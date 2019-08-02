Что касается смартфонов, как отмечают эксперты, даже если вы убираете ненужные разрешения на доступ к камере или микрофону, сами гаджеты постоянно шпионят за своими владельцами, будь то геолокация или мониторинг аудио в фоне.

с чего всё началось

В противном случае, по данным Роскачества, написанные хакерами программы-шпионы действительно могут активировать камеру или микрофон на устройстве и, таким образом, шпионить за пользователями. При этом заклеивать микрофон гораздо важнее, чем камеру, отмечают эксперты.

В Роскачестве посоветовали заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках

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