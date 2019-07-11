Гаджеты

В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфонаРоссийская газета 01:01

В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать. Все девайсы имеют одинаковый тип энергоносителя - литий-ионный аккумулятор.
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с чего всё началось

Роскачество назвало способы избежать взрыва аккумулятора смартфона

Чтобы не допустить взрыв аккумулятора смартфона или ноутбука, необходимо использовать фирменные зарядные устройства, не допускать перегрева гаджета, не запускать энергоемкие игры и «тяжелые» для устройства процессы, предупреждают эксперты Роскачества.
Rambler News Service01:00

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После курганской трагедии в Роскачестве назвали способы избежать взрыва смартфона

URA.Ru01:51

Роскачество рассказало, как уберечься от взрыва аккумулятора смартфона

РЕН ТВ01:18

Роскачество назвало способы избежать взрыва аккумулятора смартфона

Rambler News Service01:00

В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона

Российская газета01:01

Как избежать взрыва аккумулятора смартфона или ноутбука?

Роскачество01:00

В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона или ноутбука

ТАСС01:00

В Роскачестве научили избегать взрывов аккумуляторов у смартфонов

Известия01:00
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 02:43, Вашингтон
Армия и оружие

Новейший британский авианосец дал течь

Обновлено в 01:02
Здоровье

Заболеваемость туберкулёзом в Хабаровском крае вдвое выше среднероссийской

Низкий уровень жизни, запущенность сельских больниц порождает высокую заболеваемость туберкулёзом в Хабаровском крае.
Обновлено в 02:17
Финансы

Индекс S&P 500 впервые превысил 3000 пунктов

Американские индексы S&P 500 и Nasdaq Composite на утренних торгах в среду, 10 июля, поднялись до рекордных отметок после того, как выступление в конгрессе председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла практически не оставило у инвесторов сомнений в снижении процентных ставок на заседании в конце июля.
Обновлено вчера в 11:36
Авто

Минпромторг не включил Tesla и Bugatti Veyron в список дорогостоящих авто

Минпромторг не включил в перечень дорогостоящих машин, с которых уплачивается транспортный налог с повышающим коэффициентом, таких представителей премиального класса, как Tesla Motors Model S, Mercedes Benz S63 АМG 4МАТIС Limousine L и Bugatti Veyron Grand Sport, выявили в Счетной палате.
Обновлено в 02:12
Происшествия

Офицер ФСБ арестован по делу о фиктивной работе в адыгейском вузе

Сведения о фиктивном трудоустройстве офицера ФСБ были выявлены в ходе расследования уголовного дела о получении взяток за выдачу дипломов Адыгейского государственного университета, уточняет издание.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия

Россияне погибли из-за шторма в Греции

Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:13
Транспорт

В центре Москвы перекроют движение 13 и 14 июля

В столице 13 и 14 июля на ряде улиц в центре города будет перекрыто или ограничено движение.
Обновлено в 02:03
Транспорт

В Екатеринбурге неожиданно перекрыли Малышевский мост

Почему перекрыли движение именно сейчас, не предупредив, горожанам не понятно.В связи со сложившейся дорожной ситуацией, движение по мосту в сторону ЖБИ затруднено.
Обновлено в 00:45
Происшествия

В Москве мужчина пытался продать девочку за полмиллиона рублей

Мужчину задержали в Москве после попытки продать девочку-подростка за 500 тысяч рублей, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Обновлено вчера в 09:19
Игры

Amazon работает над MMORPG по «Властелину колец»

Обновлено вчера в 11:11
Политика

Бюст Жукова восстановили в Харькове

Власти Харькова восстановили бюст маршала Георгия Жукова, который в начале лета повалили украинские националисты.
Обновлено в 02:01
Экономика

Подрядчика «Росавтодора» подозревают в растрате

Руководителя подрядной компании Росавтодора заподозрили в нецелевом расходовании бюджетных средств, сообщает DEITA.
Обновлено в 01:45
Политика

