Что касается смартфонов, как отмечают эксперты, даже если вы убираете ненужные разрешения на доступ к камере или микрофону, сами гаджеты постоянно шпионят за своими владельцами, будь то геолокация или мониторинг аудио в фоне.

с чего всё началось

В противном случае, по данным Роскачества, написанные хакерами программы-шпионы действительно могут активировать камеру или микрофон на устройстве и, таким образом, шпионить за пользователями. При этом заклеивать микрофон гораздо важнее, чем камеру, отмечают эксперты.

В Роскачестве посоветовали заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках

Общество Воскресенье в Москве станет самым холодным за 70 лет Температура в Москве в воскресенье достигнет показателя 70-летней давности, максимально воздух прогреется до плюс 14 градусов, сообщил РИАМО синоптик центра погоды «Фобос».

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от тропических клопов Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике и защите от тропических клопов.

Политика National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.

Экономика Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силу 4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций.

Политика Трамп пообещал спокойно реагировать на ракетные пуски КНДР Американский президент Дональд Трамп пообещал, что США не будут слишком жестко реагировать на проведенные КНДР ракетные пуски.

Авто Назван ТОП-5 самых быстрых кроссоверов на рынке России Эксперты портала Tarantas.News решили проанализировать время разгона до 100 км/ч у всех кроссоверов и внедорожников, представленных на российском рынке, и собрали пятерку самых быстрых из них.

Политика Собянин обвинил оппозицию в желании втянуть людей в беспорядки Многие из пришедших на несогласованную акцию 3 августа не имели отношения к выборам в Мосгордуму и не ожидали такого развития событий, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Политика Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".

Политика Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал отсутствие стран НАТО среди участников Армейских международных играх-2019.

Шоу-бизнес Боярский возмутился данными Минздрава о психически больных россиянах Народный артист РСФСР Михаил Боярский прокомментировал данные Минздрава о распространённости психических расстройств в регионах.

Происшествия В ДТП в Курганской области погибли четыре человека В результате четыре человека погибли, еще один получил травмы, сообщили ТАСС в главном управлении МЧС России по региону.

Происшествия В американском штате Огайо произошла стрельба В американском городе Дейтон в штате Огайо произошла стрельба, в настоящее время полиция работает на месте происшествия.

Общество Французский изобретатель пересек Ла-Манш на летающей доске Изобретатель из Франции Франки Запата со второй попытки пересек пролив Ла-Манш на летающей доске.

Футбол «Манчестер Юнайтед» выбрал нового капитана Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер рассказал, кто станет новым капитаном команды в сезоне-2019/20, передает Manchester Evening News.

Общество Путин повысил размер детских пособий Закон, подписанный главой государства, устанавливает ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет и повышает размер пособия с нынешних 50 рублей до прожиточного минимума.

Происшествия В центре Екатеринбурга два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями Два человека погибли, еще трое пострадали при столкновении пяти автомобилей в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.

Общество Сбой произошел в работе Instagram В работе приложения Instagram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Политика Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.

Происшествия Российские туристы не могут вылететь из Болгарии Несколько групп российских туристов не могут вылететь из Болгарии из-за авиакомпании Bulgaria Air, сообщает ТАСС.

Футбол 20 игроков ЦСКА отправились на матч с «Рубином» Футболисты и тренерский штаб московского ЦСКА отправились в Казань на матч четвертого тура чемпионата России против "Рубина", сообщается на официальном сайте армейцев.

Кино «Союзмультфильм» предложил работу автору мемов по «Игре престолов» "Союзмультфильм" предложил работу художнику из Сыктывкара Прокопию Уляшову, который стал известен после публикации мемов по "Игре престолов", стилизованных под работы студии.