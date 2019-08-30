Этот потребительский миф опроверг "Винный гид России" Роскачества, в который вошло более 150 качественных российских вин в ценовой категории от 250 до 500 рублей на полке. Всего было исследовано 320 образцов, 200 из них получили оценку выше ГОСТ", - сообщил Лоевский.

с чего всё началось

Как отметил Лоевский, большинство россиян считают, что бутылка качественного вина не может стоить дешевле 400-500 рублей. Однако, в "Винный гид России" Роскачества вошло более 150 качественных вин российского производства по цене от 250 до 500 рублей.

В Роскачестве посоветовали россиянам не выбирать вино по цене

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