В Закарпатье жители прогнали Порошенко с митинга

Обновлено вчера в 20:19
Политика

Советник Зеленского предложил переименовать русский язык и Россию

Советник украинского лидера Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что необходимо сменить название России и русского языка.
Обновлено вчера в 21:58
Политика

Власти США могут ввести пошлины в отношении Франции за цифровой налог

"Соединенные Штаты крайне озабочены тем, что налог на цифровые услуги, который, как ожидается, будет одобрен завтра французским Сенатом, несправедливо направлен против американских компаний", - заявил он.
Обновлено вчера в 17:22
Общество

Депутаты рассказали о проекте электронного водительского удостоверения

Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев рассказал о разработке проекта электронного водительского удостоверения.
Обновлено в 00:36
Наука

Дело не в жире: Ученые посоветовали полным людям худеть по-другому

Американские ученые заявили, что желающим похудеть и обезопасить себя от недугов (диабета, проблем с сердцем и сосудами), которые могут быть спровоцированы ожирением, следует сосредоточиться не на потере жира, а на укреплении мышц.
Обновлено вчера в 00:06
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве

Обновлено вчера в 09:53
Музыка

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире

Американский журнал Forbes составил рейтинг 100 самых высокооплачиваемых звезд в 2019 году.
Обновлено вчера в 13:35
Политика

В конгрессе США заговорили о санкциях против Саудовской Аравии

Американские сенаторы предложили ввести санкции в отношении Саудовской Аравии. Одна из причин - убийство журналиста Джамаля Хашукджи.
Обновлено вчера в 22:44
Армия и оружие

В Крыму в рамках учений высадились около 2,5 тыс. десантников

Около 2,5 тыс. военнослужащих Новороссийского десантно-штурмового соединения десантировались в восточной части Крыма на двух площадках в рамках совместного летного тактического учения Воздушно-десантных войск (ВДВ) и Военно-транспортной авиации (ВТА).
Обновлено в 02:30
Здоровье

Названа безвредная для здоровья доза шоколада

Без вреда для здоровья ежедневно можно употреблять половину плитки темного шоколада, рассказали эксперты.
Обновлено в 00:03
Общество

Для водителей в России введут новый штраф

Для автомобилистов в России введут наказание за оформление фальшивой диагностической карты без прохождения техосмотра.
Обновлено вчера в 15:01
Футбол

Дмитрий Комбаров: моя лучшая игра ещё впереди

Дмитрий Комбаров начинает новую жизнь в самарских "Крыльях Советов" и убеждает Анатолия Самохвалова, что в будущем он будет только прогрессировать.
Обновлено в 01:00
Здоровье

Бодибилдер-чемпион назвал условия для эффективного похудения

Обновлено вчера в 06:56
Музыка

Юрий Башмет открыл фестиваль русской музыки Эмира Кустурицы

В сербском этнопоселении Дрвенград стартовал фестиваль классической музыки Kustendorf сlаssіс, организатором которого выступает Эмир Кустурица.
Обновлено в 01:30
Политика

Немецкий журналист назвал автотрассу «Меридиан» кошмаром для США

Протяженность автотрассы, соединяющей Западную Европу и Китай, составит 8445 км, из них около 2 тыс. км пройдут по территории России.
Обновлено в 02:24
Политика

Пушилин назвал число получивших российские паспорта жителей ДНР

Порядка 3 тыс. человек в ДНР получили паспорта граждан Российской Федерации.
Обновлено вчера в 19:56
Авто

С конвейера сошёл последний Volkswagen Beetle

Обновлено вчера в 06:27
Политика

Парад на День независимости США истощил фонд безопасности Вашингтона

Мэр округа Колумбия Мюриэль Баузер предупредила президента США Дональда Трампа о том, что празднование Дня независимости, масштабно отмечавшегося 4 июля, обошлось в 1,7 млн долларов и истощило запасы специального фонда Вашингтона, из которого финансируется обеспечение безопасности при проведении государственных мероприятий в столице страны.
Обновлено в 02:28
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