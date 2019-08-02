Гаджеты
В Роскачестве посоветовали заклеивать камеры и микрофоны на ноутбукахSnob.ru 02 августа в 02:20
В противном случае, по данным Роскачества, написанные хакерами программы-шпионы действительно могут активировать камеру или микрофон на устройстве и, таким образом, шпионить за пользователями. При этом заклеивать микрофон гораздо важнее, чем камеру, отмечают эксперты.
Читать в источнике
Оценить693
с чего всё началось
Что касается смартфонов, как отмечают эксперты, даже если вы убираете ненужные разрешения на доступ к камере или микрофону, сами гаджеты постоянно шпионят за своими владельцами, будь то геолокация или мониторинг аудио в фоне.Роскачество02 августа в 01:00
Подробнее о событии
Показать все источники
В Роскачестве посоветовали заклеивать камеры и микрофоны в ноутбуках
Российская газета02 августа в 01:00
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 03:49, Ашберн
Общество
Воскресенье в Москве станет самым холодным за 70 лет
Температура в Москве в воскресенье достигнет показателя 70-летней давности, максимально воздух прогреется до плюс 14 градусов, сообщил РИАМО синоптик центра погоды «Фобос».
Обновлено в 03:34
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от тропических клопов
Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике и защите от тропических клопов.
Обновлено в 02:40
Политика
National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
Обновлено вчера в 19:03
Культура
В Суздале пройдет фестиваль лоскутного шитья «Душа России»
7 августа в Суздале стартует Международный фестиваль лоскутного шитья «Душа России».
Обновлено вчера в 04:25
Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силу
4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 02:34
Политика
Трамп пообещал спокойно реагировать на ракетные пуски КНДР
Американский президент Дональд Трамп пообещал, что США не будут слишком жестко реагировать на проведенные КНДР ракетные пуски.
Обновлено в 02:23
Авто
Назван ТОП-5 самых быстрых кроссоверов на рынке России
Эксперты портала Tarantas.News решили проанализировать время разгона до 100 км/ч у всех кроссоверов и внедорожников, представленных на российском рынке, и собрали пятерку самых быстрых из них.
Обновлено в 03:38
Политика
Собянин обвинил оппозицию в желании втянуть людей в беспорядки
Многие из пришедших на несогласованную акцию 3 августа не имели отношения к выборам в Мосгордуму и не ожидали такого развития событий, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 03:10
Политика
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".
Обновлено вчера в 23:36
Футбол
«Спартак» в меньшинстве сыграл вничью с «Динамо» в РПЛ
Обновлено вчера в 13:58
Политика
Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ
Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал отсутствие стран НАТО среди участников Армейских международных играх-2019.
Обновлено вчера в 20:45
Шоу-бизнес
Боярский возмутился данными Минздрава о психически больных россиянах
Народный артист РСФСР Михаил Боярский прокомментировал данные Минздрава о распространённости психических расстройств в регионах.
Обновлено вчера в 09:26
Наука
В этом месяце в Китае откроется подразделение The Boring Company
Обновлено вчера в 06:28
Происшествия
В ДТП в Курганской области погибли четыре человека
В результате четыре человека погибли, еще один получил травмы, сообщили ТАСС в главном управлении МЧС России по региону.
Обновлено вчера в 13:24
Происшествия
В американском штате Огайо произошла стрельба
В американском городе Дейтон в штате Огайо произошла стрельба, в настоящее время полиция работает на месте происшествия.
Обновлено в 02:51
Общество
Французский изобретатель пересек Ла-Манш на летающей доске
Изобретатель из Франции Франки Запата со второй попытки пересек пролив Ла-Манш на летающей доске.
Обновлено в 03:16
Футбол
«Манчестер Юнайтед» выбрал нового капитана
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер рассказал, кто станет новым капитаном команды в сезоне-2019/20, передает Manchester Evening News.
Обновлено в 02:12
Общество
Путин повысил размер детских пособий
Закон, подписанный главой государства, устанавливает ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет и повышает размер пособия с нынешних 50 рублей до прожиточного минимума.
Обновлено 02 августа в 17:55
Происшествия
В центре Екатеринбурга два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями
Два человека погибли, еще трое пострадали при столкновении пяти автомобилей в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено вчера в 23:37
Общество
Сбой произошел в работе Instagram
В работе приложения Instagram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 02:26
Гаджеты
Опубликованы изображения нового ноутбука Samsung Galaxy Book S
Обновлено вчера в 20:21
Политика
Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия
Российские туристы не могут вылететь из Болгарии
Несколько групп российских туристов не могут вылететь из Болгарии из-за авиакомпании Bulgaria Air, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:19
Авто
Названы самые быстрые автомобили Mazda
Обновлено в 00:48
Футбол
20 игроков ЦСКА отправились на матч с «Рубином»
Футболисты и тренерский штаб московского ЦСКА отправились в Казань на матч четвертого тура чемпионата России против "Рубина", сообщается на официальном сайте армейцев.
Обновлено вчера в 09:16
Футбол
В Боливии арбитр обосновал пенальти системой VAR, которая не применялась на матче
Обновлено в 02:58
Футбол
Александр Бубнов: «Перед голом Дзюбы был фол, „Спартак“ с такой игрой останется внизу»
Постоянный эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов подвел итоги субботних матчей 4-го тура РПЛ. «Урал» — «Ростов» (2:2) Игра была равная.
Обновлено вчера в 17:37
Кино
«Союзмультфильм» предложил работу автору мемов по «Игре престолов»
"Союзмультфильм" предложил работу художнику из Сыктывкара Прокопию Уляшову, который стал известен после публикации мемов по "Игре престолов", стилизованных под работы студии.
Обновлено вчера в 20:36
Происшествия
Любовь Соболь допросили в СКР в качестве свидетеля
Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь допрошена в Следственном комитете России (СКР) по возбужденному уголовному делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в Москве.
Обновлено вчера в 17:44