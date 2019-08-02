Гаджеты
В Роскачестве посоветовали заклеивать камеры и микрофоны в ноутбукахРоссийская газета 02 августа в 01:00
Эксперты сравнивают такую меру с входной дверью в дом, которая всегда закрывается на ключ. Ведь многие вирусы, попав в смартфон или ноутбук, способны перехватывать нажатия клавиш, читать ваши сообщения, копировать документы, и плюс к этому - активировать камеру или микрофон на девайсе.
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с чего всё началось
Что касается смартфонов, как отмечают эксперты, даже если вы убираете ненужные разрешения на доступ к камере или микрофону, сами гаджеты постоянно шпионят за своими владельцами, будь то геолокация или мониторинг аудио в фоне.Роскачество02 августа в 01:00
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В Роскачестве посоветовали заклеивать камеры и микрофоны в ноутбуках
Российская газета02 августа в 01:00
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Футбол
Бранислав Иванович рассказал, как «Зенит» забил в свои ворота
Капитан «Зенита» заканчивал матч 4-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1) в атаке.
Обновлено вчера в 17:22
Армия и оружие
Военный беспилотник «Охотник» совершил первый полет
Тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый полет, сообщили журналистам в Минобороны.
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Красноярцев предупредили об ухудшении погоды
Обновлено вчера в 08:51
Армия и оружие
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По словам Ортэгус, «США приветствуют известие о том, что на северо-западе Сирии объявлено прекращение огня», а также «высоко ценят усилия Турции и России, работающих вместе над восстановлением перемирия, о котором они договорились в Сочи в сентябре 2018 года», передает ТАСС.
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Политика
Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
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National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
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Обновлено вчера в 05:57
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В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
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Армия и оружие
Шойгу рассказал, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ
Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, почему армии стран НАТО не участвуют в Армейских международных играх (АрМИ).
Обновлено вчера в 15:49
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Скончался оскароносный режиссер-документалист Пеннебейкер
Знаменитый документалист Донн Аллан Пеннебейкер, известный по работе со звездными музыкантами, скончался в возрасте 94 лет.
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Силуанов отреагировал на новые санкции США против России
Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран.
Обновлено вчера в 13:20
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Возле стадиона «Зенита» произошла драка фанатов с ОМОНом
Возле санкт-петербургского стадиона "Газпром Арена" произошла драка между фанатами "Зенита" и сотрудниками ОМОНа.
Обновлено вчера в 17:32
Наука
В Китае создали первый в мире эмбрион-химеру человека и обезьяны
Группой ученых из Испании и США вырастили на территории Китая первый эмбрион-химеру, состоящий из клеток обезьяны и человека.
Обновлено вчера в 16:43
Происшествия
В результате стрельбы в Техасе погибли несколько человек
Обновлено вчера в 15:35
Политика
Племянница Скрипаля сообщила о его звонке родственникам
Племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала «РИА Новости», что 26 июня бывший сотрудник ГРУ впервые за месяц связывался с родственниками.
Обновлено 02 августа в 16:06
Космос
Астероид размером с небоскреб движется на Землю
Потенциально опасный астероид размером с американский небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг пролетит мимо Земли на следующей неделе 10 августа.
Обновлено вчера в 11:57
Политика
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".
Обновлено вчера в 23:36
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Два человека погибли в ДТП в Екатеринбурге
В ночь на 4 августа на юго-западе Москвы в результате ДТП погибли два человека.
Обновлено в 00:29
Интернет
Facebook скорректирует названия Instagram и WhatsApp
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Обновлено вчера в 13:20
Происшествия
В Японии женщину госпитализировали с подозрением на вирус Эбола
Пожилая женщина, посещавшая ранее Демократическую республику Конго (ДРК), госпитализирована в Японии с подозрением на заражение вирусом Эбола.
Обновлено в 00:36
Армия и оружие
Израиль обезвредил российские С-300 в Сирии
Согласно сведениям, представленным российским изданием «Свободная пресса», Израиль смог обезвредить сирийские комплексы противовоздушной обороны С-300, расположенные на авиабазе «Хмеймим» в Сирии.
Обновлено 02 августа в 00:38
Авто
Определены самые дешёвые иномарки на российском рынке в августе
Обновлено вчера в 12:36
Футбол
Сульшер: Погба всё ещё хочет выступать за «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подтвердил, что отсутствие Поля Погба в заявке на матч Международного кубка чемпионов с «Миланом» вызвано травмой спортсмена, и выразил уверенность, что французский полузащитник останется в клубе в сезоне-2019/20.
Обновлено вчера в 22:09
Политика
Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате
Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено вчера в 11:05
Кино
На основе мультфильма Винкс снимут игровой сериал
Netflix начал работу над игровым сериалом по мотивам итальянского мультфильма "Клуб Винкс" 2004 года, сообщает Begeek.fr.
Обновлено вчера в 23:10
Футбол
«Вольфсбург» забил 8 голов «Ницце» в товарищеском матче
Обновлено вчера в 11:38
Политика
Объявлены итоги выборов в Раду по партийным спискам
ЦИК Украины подвел итоги выборов в Верховную Раду по партийным спискам. Об этом в субботу, 3 августа, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 11:30
Здоровье
5 продуктов, которые волгоградцы напрасно исключают из рациона
В день можно употребить примерно 10–30 г качественного продукта, пишет «Волгоградская правда.ру». Квашеную капусту часто недооценивают.
Обновлено вчера в 15:48
Наука
Обнаружены четыре указывающих на развитие рака гена
Специалисты отметили: новое исследование в будущем откроет двери к новым подходам в профилактике и лечении рака, связанного с потерей гена TP53, позволяющего науке лучше понять биологию онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 11:00
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне опустился ниже критической отметки
Уровень воды в реке Ия, затопившей город Тулун в Иркутской области, упал ниже критической отметки и на данный момент составляет 697 см. Об этом сообщается на сайте администрации города.
Обновлено вчера в 23:44