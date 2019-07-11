Чтобы не допустить взрыв аккумулятора смартфона или ноутбука, необходимо использовать фирменные зарядные устройства, не допускать перегрева гаджета, не запускать энергоемкие игры и «тяжелые» для устройства процессы, предупреждают эксперты Роскачества.

с чего всё началось

В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать. Все девайсы имеют одинаковый тип энергоносителя - литий-ионный аккумулятор.

В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона

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