12 июля объявлено днем траура по жертвам наводнения.
Обновлено в 05:21
Происшествия

В Подмосковье 18-летний парень до смерти забил сына

По подозрению в жестоком избиении задержан отец ребенка, сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК.
Обновлено в 04:10
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