Гаджеты
В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфонаРоссийская газета 01:01
В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать. Все девайсы имеют одинаковый тип энергоносителя - литий-ионный аккумулятор.
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с чего всё началось
Взрывы аккумуляторов происходят по трем причинам: заводской брак, перегрев и банальное старение устройства. И если от первого не застрахован никто, то двух других факторов риска можно избежать, соблюдая правила эксплуатации и рекомендации Центра цифровой экспертизы Роскачества.Роскачество01:00
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